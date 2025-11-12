MU bị người cũ kiện đòi 1 triệu bảng: Hé lộ chi tiết vụ việc, "Quỷ đỏ" nên lo

Hồi tháng 7 vừa qua, Axel Tuanzebe, cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo của Man United đã đơn kiện đội chủ sân Old Trafford lên Tòa án. Theo những thông tin ban đầu, hậu vệ đang khoác áo Burnley hy vọng sẽ được bồi thường hơn 1 triệu bảng vì sự cẩu thả trong điều trị lâm sàng và những tư vấn y tế của đội ngũ bác sĩ Man United.

Tuanzebe từng khoác áo MU

Sau 4 tháng kiện tụng, chi tiết câu chuyện mới được tiết lộ với giới truyền thông. Cáo buộc của Tuanzebe hướng tới vết nứt xương đốt sống bên trái, dạng chấn thương do căng thẳng quá độ ở phần cột sống dưới xảy ra vào tháng 1/2020.

Chấn thương này khiến Tuanzebe “đau đớn và khó chịu đáng kể kể từ khi nó hình thành và xấu đi”. Vấn đề này trở thành mãn tính vào tháng 7/2022 sau khi cầu thủ này tiếp tục nhận chấn thương tương tự ở bên phải cột sống dưới.

Theo đơn tố cáo của Tuanzebe, đội ngũ y tế của Man United đã sơ suất không kiểm tra kỹ càng vết nứt xương của cầu thủ này. Điều này dẫn đến cách điều trị không đúng. Tuanzebe không được nghỉ ngơi và cũng không được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa thể thao liên quan đến cột sống.

Chính những hành động này khiến cho tình trạng của Tuanzebe trở nên xấu đi. Cầu thủ này bị nứt xương độ 4 ở cả hai bên và nứt xương cột sống mãn tính bên trái.

“Các phương án điều trị phù hợp, theo cân nhắc về xác suất, có thể đã giúp nguyên đơn tránh được những đau đớn và khó chịu được nêu dưới đây, và có thể giúp anh tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao mà không bị hạn chế hay cản trở. Trên thực tế, dù anh vẫn tiếp tục thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp, điều này đã ảnh hưởng đến sự nghiệp và thu nhập của anh", nội dung đơn kiện có viết, theo Sky Sports.

Trong khi đó, Man United đang từ chối bình luận về vấn đề này.

Axel Tuanzebe gia nhập Manchester United khi mới 8 tuổi và thăng tiến qua các cấp độ để có trận ra mắt đội một vào tháng 1 năm 2017. Khi còn ở Old Trafford, Tuanzebe dính nhiều chấn thương, bao gồm cả chấn thương nghiêm trọng khiến cầu thủ này phải nghỉ thi đấu hết mùa trong trận đấu với Colchester United tại Cúp Liên đoàn Anh vào tháng 12 năm 2019.