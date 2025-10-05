Gay cấn bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal "lên đỉnh" hất cẳng Liverpool, MU & Chelsea nhảy bậc

Cuộc đại chiến giữa Chelsea và Liverpool ở vòng 7 Ngoại hạng Anh đã khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho "The Blues". Đội bóng của HLV Maresca thi đấu trong bối cảnh bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng, nhưng điều đó không hề làm họ nản lòng, để rồi Chelsea kiếm về 3 điểm quan trọng để thăng tiến trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Màn trình diễn rực rỡ của Chelsea

Cụ thể, Chelsea vươn lên vị trí thứ 6 khi nắm trong tay 11 điểm. Đội bóng thành London chỉ còn ít hơn Liverpool 4 điểm.

Trong khi đó, Liverpool đánh mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal. Chiến thắng 2-0 trước West Ham giúp "Pháo thủ" tích lũy được 16 điểm, đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 2.

Một đội bóng thành London khác cũng thắng ở vòng đấu này chính là Tottenham. Spurs khuất phục Leeds United trên sân khách với tỷ số 2-1 để tạm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 14 điểm trong tay.

Trong ngày nhiều ông lớn thắng trận, MU cũng biết cách để cho "bằng bạn bằng bè". Đoàn quân HLV Amorim gác lại thất bại trước Brentford ở vòng 6 để đánh bại Sunderland trên sân nhà với tỷ số 2-0. Điều đó giúp "Quỷ đỏ" leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi nắm trong tay 10 điểm.

MU tìm lại niềm vui chiến thắng

Dẫu vậy, MU không thể giữ chắc vị trí đó cho đến hết vòng 7 Ngoại hạng Anh. Lý do bởi phía sau họ còn một số đội hiện nắm trong tay 8 điểm nhưng chưa thi đấu như Everton và Brighton.

Top 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh