Pep Guardiola từ chối tái hợp Messi ở Inter Miami, lộ diện bến đỗ mới

Pep Guardiola từ chối Inter Miami

Theo nguồn tin độc quyền từ Mirror (Anh), Pep Guardiola sẽ từ chối lời mời hấp dẫn từ Beckham, đồng sở hữu Inter Miami. Beckham đã xác định Pep Guardiola là lựa chọn số 1 nhằm thay thế Javier Mascherano, người từ chức vào tháng trước.

Pep Guardiola muốn dành thời gian nghỉ ngơi thay vì lập tức trở lại dẫn dắt Inter Miami

Kể từ khi Mascherano ra đi, Beckham cùng ban lãnh đạo Inter Miami vẫn chưa bổ nhiệm người kế nhiệm, bởi họ muốn chờ xem liệu có thể thuyết phục Pep Guardiola chuyển đến Mỹ làm việc hay không.

Beckham hiểu rằng việc đưa Pep Guardiola về sân Chase sẽ là một thương vụ mang tính bước ngoặt không chỉ với Inter Miami mà còn với cả giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Nếu nhận lời, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ có cơ hội tái hợp với Lionel Messi, cậu học trò cũ từng gặt hái vô số thành công dưới thời ông tại Barcelona. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Pep Guardiola cũng hứa hẹn tạo cú hích lớn về mặt hình ảnh và thương mại cho Inter Miami.

Tuy nhiên, Pep Guardiola đã phát đi tín hiệu rõ ràng rằng mọi nỗ lực thuyết phục ông trở lại băng ghế huấn luyện ngay lập tức đều sẽ vô ích.

Nhà cầm quân 55 tuổi chia tay Man City sau khi mùa giải 2025/26 khép lại, kết thúc một thập kỷ thống trị đầy thành công tại sân Etihad. Pep Guardiola hiện quyết tâm tạm rời xa bóng đá trong một khoảng thời gian để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tái tạo năng lượng.

Ban lãnh đạo Inter Miami rất muốn có cơ hội gặp trực tiếp Pep Guardiola trong thời gian diễn ra World Cup 2026 mùa hè này. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, cựu HLV Barcelona và Bayern Munich không có kế hoạch đến tham dự giải đấu.

Kiên định với kế hoạch tương lai

Pep Guardiola đã chia sẻ với những người thân cận rằng ông muốn công việc tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân sẽ là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và việc ông trở thành HLV tự do một lần nữa không hề bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) bỏ qua.

FA từng mong muốn bổ nhiệm Pep Guardiola làm HLV trưởng tuyển Anh sau khi Gareth Southgate từ chức vào năm 2024, nhưng việc đạt được thỏa thuận thời điểm đó là điều không thực tế.

Dẫu vậy, Pep Guardiola vẫn nằm trong tầm ngắm của FA và được xem là ứng viên hàng đầu để kế nhiệm Thomas Tuchel trong tương lai. Hiện Tuchel có hợp đồng dẫn dắt tuyển Anh đến hết EURO 2028, nhưng chiếc ghế của ông có thể bị đe dọa nếu “Tam sư” gây thất vọng tại World Cup mùa hè này.

Về phần mình, Pep Guardiola được cho là rất hứng thú với viễn cảnh dẫn dắt tuyển Anh và sẽ nghiêm túc cân nhắc nếu nhận được lời đề nghị trong tương lai.