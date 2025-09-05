Thầy Hàn 'chê' Indonesia yếu đi trông thấy

Ở hai giải đấu cách nhau 9 tháng, Indonesia chủ động sử dụng lứa cầu thủ U23 và cùng gây thất vọng khi để Lào cầm hòa: 3-3 tại ASEAN Cup hồi tháng 12-2024 và 0-0 tại vòng loại U23 châu Á đang diễn ra trên sân nhà.

HLV Ha Hyeok-jun - người dẫn dắt các cầu thủ Lào trong cả hai trận hòa trên đánh giá Indonesia đã yếu đi trông thấy.

Indonesia (trái) hòa Lào 0-0 ở vòng loại U23 châu Á

"Đội hình Indonesia do HLV Shin Tae-yong chỉ huy tại ASEAN Cup có tinh thần chiến đấu cao hơn, chiến thuật rõ ràng hơn. Còn đội hình Indonesia đang do HLV Vanenburg dẫn dắt, sức mạnh tinh thần và sức mạnh tấn công yếu hơn hẳn. Trước trận hòa U23 Indonesia 0-0, tôi từng lo ngại đội nhà có thể sẽ phải thủng lưới 2-3 bàn. Rõ ràng sức tấn công của họ đã giảm sút", HLV Ha Hyeok-jun chỉ ra.

Phía bên kia, HLV Vanenburg sau trận hòa Lào 0-0 cũng thừa nhận đội nhà đang tồn tại nhiều vấn đề phải giải quyết.

"Đầu tiên là khâu dứt điểm. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, cú sút nhưng không thể có bàn thắng. Gặp Lào, đáng lẽ chúng tôi có thể dễ dàng đánh bại họ. Đó là điều tôi nghĩ. Nhưng thực tế chúng tôi đã không làm được. Ngoài ra, các cầu thủ đã không có được tinh thần và sự tập trung tốt nhất. Đó là những điều cần phải cải thiện ngay lập tức", cựu danh thủ Hà Lan nói.