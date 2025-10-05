Liverpool thua Chelsea phút bù giờ: Slot không hoảng sợ, Maresca dính thẻ đỏ tái hiện Mourinho

⚽Maresca tái hiện hình ảnh Mourinho

Chelsea đã trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Liverpool. Họ mở tỷ số nhờ pha sút xa của Moises Caicedo, nhưng bị gỡ hòa khi Cody Gakpo lập công cho "The Kop". Tuy nhiên, Estevao đã tỏa sáng ở phút bù giờ thứ 6, ghi bàn quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho đoàn quân HLV Maresca.

Cầu thủ trẻ chạy đến cột cờ góc để thực hiện màn trượt đầu gối ăn mừng, theo sau là các đồng đội. Nhưng ống kính truyền hình nhanh chóng chuyển hướng đến HLV Maresca, khi ông lao đến để hòa mình vào niềm vui cùng các học trò. Vị HLV người Italia đấm tay lên không trung, ăn mừng trước khán giả nhà, trước khi vội vã trở lại khu vực kỹ thuật.

HLV Maresca ăn mừng bàn thắng với học trò

Tuy nhiên, ông không đủ nhanh để tránh án phạt. Đã nhận thẻ vàng trước đó, HLV Maresca bị trọng tài Anthony Taylor phát thẻ vàng thứ 2, qua đó bị truất quyền chỉ đạo. Đây là thẻ đỏ thứ 4 của Chelsea trong 5 trận, sau các trường hợp của Robert Sanchez, Trevoh Chalobah và Joao Pedro.

Đã hơn 2 thập kỷ trôi qua kể từ khi Jose Mourinho, trong lần đầu dẫn dắt Chelsea đã chạy dọc đường biên sân Old Trafford để ăn mừng bàn thắng của Porto trước MU vào năm 2004. Thời điểm đó, Estevao thậm chí còn chưa ra đời. Giờ đây, 21 năm sau, Enzo Maresca là người lao xuống mặt cỏ Stamford Bridge để ăn mừng bàn thắng của cầu thủ trẻ 18 tuổi người Brazil.

Việc dính thẻ đỏ khiến HLV Enzo Maresca không thể tham gia buổi họp báo sau trận. Trợ lý Willy Caballero đảm nhận công việc đó thay thuyền trưởng của Chelsea.

🚨HLV Slot không hoảng sợ

Liverpool đã thua trận thứ 3 liên tiếp ở mùa giải 2025/26, trong đó thất bại trước Chelsea là lần thứ 2 họ rơi vào cảnh trắng tay vào phút bù giờ. Trước đó, "The Kop" nhận thất bại 1-2 khi hành quân tới sân của Crystal Palace.

HLV Slot không hài lòng với kết quả này, nhưng ông chẳng hề tỏ thái độ quá bi quan: "Mùa trước, chúng tôi cũng thua Chelsea. Stamford Bridge luôn là nơi khó khăn khi làm khách. Chúng tôi đã rất gần với kết quả hòa.

Sau khi chúng tôi gỡ hòa 1-1, thế trận nghiêng về chúng tôi và tôi nghĩ đội sẽ ghi bàn thứ hai. Đáng lẽ chúng tôi phải tận dụng cơ hội tốt hơn.

HLV Slot không quá lo ngại về tình trạng của Liverpool

Nếu hôm nay Liverpool hòa hoặc thắng, điều mà cả đội hoàn toàn có thể làm được, thì chúng ta đã có một khởi đầu mùa giải tuyệt vời, xét đến mọi thứ đã xảy ra ở Liverpool mùa hè này".

Salah không thể ghi bàn nhưng HLV Slot vẫn bênh vực học trò: "Hôm nay Salah có nhiều cơ hội, nhưng cậu ấy là con người, không phải cỗ máy. Salah từng ghi bàn liên tục vào mùa trước, nên đôi khi chúng ta cảm thấy mọi cơ hội đều phải thành bàn. Nhưng đôi khi Salah cũng có trận đấu không ghi bàn hay kiến tạo, dù ở vị trí thuận lợi".