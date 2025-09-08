Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Indonesia sắp vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam Bóng đá Indonesia
ANTD.VN - Theo Football Ranking, tuyển Indonesia Indonesia chỉ còn kém tuyển Việt Nam 12,12 điểm trên bảng xếp hạng thế giới và hoàn toàn có thể vượt qua trong tháng 10 tới.

Việt Nam là đội bóng hiếm hoi của Đông Nam Á không giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 9 này. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có hai trận đá tập với CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội, không được xét điểm FIFA.

Trong khi đó, những kết quả giao hữu quốc tế có lợi giúp các đối thủ như Indonesia, Malaysia... cải thiện thứ hạng, rút ngắn khoảng cách với Việt Nam.

Tuyển Việt Nam có thể mất vị trí thứ nhì Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA vào tay Indonesia trong tháng 10 tới

Tuyển Việt Nam có thể mất vị trí thứ nhì Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA vào tay Indonesia trong tháng 10 tới

Cụ thể, theo cập nhật từ Football Ranking, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 2 bậc xuống hạng 115 thế giới. Trong khi tuyển Indonesia vừa thắng Macao 6-0, được cộng thêm 3,25 điểm, tăng 1 bậc lên hạng 117.

Khoảng cách điểm giữa Việt Nam (tổng điểm tích lũy là 169,92) và Indonesia (tổng điểm 157,8) hiện rút ngắn chỉ còn 12,12 điểm.

Ngày 8-9 tới, Indonesia sẽ giao hữu với đội xếp hạng 112 thế giới là Lebanon, trước khi gặp Ả Rập Xê Út (hạng 59) và Iraq (hạng 58) tại vòng loại World Cup vào tháng 10.

Nếu đạt kết quả tốt, Indonesia hoàn toàn có thể vượt Việt Nam để trở thành đội xếp nhì Đông Nam Á sau khi FIFA Days tháng 10 khép lại.

Đội tuyển Việt Nam sau hơn 5 năm giữ vị trí tốp 100 thế giới, số 1 Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang-seo (2017-2022) đã liên tục tụt hạng.

Đội tuyển Việt Nam có cần tăng cường ngoại binh nhập tịch như Malaysia?
Đội tuyển Việt Nam có cần tăng cường ngoại binh nhập tịch như Malaysia?

(PLO)- Trận thua 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại Bukit Jalil thêm một lần nữa gây nổi bật về một thực tế mới trong khu vực khi làn sóng...

Bấm xem >>

06/09/2025 15:04 PM (GMT+7)
