SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Pep Guardiola từ chối tái hợp Messi ở Inter Miami, lộ diện bến đỗ mới

Sự kiện: Pep Guardiola Inter Miami Lionel Messi

Pep Guardiola chắc chắn sẽ không thiếu những lời đề nghị hấp dẫn trong những tháng tới. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn dành thời gian cho gia đình trong giai đoạn tạm xa bóng đá và không hề có ý định tiếp quản Inter Miami của Lionel Messi.

   

Theo nguồn tin độc quyền từ Mirror (Anh), Pep Guardiola sẽ từ chối lời mời hấp dẫn từ Beckham, đồng sở hữu Inter Miami. Beckham đã xác định Pep Guardiola là lựa chọn số 1 nhằm thay thế Javier Mascherano, người từ chức vào tháng trước.

Pep Guardiola muốn dành thời gian nghỉ ngơi thay vì lập tức trở lại dẫn dắt Inter Miami

Kể từ khi Mascherano ra đi, Beckham cùng ban lãnh đạo Inter Miami vẫn chưa bổ nhiệm người kế nhiệm, bởi họ muốn chờ xem liệu có thể thuyết phục Pep Guardiola chuyển đến Mỹ làm việc hay không.

Beckham hiểu rằng việc đưa Pep Guardiola về sân Chase sẽ là một thương vụ mang tính bước ngoặt không chỉ với Inter Miami mà còn với cả giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Nếu nhận lời, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ có cơ hội tái hợp với Lionel Messi, cậu học trò cũ từng gặt hái vô số thành công dưới thời ông tại Barcelona. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Pep Guardiola cũng hứa hẹn tạo cú hích lớn về mặt hình ảnh và thương mại cho Inter Miami.

Tuy nhiên, Pep Guardiola đã phát đi tín hiệu rõ ràng rằng mọi nỗ lực thuyết phục ông trở lại băng ghế huấn luyện ngay lập tức đều sẽ vô ích.

Nhà cầm quân 55 tuổi chia tay Man City sau khi mùa giải 2025/26 khép lại, kết thúc một thập kỷ thống trị đầy thành công tại sân Etihad. Pep Guardiola hiện quyết tâm tạm rời xa bóng đá trong một khoảng thời gian để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tái tạo năng lượng.

Ban lãnh đạo Inter Miami rất muốn có cơ hội gặp trực tiếp Pep Guardiola trong thời gian diễn ra World Cup 2026 mùa hè này. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, cựu HLV Barcelona và Bayern Munich không có kế hoạch đến tham dự giải đấu.

Kiên định với kế hoạch tương lai

Pep Guardiola đã chia sẻ với những người thân cận rằng ông muốn công việc tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân sẽ là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và việc ông trở thành HLV tự do một lần nữa không hề bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bỏ qua.

FA từng mong muốn bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV trưởng tuyển Anh sau khi Gareth Southgate từ chức vào năm 2024, nhưng việc đạt được thỏa thuận thời điểm đó là điều không thực tế.

Dẫu vậy, Pep Guardiola vẫn nằm trong tầm ngắm của FA và được xem là ứng viên hàng đầu để kế nhiệm Thomas Tuchel trong tương lai. Hiện Tuchel có hợp đồng dẫn dắt tuyển Anh đến hết EURO 2028, nhưng chiếc ghế của ông có thể bị đe dọa nếu “Tam sư” gây thất vọng tại World Cup mùa hè này.

Về phần mình, Pep Guardiola được cho là rất hứng thú với viễn cảnh dẫn dắt tuyển Anh và sẽ nghiêm túc cân nhắc nếu nhận được lời đề nghị trong tương lai.

Man City hết thời thống trị: Guardiola ra đi và bài toán tái thiết
Man City hết thời thống trị: Guardiola ra đi và bài toán tái thiết

Sau hai mùa liên tiếp trắng tay ở Ngoại hạng Anh, Man City đứng trước bước ngoặt lớn khi triều đại của Pep Guardiola khép lại. Một cuộc tái thiết toàn...

-02/06/2026 05:25 AM (GMT+7)
