Arsenal - Man City và Aston Villa đua "tam mã": 4 yếu tố định đoạt ngôi vương

Hình thành cuộc đua "tam mã"

Cả Arsenal, Man City và Aston Villa đều giành chiến thắng sít sao ở vòng 18 Ngoại hạng Anh, khiến cục diện trên đỉnh bảng xếp hạng không thay đổi. Đáng chú ý, cả ba trận thắng đều có cùng tỷ số 2-1. Arsenal bảo toàn lợi thế trước Brighton, Man City thắng sát nút Nottingham Forest, còn Aston Villa ngược dòng đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

Arsenal, Man City và Aston Villa đang dần hình thành cuộc đua "tam mã" ở Ngoại hạng Anh

Sau 18 vòng đấu, Arsenal vẫn dẫn đầu bảng với 42 điểm. Man City bám sát phía sau với khoảng cách 2 điểm, trong khi Aston Villa kém đội đầu bảng thêm đúng 1 điểm.

Cuộc đua đang ở trạng thái cân bằng mong manh, và kịch tính sẽ tiếp tục được đẩy lên cao khi HLV Unai Emery đưa Aston Villa hành quân tới sân Emirates của Arsenal vào ngày cuối cùng của năm 2025. Trước đó, đoàn quân của HLV Emery từng gieo sầu cho “Pháo thủ” cách đây không lâu, và đó không phải lần đầu chiến lược gia người Tây Ban Nha “ám ảnh” đội bóng cũ.

Mùa giải vẫn còn rất dài, và vòng đấu kế tiếp chưa thể mang tính quyết định. Trước hết, kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa chỉ 2 ngày sau trận Arsenal tiếp đón Aston Villa, và cả hai CLB cũng như Man City đều sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng về lực lượng.

Trận cầu “6 điểm” đang tới gần

Arsenal đã phải nhận thất bại trước Aston Villa tại Villa Park vào đầu tháng 12. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã góp mặt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ở ba mùa giải gần đây, và các trận gặp Aston Villa từng nhiều lần mang ý nghĩa then chốt.

Cục diện top đầu BXH Ngoại hạng Anh

Chiến thắng kịch tính 4-2 vào cuối trận năm 2023 từng được coi là tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng vô địch của “Pháo thủ”, nhưng họ lại sụp đổ vào cuối mùa. Trong khi đó, thất bại trước Aston Villa vào tháng 4/2024 và việc để thua ngược từ tỷ số 2-0 dẫn trước vào tháng 1/2025 đều gây tổn thất cho đội bóng chủ sân Emirates theo những cách khác nhau.

Một điểm then chốt cho Arsenal lần này có thể là sự trở lại của Gabriel. Trung vệ người Brazil đã được tung vào từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 của “Pháo thủ” trước Brighton hôm 27/12, sau 6 trận vắng mặt tại Ngoại hạng Anh vì chấn thương gặp phải khi làm nhiệm vụ ĐTQG, bao gồm cả trận làm khách trên sân của Aston Villa.

Những quyết định lớn vào tháng 1

Cả ba đội đều hưởng lợi từ các thương vụ chuyển nhượng mùa đông trong những mùa giải gần đây. Trossard, Jorginho và Jakub Kiwior đều từng được Arsenal mang về vào đầu năm 2023 để tăng chiều sâu đội hình, trong khi Man City chiêu mộ Omar Marmoush và Nico Gonzalez trong “phi vụ” trị giá 200 triệu bảng hồi tháng 1 năm nay.

Semenyo có thể là nhân tố tạo nên sự khác biệt nếu gia nhập Man City vào tháng 1

Aston Villa cũng không kém phần bận rộn trong kỳ chuyển nhượng đó, với các bản hợp đồng mượn Marco Asensio và Marcus Rashford, trước khi họ giành 29 điểm từ 14 trận, chỉ còn kém một chút để giành vé dự Champions League.

Câu hỏi lớn nhất hiện nay xoay quanh Antoine Semenyo, người được cho là muốn gia nhập Man City. Để đưa tiền đạo người Ghana đến Etihad sẽ tốn 65 triệu bảng, nhưng anh sẽ là phương án hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc đua vô địch.

Arsenal cũng không loại trừ khả năng đầu tư thêm, trong khi mùa trước không phải là lần duy nhất Aston Villa có kỳ chuyển nhượng mùa đông bận rộn. Ngôi sao Morgan Rogers gia nhập từ Middlesbrough giữa mùa 2023/24, trong khi Jhon Duran là bản hợp đồng “bom tấn” tháng 1 ở mùa đầu tiên HLV Emery nắm quyền.

Aston Villa có thể cảm thấy cần thêm một tiền đạo, dù Ollie Watkins vừa lập cú đúp giúp họ giành chiến thắng trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge hôm 28/12. Watkins và đồng đội trên hàng công Donyell Malen mới có tổng cộng 9 bàn tại Premier League mùa này, trong khi tổng số bàn thắng của Aston Villa là 29, thấp nhất trong nhóm 6 đội dẫn đầu hiện tại.

Chấn thương có thể quyết định cục diện

Arsenal vắng mặt Jurrien Timber và Riccardo Calafiori trong trận gặp Brighton hôm 27/12, trong khi Ben White và Cristhian Mosquera cũng không thể ra sân, để lại hàng thủ mỏng manh cho đội bóng thành London.

Calafiori bị chấn thương trong lúc khởi động trước trận Arsenal thắng Brighton

Tuy nhiên, Kai Havertz đang gần trở lại, còn phong độ của Gabriel Jesus kể từ khi bình phục chấn thương dài hạn đã khiến HLV Arteta ấn tượng. “Tôi nghĩ Jesus có rất nhiều đóng góp cho đội và cậu ấy đã chứng minh điều đó ngay trong phút đầu tiên có thể thi đấu”, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết, gần như loại trừ khả năng ra đi của tiền đạo người Brazil vào tháng 1.

Man City vắng Omar Marmoush và Rayan Ait Nouri cho đến khi các đội tuyển quốc gia của họ hoàn thành Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), nhưng John Stones và Jeremy Doku có thể trở lại sớm hơn sau thời gian vắng mặt vì chấn thương. Aston Villa cũng thiếu một số cầu thủ, bao gồm Evann Guessand, người được triệu tập muộn cho AFCON.

Điều then chốt với cả ba đội không chỉ là việc các cầu thủ vắng mặt, mà còn là cách họ ứng phó với tình hình. Mùa trước, Arsenal cuối cùng hụt hơi sau khi Havertz và Jesus chấn thương, để lại hàng công “trống trơn”, và họ sẽ muốn tránh lặp lại kịch bản này.

Năm trận tiếp theo

Arsenal và Aston Villa có thể chưa nghĩ xa hơn trận đấu giữa hai đội lúc này, nhưng vẫn còn nhiều thử thách đáng lo ngại phía trước. Arsenal còn các trận gặp Bournemouth (sân khách), Liverpool (sân nhà), Nottingham Forest (sân khách) và MU (sân nhà). “Pháo thủ” sẽ phần nào may mắn khi đối đầu Liverpool thiếu vắng cả Mohamed Salah lẫn Alexander Isak.

Trận tiếp theo của Man City là làm khách trước Sunderland, đội bóng đang chịu tổn thất lực lượng vì AFCON, trước khi gặp Chelsea (sân nhà), Brighton (sân nhà), MU (sân khách) và Wolves (sân nhà). Trận derby Manchester trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là khi MU đang thể hiện những tín hiệu tích cực gần đây.

Về phía Aston Villa, ba điểm trước Arsenal có thể làm tăng sự chú ý vào các trận tiếp theo. Họ sẽ gặp Nottingham Forest (sân nhà), Crystal Palace (sân khách), Everton (sân nhà) và Newcastle (sân khách), những trận mà Aston Villa chỉ giành được tổng cộng 6 điểm ở mùa trước.