Gay cấn bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal "lên đỉnh" hất cẳng Liverpool, MU & Chelsea nhảy bậc

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Gay cấn bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal "lên đỉnh" hất cẳng Liverpool, MU & Chelsea nhảy bậc

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh có sự biến đổi đáng kể sau khi MU, Chelsea và Arsenal đều thắng ở vòng 7.

   

Cuộc đại chiến giữa ChelseaLiverpool ở vòng 7 Ngoại hạng Anh đã khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho "The Blues". Đội bóng của HLV Maresca thi đấu trong bối cảnh bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng, nhưng điều đó không hề làm họ nản lòng, để rồi Chelsea kiếm về 3 điểm quan trọng để thăng tiến trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. 

Màn trình diễn rực rỡ của Chelsea

Màn trình diễn rực rỡ của Chelsea

Cụ thể, Chelsea vươn lên vị trí thứ 6 khi nắm trong tay 11 điểm. Đội bóng thành London chỉ còn ít hơn Liverpool 4 điểm. 

Trong khi đó, Liverpool đánh mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal. Chiến thắng 2-0 trước West Ham giúp "Pháo thủ" tích lũy được 16 điểm, đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 2. 

Một đội bóng thành London khác cũng thắng ở vòng đấu này chính là Tottenham. Spurs khuất phục Leeds United trên sân khách với tỷ số 2-1 để tạm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 14 điểm trong tay. 

Trong ngày nhiều ông lớn thắng trận, MU cũng biết cách để cho "bằng bạn bằng bè". Đoàn quân HLV Amorim gác lại thất bại trước Brentford ở vòng 6 để đánh bại Sunderland trên sân nhà với tỷ số 2-0. Điều đó giúp "Quỷ đỏ" leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi nắm trong tay 10 điểm. 

MU tìm lại niềm vui chiến thắng

MU tìm lại niềm vui chiến thắng

Dẫu vậy, MU không thể giữ chắc vị trí đó cho đến hết vòng 7 Ngoại hạng Anh. Lý do bởi phía sau họ còn một số đội hiện nắm trong tay 8 điểm nhưng chưa thi đấu như Everton và Brighton.

Top 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Top 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
MU thắng trận sống còn: Amorim vỡ òa với "canh bạc" Lammens, Sesko vào guồng
MU thắng trận sống còn: Amorim vỡ òa với "canh bạc" Lammens, Sesko vào guồng

Hàng loạt tín hiệu tích cực đến với MU sau trận thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2025 03:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN