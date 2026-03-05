Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City giận dữ vì trọng tài bỏ qua 3 quả penalty, bàn gỡ hòa đến từ pha phạm lỗi

Sự kiện: Manchester City Premier League 2025-26 Nottingham Forest

Man City bị cầm hòa bởi Nottingham Forest và họ tỏ ra bực bội khi trọng tài đã bỏ qua tận 3 quả penalty, trong khi bàn gỡ thứ 2 của Nottingham đến từ một pha phạm lỗi.

   

Man City đã bị cầm chân 2-2 trước Nottingham Forest và đau hơn nữa, họ suýt có bàn thắng mang lại 3 điểm ở phút bù giờ cuối cùng. Savinho đã bị cản phá trên vạch vôi và pha bóng này đồng nghĩa Man City đã thất thế trong cuộc đua vô địch, sau khi Arsenal thắng Brighton 1-0 để nâng cách biệt lên 7 điểm, dù Arsenal đá nhiều hơn 1 trận.

Haaland ngã sau pha va chạm với Matz Sels, tình huống Man City cho rằng rõ ràng phải là penalty

Haaland ngã sau pha va chạm với Matz Sels, tình huống Man City cho rằng rõ ràng phải là penalty

Đáng nói là trong trận này đã xảy ra một loạt tình huống trọng tài chính Darren England gây tranh cãi. Khi Man City đang dẫn 2-1, Erling Haaland đã có tình huống rõ ràng bị đốn ngã bởi thủ môn Matz Sels bên phía đội khách, nhưng cả trọng tài England lẫn tổ VAR bỏ qua, và không lâu sau Elliot Anderson gỡ hòa 2-2.

Trước khi hết hiệp 1, Haaland cũng đã có một tình huống bị níu tay bởi Nico Williams cũng xảy ra trong khu cấm địa Nottingham, trong khi Rodri ngã sau một pha bị Nikola Milenkovic đá vào ống đồng. Tuy nhiên pha bóng của thủ môn Matz Sels là rõ rệt nhất và trở thành tiêu điểm bình luận trên truyền hình sau trận đấu.

Không chỉ các tình huống trong vòng cấm địa Nottingham Forest, phía Man City cũng cho rằng bàn thắng của Anderson đáng lẽ phải bị tước. Trước khi Anderson ghi bàn, Rayan Cherki đã bị phạm lỗi nhưng trọng tài không cắt còi, và sau đó là một khoảng thời gian tương đối lâu giữa pha phạm lỗi với bàn thắng nên tổ VAR đã không can thiệp.

Bernardo Silva tỏ ra rất bực dọc sau trận và cho rằng trọng tài mùa này đã thường xuyên bắt chẹt Man City ở các pha bóng 50/50. Silva nói: “Chúng tôi đã quen với điều này, tất cả các pha bóng kiểu đó chúng tôi đều là bên bị thiệt. Chúng tôi làm gì được với điều đó chứ? Tôi và các đồng đội chỉ có thể đá tốt lên, còn việc của bọn họ (chỉ trọng tài) là phải tự xem xét mình”.

Video bóng đá Man City - Nottingham Forest: Rượt đuổi kịch tính (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 29) Man City đã gây thất vọng ngay trên sân nhà khi bị Nottingham Forest, CLB đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, cầm hòa. Kết quả này khiến...

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-05/03/2026 07:57 AM (GMT+7)
