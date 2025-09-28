Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giữa bê bối nhập tịch của Malaysia, Indonesia tung bằng chứng thép xác nhận mình trong sạch

Sự kiện: Asian Cup 2027 Bóng đá Indonesia
TPO - Vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phát hiện gian lận giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ đang gây chấn động trong làng bóng đá Đông Nam Á. Một quốc gia khác nhập tịch ồ ạt là Indonesia cũng đang bị “soi” rất kỹ. Nhưng phía Indonesia đã đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng tỏ họ trong sạch.

Giữa bê bối nhập tịch của Malaysia, Indonesia tung bằng chứng thép xác nhận mình trong sạch - 1

Mới đây, trang chủ LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã công khai hồ sơ của hàng loạt cầu thủ nhập tịch được họ thu nạp trong 2 năm qua. Hồ sơ ghi rõ ràng các thông tin về phả hệ gia đình, con đường nhập tịch, cho đến các giấy tờ chính thức chứng minh nguồn gốc Indonesia của nhóm cầu thủ trên.

Ví dụ như trường hợp của Mees Hilgers, hồ sơ ghi rõ ràng anh thừa hưởng dòng máu vạn đảo từ mẹ. Trong hồ sơ ghi rằng ông và bà Hilgers vốn là những người Indonesia, đồng thời cung cấp ngày tháng năm sinh, nơi sinh của ông và bà như để chứng tỏ nguồn gốc của hậu vệ Hà Lan này là “sạch sẽ”.

Theo quy định, các cầu thủ nhập tịch phải chứng minh được mình thừa hưởng huyết thống từ ông, bà hoặc cha mẹ thì mới đáp ứng yêu cầu của FIFA (đối với các cầu thủ nhập tịch không cần 5 năm liên tiếp sinh sống ở quốc gia sở tại). Vì vậy với trường hợp của Hilgers hay nhiều cầu thủ khác, PSSI đã chứng minh được cách làm việc minh bạch và hợp pháp của mình.

Hồ sơ nhập tịch của Hilgers ghi rõ ông bà anh sinh ra ở Indonesia

Hồ sơ nhập tịch của Hilgers ghi rõ ông bà anh sinh ra ở Indonesia

Thành viên Ban chấp hành PSSI, Arya Sinulingga nhấn mạnh rằng quy trình nhập tịch cho các cầu thủ gốc Indonesia là không hề đơn giản. Ông cho biết: “Chúng tôi cần phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ và hoàn tất quá trình xác minh nghiêm ngặt, thường mất nhiều năm cho một cầu thủ. PSSI tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của FIFA, đặc biệt là những quy định yêu cầu cầu thủ phải có nguồn gốc tổ tiên là ông bà, chứ không phải từ ông bà cố. Mọi cầu thủ nhập tịch đều thực sự có mối liên hệ di truyền chặt chẽ với Indonesia.

Kinh nghiệm của PSSI trong việc nhập tịch cầu thủ vào đội tuyển quốc gia cho thấy quy trình có hệ thống và tuân thủ các quy định của FIFA là ưu tiên hàng đầu. Đây không phải là một vấn đề đơn giản, mà là một nỗ lực lâu dài và tỉ mỉ của chúng tôi".

Theo Đặng Lai

Nguồn: [Link nguồn]

27/09/2025 15:51 PM (GMT+7)
