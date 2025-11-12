Hành trình 1 năm của Amorim ở MU: Từ bão tố tới ánh bình minh

Tròn 1 năm Amorim chính thức tiếp quản Man United

Hôm qua, ngày 11/11/2025 đánh dấu một năm kể từ khi Ruben Amorim đặt chân tới Anh và tới Carrington cho ngày làm việc đầu tiên với vai trò huấn luyện viên trưởng Man United. Đó là 12 tháng đầy biến động, với nhiều giai đoạn khó khăn, vài khoảnh khắc thăng hoa, và gần đây là một tia hy vọng trong bầu không khí vốn đã đầy sóng gió của sân Old Trafford.

Amorim đặt chân tới trung tâm huấn luyện Carrington cách đây tròn 1 năm

Đối với nhiều người, quyết định tiếp quản Man United khi mùa giải đã bắt đầu được gần 3 tháng của Amorim là thực sự liều lĩnh. Dẫu sao, ông cũng chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt Sporting Lisbon và mới thành công được 2 mùa giải. Trong khi đó, Man United được mệnh danh là "chốn thị phi" với đủ thứ chuyện cả trong và ngoài sân cỏ. Nhưng với nhiệt huyết của mình, Amorim vẫn dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới.

11 tháng khó khăn, 1 tháng thăng hoa

Mọi chuyện chẳng hề dễ dàng đối với ông thầy người Bồ Đào Nha. Man United có lần đầu tiên kết thúc tại Ngoại hạng Anh ở vị trí cực thấp (15/20). Họ hoàn toàn "trắng tay" và không được dự cúp châu Âu sau trận thua Tottenham tại chung kết Europa League. Trước đó, "Quỷ đỏ" bị loại sớm ở League Cup và FA Cup.

Amorim vừa có lần đầu tiên giành danh hiệu "HLV xuất sắc nhất tháng" tại Ngoại hạng Anh

Giới truyền thông Anh liên tục gây áp lực bằng cách chê bai lối chơi sử dụng 3 trung vệ của Amorim. Sau mỗi lần Man United thua trận, ông thầy người Bồ Đào Nha giống như bị sa thải đến nơi rồi. Trước sức ép lớn như vậy, Amorim chỉ còn biết tin vào chính mình và các cầu thủ để tiến về phía trước.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động với việc Man United bỏ ra hơn 200 triệu bảng để chiêu mộ tân binh. Họ cũng chia tay rất nhiều cầu thủ từng là trụ cột của đội bóng ở mùa giải trước. Khởi đầu không tốt khiến áp lực lên Amorim ngày càng lớn.

Thế nhưng, tất cả chỉ là "cơn gió thoảng qua" với phong độ tuyệt vời của Man United trong tháng 10. Họ thắng Sunderland, Liverpool rồi Brighton. Hai trận gần nhất, "Quỷ đỏ" hòa Nottingham Forest và Tottenham trên sân khách. Chuỗi trận ấy giúp Man United chỉ còn cách vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng đúng 2 điểm.

Amorim được nhận giải "HLV xuất sắc nhất tháng 10" do ban tổ chức Ngoại hạng Anh trao tặng. Chẳng còn ai nghi ngờ về sơ đồ chiến thuật của ông thầy người Bồ Đào Nha. Tất cả những chỉ trích trước đó giờ chỉ như giấc mộng thoáng qua. Thế nhưng, cơn ác mộng có thể trở lại bất kỳ lúc nào.

Phong cách đối ngoại của Amorim

Chỉ cần một vài trận đấu không tốt thôi, giới truyền thông sẵn sàng quay lưng và chĩa mũi dùi vào Amorim ngay lập tức. Đó là câu chuyện rất bình thường tại "Xứ sở sương mù", dù cho ông thầy người Bồ Đào Nha luôn tươi cười mỗi khi trả lời câu hỏi của phóng viên, khác hoàn toàn với một người Bồ Đào Nha khác từng dẫn dắt Man United.

Đó là sự khôn khéo trong cách đối ngoại của Amorim, mềm mỏng và duyên dáng, thay vì cứng rắn và trực diện giống như Jose Mourinho. Thế nhưng, đừng để vẻ ngoài dễ thương ấy đánh lừa. Nếu không cứng cỏi, bạn sẽ chẳng thể trụ lại Old Trafford dù là HLV hay cầu thủ đi chăng nữa. Amorim hiểu rất rõ điều đó.

Cứng rắn và quyết liệt với các học trò

Khác hẳn với phần đối ngoại, ông thầy người Bồ Đào Nha cực kỳ cứng rắn khi đối mặt với các cầu thủ. Nếu ai đó không biết, Amorim từng đấm vỡ màn hình tivi khi "sấy" các cầu thủ Man United sau trận thua 1-3 trước Brighton hồi tháng 1.

Amorim cực kỳ nghiêm khắc với các cầu thủ

Ông cũng từng thẳng thắn nói với Garnacho, một trong những chân sút tốt nhất trong mùa giải, là "tìm CLB mới đi" sau khi cầu thủ người Argentina dám thách thức uy quyền của HLV. Đó không phải là những việc người yếu đuối có thể làm được.

Thực ra, Amorim thể hiện điều đó ngay từ khi lên nắm quyền tại Man United. Ông thầy người Bồ Đào Nha thẳng thắn chỉ trích cậu học trò cũ Ugarte "không còn như xưa" trước toàn đội. Thay vì tìm nói chuyện riêng, HLV hiện tại của Man United thích công khai mọi thứ trước toàn đội.

Có một thực tế là Amorim không tham gia các hoạt động xã hội cùng cầu thủ, giữ khoảng cách để duy trì quyền lực. Các nỗ lực nâng cao chuẩn mực, về tính chuyên nghiệp và cam kết, là điểm nhấn năm đầu tiên của Amorim, và ông nhắc đến điều này trong cuộc họp toàn bộ nhân viên tại Carrington mở đầu mùa giải mới.

Ông nêu ví dụ các cầu thủ đi chơi và đến muộn buổi tập như tiền lệ xấu. Sự xuất hiện thường xuyên của Amorim tại các cuộc họp công ty của Man United, cùng với sự thẳng thắn và nhiệt huyết, được nhân viên đánh giá cao.

TT Đội bóng Trận đã đấu Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Arsenal 38 23 12 3 +44 81 2 Liverpool 38 22 8 8 +31 74 3 Man City 38 21 7 10 +23 70 4 Chelsea 38 21 7 10 +23 70 5 Aston Villa 38 19 9 10 +16 66 6 Newcastle 38 18 6 14 +16 60 7 Crystal Palace 38 16 8 14 +4 56 8 Bournemouth 38 16 8 14 +3 56 9 Brentford 38 16 8 14 +9 56 10 Nottingham Forest 38 16 7 15 -3 55 11 Brighton 38 16 7 15 -6 55 12 Everton 38 15 8 15 -1 53 13 Fulham 38 13 8 17 -7 47 14 Man United 38 12 9 17 -9 45 15 West Ham 38 12 7 19 -13 43 16 Tottenham 38 11 6 21 -19 39 17 Wolves 38 11 5 22 -22 38

Man United mới chỉ có 45 điểm sau 38 trận Ngoại hạng Anh trong 1 năm qua, kể từ thời điểm Ruben Amorim dẫn dắt

Amorim thành lập nhóm lãnh đạo sáu người, gồm Fernandes, Maguire, Tom Heaton, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui và Dalot, nhằm trao trách nhiệm kỷ luật và các vấn đề khác cho phòng thay đồ.

Khi tập luyện, Amorim cực kỳ chi tiết và trực tiếp "cầm tay chỉ việc" cho các cầu thủ. Các bài tập giả lập, khi đội xếp hình như chuẩn bị thi đấu nhưng không có đối thủ, diễn ra thường xuyên, và Amorim đá bóng vào các khu vực nhất định rồi yêu cầu cầu thủ di chuyển theo.

Ông muốn đội xoay chuyển như một khối và các cầu thủ phải biết khi nào di chuyển và đi đâu. Amorim sẵn sàng yêu cầu dừng lại và chỉnh lại cho cầu thủ nếu vị trí chưa đúng. Những buổi tập này khó xếp vào lịch thi đấu dày đặc mùa trước, nhưng mùa này họ có nhiều thời gian hơn và hiệu quả rõ rệt hơn hẳn.

Có thể thấy được phong độ có chiều hướng đi lên của Man United là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ tới từ Amorim cùng các đồng sự. Bề ngoài trông rất đơn giản nhưng thực tế bên trong cực kỳ phức tạp. Sau một năm tại vị ở Man United, Amorim đã làm được không ít việc nhưng vẫn cần phải tiếp tục cố gắng.

Chặng đường tới lại với vinh quang của "Quỷ đỏ" vẫn còn rất xa. Họ đang chậm rãi tiến lên với đầu tàu là Ruben Amorim. Đó là chuyện rất đáng mừng.