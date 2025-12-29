Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ngôi sao đầu tiên đồng ý rời MU vào tháng 1, trở lại "miền đất hứa" Serie A

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Quyết định của ngôi sao này có thể khiến MU trải qua kỳ chuyển nhượng tấp nập kẻ đến người đi.

   

Zirkzee đồng ý gia nhập AS Roma 

Theo trang Gazzetta dello Sport (Italia), Joshua Zirkzee chuẩn bị chia tay MU sau khi đồng ý chuyển tới AS Roma trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tiền đạo người Hà Lan đã có các cuộc trao đổi tích cực với giám đốc thể thao Roma, Ricky Massara và HLV Gian Piero Gasperini. Những cuộc thảo luận này giúp đôi bên đạt được sự đồng thuận về khả năng chuyển nhượng.

HLV Gasperini được cho là “trấn an” Zirkzee rằng anh hoàn toàn phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1, hệ thống chiến thuật từng làm nên tên tuổi của ông trong thời gian dẫn dắt Atalanta. Theo đó, Zirkzee có thể đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào trong bộ ba tấn công.

Zirkzee đồng ý gia nhập Roma và có thể rời MU vào giữa tháng 1

Zirkzee đồng ý gia nhập Roma và có thể rời MU vào giữa tháng 1

Dự kiến, thương vụ có thể hoàn tất vào giữa tháng 1, thời điểm MU dự kiến đón sự trở lại của Amad Diallo và Bryan Mbeumo sau khi kết thúc nghĩa vụ tại AFCON.

Dự kiến, Roma muốn mượn Zirkzee trong 6 tháng đầu, kèm theo điều khoản bắt buộc mua đứt vào mùa hè với mức phí khoảng 35 triệu bảng. Nếu thương vụ được thông qua, MU sẽ thu hồi phần lớn số tiền đã đầu tư cho tiền đạo này.

🚫 MU chỉ nhả người nếu có phương án thay thế

Zirkzee, 24 tuổi, gia nhập MU từ Bologna vào mùa hè 2024 với mức phí 36,5 triệu bảng và ký hợp đồng có thời hạn 5 năm. Chân sút người Hà Lan là bản hợp đồng lớn đầu tiên của "Quỷ đỏ" dưới thời đồng sở hữu Jim Ratcliffe, được đưa về nhằm cải thiện hàng công vốn chỉ ghi 57 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24. Dù vậy, tiền đạo này chỉ ghi được 7 bàn sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Sau khi HLV Erik ten Hag bị sa thải và nhường chỗ cho Ruben Amorim vào tháng 11/2024, Zirkzee càng ít được sử dụng. Việc thiếu thời gian thi đấu khiến anh cân nhắc khả năng ra đi để tìm cơ hội ra sân thường xuyên, qua đó chuẩn bị cho World Cup diễn ra vào mùa hè năm sau.

Dù vậy, khả năng Zirkzee rời Old Trafford chưa hoàn toàn chắc chắn. HLV Ruben Amorim từng khẳng định quan điểm cứng rắn của mình về vấn đề nhân sự khi đội hình MU đang bị sứt mẻ.

“Rất khó để một cầu thủ rời khỏi câu lạc bộ nếu chúng tôi không có người thay thế. Chúng tôi đang thiếu nhân sự. Ngay cả khi có đầy đủ đội hình, chúng tôi vẫn thiếu cho những tình huống có thể xảy ra. MU là câu lạc bộ mang trách nhiệm rất lớn.

Chúng tôi phải giải quyết tất cả những vấn đề này, và trong suy nghĩ của giới truyền thông, trong suy nghĩ của tôi cũng như của tất cả mọi người, chúng tôi luôn phải giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Không có chỗ cho sự bào chữa", trích lời Amorim trong cuộc họp báo mới đây.

📊 Nguy cơ “chảy máu” lực lượng sang Serie A

Zirkzee có thể không phải là cầu thủ MU duy nhất cân nhắc chuyển sang Serie A. Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo cũng được cho là đang quan tâm tới khả năng gia nhập Napoli, đội bóng có sự phục vụ của cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" Scott McTominay cùng Rasmus Hojlund, bản hợp đồng mượn từ chính đội chủ sân Old Trafford.

Napoli hiện là đội theo sát Mainoo nhất, dù vậy MU không muốn chiêu mộ phương án mang tính tạm thời trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Thay vào đó, đội bóng hướng tới bản hợp đồng dài hạn phục vụ cho tương lai vào vào mùa hè 2026, có thể kể đến Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) hay Carlos Baleba (Brighton).

MU chơi lớn bạo chi 200 triệu euro, đón Bellingham "về dinh"
MU chơi lớn bạo chi 200 triệu euro, đón Bellingham "về dinh"

Theo OK Diario của Tây Ban Nha, Man United đang muốn có nước đi táo bạo với Jude Bellingham của Real Madrid.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

28/12/2025 23:16 PM (GMT+7)
