Florian Wirtz phải thay đổi để sinh tồn ở Ngoại hạng Anh

🔥 Từ Veron đến Wirtz – câu chuyện cũ lặp lại

Hai thập kỷ trước, Sir Alex Ferguson từng nổi điên trước giới truyền thông khi Juan Sebastian Veron bị chỉ trích vì không hòa nhập được với Premier League. “Cậu ta là một cầu thủ tuyệt vời, và các người là lũ ng**!”, Ferguson quát lên trong buổi họp báo tháng 5/2002, khi MU thất bại trước Leverkusen ở Champions League.

Juan Veron từng thất bại với MU

Giờ đây, Liverpool đang sống trong bi kịch tương tự. Nhà đương kim vô địch nước Anh sa sút không phanh, và Florian Wirtz – người từng khiến Anfield phát cuồng khi cập bến mùa hè qua – trở thành biểu tượng cho cú trượt dài ấy.

⚽ Wirtz - cậu bé lạc loài

Thất bại 0-3 trước Man City đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 8, khiến bầu không khí tại Anfield trở nên ngột ngạt. Khi tên Wirtz vang lên trên loa sân, khán giả chỉ vỗ tay lấy lệ. Nhiều người thậm chí đã gắn cho anh nhãn “bom xịt”.

Công tâm đánh giá, 11 trận chưa đủ để kết luận điều gì. Ngoại hạng Anh từng chứng kiến vô số ngôi sao ngoại vật lộn trong những tháng đầu – rồi trở thành huyền thoại: Robert Pires, Dennis Bergkamp hay David Silva đều từng bị nghi ngờ. Ngay cả Mohamed Salah cũng thất bại ở Chelsea trước khi tỏa sáng rực rỡ tại Liverpool.

Florian Wirtz nguy cơ trở thành "bom xịt"

💔 Bi kịch ngoài chuyên môn

Phong độ của Wirtz chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự bất ổn chung của Liverpool. Đội bóng vừa mất gần như toàn bộ hàng công trong mùa hè, còn Salah rơi vào trạng thái lạc nhịp. Nỗi đau mất mát Diogo Jota vì tai nạn trước mùa giải càng khiến cả đội rơi vào cú sốc tinh thần.

Wirtz không chỉ phải thích nghi với tốc độ Premier League – anh còn đang hòa nhập vào một tập thể đang loạng choạng, mất phương hướng và niềm tin.

💥 Khi cơ hội vụt qua

Ở trận thua Brentford tháng trước, Wirtz suýt nữa tìm thấy bước ngoặt. Bóng rơi ngay trước chân anh ở chấm 11m – cú ra chân hoàn hảo, cả khán đài nín thở – nhưng bóng lại liếm mép cột dọc và bay ra ngoài. Trên đường biên, HLV Arne Slot cúi đầu thất vọng. Ông biết: nếu cú sút ấy thành bàn, mọi thứ có thể đã khác.

Kể từ đó, Wirtz vẫn chưa thể tìm lại chính mình. Anh ẩn mình trong lối chơi rời rạc của đội, chưa ghi bàn, chưa kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh – chỉ còn những thoáng chốc lóe sáng như cú đánh gót mở cơ hội cho Salah tại Stamford Bridge hồi tháng 10.

Ngay cả các huyền thoại của giải Ngoại hạng Anh như Pires hay Bergkamp cũng gặp khó khi mới đến

🧊 Một tài năng bị “đóng băng”

Giờ đây, Wirtz trông như kẻ bị mắc kẹt giữa chính tiềm năng của mình. Anh chạm bóng quá nhiều, thiếu thể lực để chịu đựng những cú va chạm và dần đánh mất tự tin.

Ký giả Oliver Holt mô tả: “Florian Wirtz giống như người bị ném xuống một hành tinh khác – nơi những con người xung quanh đều là robot”.

So sánh này từng đúng với Veron, Shevchenko hay cả những tượng đài như Pires hay Bergkamp thuở ban đầu. Và rồi, họ đều vượt qua, thích nghi và tỏa sáng.

Wirtz cần có sự thích nghi nhanh chóng hơn với giải Ngoại hạng Anh

🌅 Vẫn còn hy vọng cho Wirtz

22 tuổi, mới 11 trận tại Ngoại hạng Anh và 16 trận trên mọi đấu trường, vẫn còn cả chặng đường dài phía trước đang chờ Florian Wirtz. Ngôi sao người Đức có thể đang lạc lõng, nhưng anh chưa hề mất đi tố chất thiên tài.

Như lịch sử Premier League đã chứng minh: những người vĩ đại nhất không phải là kẻ chưa từng ngã, mà là người biết đứng dậy đúng lúc.

Và nếu Liverpool tìm lại nhịp điệu, Wirtz có thể vẫn trở thành bản hợp đồng xứng đáng với 116 triệu bảng.