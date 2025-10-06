Florian Wirtz nguy cơ thất bại ở Liverpool, thầy cũ Alonso muốn tái hợp

⚽ Từ “con cưng” ở Leverkusen đến nỗi thất vọng tại Merseyside

Khi còn dẫn dắt Bayer Leverkusen, Alonso chính là người đã “mài giũa” tài năng của Wirtz, biến anh thành linh hồn sáng tạo trong hành trình giúp đội bóng Đức vô địch Bundesliga một cách thuyết phục. Chính màn trình diễn ấy khiến Liverpool phải chi 116,5 triệu bảng để chiêu mộ Wirtz vào mùa hè 2025, với kỳ vọng anh sẽ trở thành “Kevin De Bruyne mới” tại Premier League.

Wirtz gây thất vọng kể từ khi gia nhập Liverpool

Tuy nhiên, sau 10 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, Wirtz chưa ghi bàn cũng chưa kiến tạo nổi một lần – con số gây sốc với một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Nguồn tin từ Defensa Central tiết lộ HLV Alonso đang “cực kỳ quan tâm” và muốn Real theo dõi chặt chẽ trường hợp của Wirtz, trong trường hợp cầu thủ này không thể thích nghi và muốn rời Liverpool.

💭 Alonso mơ về cuộc tái ngộ “thầy trò Leverkusen” tại Bernabeu

Nếu Wirtz rời Liverpool, Alonso hoàn toàn có thể dang tay đón học trò cũ về Real Madrid, nơi anh đang trong quá trình trẻ hóa đội hình. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha kể từ thời điểm thay thế HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt Real đang mang đến lối chơi mới, luồng sinh khí mới cho đội chủ sân Bernabeu.

HLV Alonso mến mộ tài năng của Florian Wirtz

Trớ trêu thay, Real sẽ sớm có dịp đụng độ Liverpool tại Champions League chỉ trong chưa đầy một tháng nữa. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để Alonso “xem tận mắt” phong độ của cậu học trò cũ.

⚡ Wirtz mất chỗ đứng, Liverpool rối loạn

HLV Arne Slot đã phải thực hiện thay đổi mạnh tay ở trận thua 1–2 trước Chelsea khi gạch tên Wirtz khỏi đội hình xuất phát, thay thế vai trò bằng Dominik Szoboszlai. Nhưng kết quả vẫn không khá hơn – Liverpool thua đau ở phút 90+5 và nối dài chuỗi 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (2 tại Ngoại hạng Anh, 1 ở Champions League), đánh mất ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal.

Quyết định của Slot nhận được sự ủng hộ từ huyền thoại Jamie Carragher, người thẳng thắn chỉ trích phong độ của Wirtz trước trận đấu: “Cậu ấy chưa bắt nhịp được với Premier League. Tôi nghĩ Wirtz cần tạm thời ngồi ngoài để lấy lại sự tự tin. Liverpool cần trở lại với những gì họ từng làm tốt nhất, trước khi mọi thứ trượt xa hơn”.

Wirtz vẫn đang trong quá trình hòa nhập với môi trường mới

💣 Từ “tài năng 116 triệu bảng” thành phép thử tâm lý

Wirtz mới 22 tuổi, và không thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của anh. Nhưng Premier League không bao giờ là vùng đất dễ chịu, đặc biệt với những cầu thủ tấn công trẻ tuổi đến từ Bundesliga – nơi nhịp độ chậm và ít áp lực hơn.

Liverpool từng có bài học với Naby Keita, nhưng lần này, sức ép còn lớn hơn nhiều. Với mức phí kỷ lục, Wirtz không chỉ đang chiến đấu để giành lại phong độ, mà còn để chứng minh bản thân xứng đáng với niềm tin và khoản đầu tư khổng lồ.

Nếu tình hình không sớm cải thiện, Real Madrid và Xabi Alonso có thể sẽ là “lối thoát” hoàn hảo cho cả hai bên – một cuộc tái hợp đầy duyên nợ và tiềm ẩn nhiều kịch tính trên thị trường chuyển nhượng mùa đông, nơi Wirtz có thể hướng đến bản hợp đồng cho mượn chỉ vài tháng gia nhập "Lữ đoàn đỏ".