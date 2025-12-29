Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Tottenham giúp MU giữ chắc top 6

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Tottenham

Chiến thắng trước Crystal Palace không chỉ giúp Tottenham cải thiện vị trí, mà còn gián tiếp giúp MU hưởng lợi.

   

Cho đến trước cuộc chạm trán Tottenham ở vòng 18 Ngoại hạng Anh, Crystal Palace đang xếp thứ 8 với 26 điểm, kém đội hạng 6 MU 3 điểm và hiệu số không quá cách biệt (MU +4, Crystal Palace +2).

Vì vậy, thầy trò HLV Oliver Glasner rất quyết tâm đánh bại Tottenham, đội chỉ thắng 1/8 trận gần nhất (2 thất bại liên tiếp) để vượt MU, hay chí ít là chiếm vị trí thứ 7 từ tay Sunderland (28 điểm).

Tottenham giành chiến thắng quan trọng trước Crystal Palace để cắt chuỗi khủng hoảng

Dù vậy, Tottenham đã chơi đầy quả cảm để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận đấu mà họ đối diện sức ép nghẹt thở từ Crystal Palace, chưa kể 2 lần bị VAR từ chối bàn thắng.

Kết quả này giúp "Gà trống" trở lại vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh (25 điểm/18 trận), qua đó tạm thời chấm dứt chuỗi khủng hoảng. Trên thực tế, khoảng cách giữa thầy trò HLV Thomas Frank với đội hạng 5 Chelsea chỉ là 4 điểm, vì vậy họ vẫn còn cơ hội bứt phá trở lại tốp đầu nếu duy trì phong độ ổn định trong thời gian tới.

Về phía Crystal Palace, không những không thể cải thiện vị trí, nhà vô địch FA Cup còn tụt 1 bậc xuống hạng 9, bằng điểm Brentford nhưng kém hiệu số bàn thắng bàn bại (+2 và +1).

