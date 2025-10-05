Chelsea hạ đẹp Liverpool: Ám ảnh "FC phút cuối", Salah lạc lối & đẳng cấp Maresca

⚽Chuyến làm khách đầy cay đắng

Xét tới phong độ của Chelsea, họ cũng không có bộ mặt tốt trước ngày tiếp đón Liverpool. Nhưng đoàn quân HLV Maresca vẫn có thế trận rất tốt "Lữ đoàn đỏ", thậm chí nhiều lần áp đảo đội khách.

Chelsea đã mở tỷ số nhờ cú sút xa ở khoảng cách 20m của Moises Caicedo vào phút 14. Bóng gần như xé toạc mành lưới Liverpool, phá vỡ thế cân bằng sau khởi đầu căng thẳng của cả hai đội.

Đội bóng của HLV Enzo Maresca tiếp tục dồn ép tìm bàn thứ 2 ngay trong hiệp một nhưng không thành công, tạo cơ hội cho Liverpool lấy lại thế trận. HLV Slot thực hiện 3 sự thay đổi người trước phút 60, giúp Liverpool kiểm soát trận đấu và gỡ hòa nhờ pha lập công của Gakpo, xuất phát từ đường chuyền ngẫu hứng của Alexander Isak ở phút 63.

Trận đấu tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, nhưng Chelsea bất ngờ có bàn thắng quyết định vào phút 90+6. Estevao, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, trở thành người hùng khi ghi bàn thắng vỡ òa.

Chelsea thăng hoa tột độ trước Liverpool

Có giai đoạn Liverpool được coi như "FC phút cuối" khi họ liên tục thắng kịch tính vào cuối trận ở mùa bóng hiện tại. Nhưng trong 3 trận đấu trở lại đây, "The Kop" có tới 2 lần dính đòn đau mà họ từng gây ra tới các đối thủ. Thất bại trước Chelsea và Crystal Palace khi thủng lưới vào thời gian bù giờ hiệp hai thực sự như gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng của đội chủ sân Anfield.

Liverpool nhận thất bại thứ 3 liên tiếp trong vòng 8 ngày (2 trận thua ở Ngoại hạng Anh, 1 thất bại ở Cúp C1). Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang rơi vào cơn khủng hoảng không có lối thoát.

⚠️Cơn khủng hoảng nhân sự của Chelsea

Hàng thủ Chelsea liên tục gặp khủng hoảng nghiêm trọng sau trận thắng Liverpool, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Levi Colwill chấn thương từ giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng 2025/26, trong khi Tosin Adarabioyo nghỉ thi đấu tháng trước, Wesley Fofana đang phục hồi và Trevoh Chalobah bị treo giò.

Tình hình càng tồi tệ khi Badiashile rời sân trước phút 60, buộc Maresca đưa Romeo Lavia vào sân và đẩy Reece James chơi trung vệ. Sau đó, Josh Acheampong cũng không thể tiếp tục thi đấu.

Badiashile thất vọng khi dính chấn thương

Chelsea mất quá nhiều trung vệ chỉ sau 7 vòng đấu. Đây là thách thức quá lớn đối với HLV Maresca. Có lẽ nhà cầm quân người Italia phải tiếp tục nhắm những tài năng trẻ để đôn lên đội một để tạm giải quyết tình trạng khó khăn này.

🔥Thẻ đỏ trong cơn sung sướng của HLV Maresca

Alejandro Garnacho gây ra nhiều khó khăn trong lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea. Anh có pha bóng bị Dominik Szoboszlai đẩy ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho "The Blues" hưởng phạt đền.

Điều đó khiến HLV Maresca nổi trận lôi đình. Ông bị phạt thẻ vàng sau khi tranh cãi gay gắt với một thành viên ban huấn luyện Liverpool.

HLV Maresca dính thẻ đỏ

Trong bối cảnh cảm xúc bị dồn nén tới mức như vậy, HLV Maresca rõ ràng không thể giữ được bình tĩnh. Mọi thứ như bật tung ra sau khi Estevao ghi bàn thắng muộn màng. Stamford Bridge ngập trong niềm vui, còn HLV Maresca nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền chỉ đạo do ăn mừng quá khích.

Nhưng điều đó không quan trọng, bởi Chelsea của HLV Maresca đã thắng trận ở cuộc đấu hấp dẫn nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh. Họ chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp ở sân chơi xứ sương mù, còn nhà cầm quân người Italia chứng minh cho tất cả thấy ông có thừa đẳng cấp để giúp "The Blues" thoát khỏi khủng hoảng.

👉Dấu hỏi Salah & Wirtz

Sau khi thử nghiệm đội hình 4-2-2-2 lạ lẫm trước Crystal Palace, HLV Slot quay về sơ đồ 4-3-3 tại cuộc đấu Chelsea, trước khi chuyển sang 4-2-3-1 khi đưa Wirtz vào sân hiệp hai. Những thay đổi liên tục, như đưa Wataru Endo vào thay Cody Gakpo, cho thấy Slot đang quá sa lầy vào việc suy nghĩ phức tạp.

Quyết định để Wirtz ngồi dự bị gây tranh cãi, nhưng khi vào sân, anh lập tức tạo cơ hội lớn cho Salah chỉ sau 20 giây. Sự hiện diện của tiền vệ người Đức mang lại sự sáng tạo cho hàng tiền vệ Liverpool, nhưng sự thiếu ăn ý với các đồng đội khiến anh chưa thể phát huy hết tiềm năng.

Trong khi đó, Salah vẫn chưa thể tìm lại phong độ bùng nổ mà anh từng mang đến vào mùa bóng trước. Anh dứt điểm 2 lần ở trận này và đều đưa bóng đi không trúng khung thành Chelsea.

Salah không còn là chính mình

Từ đầu mùa giải tới hiện tại, Salah đá đủ 7 trận nhưng anh mới có 2 bàn và 2 kiến tạo. Đây là con số rất tệ so với chính cầu thủ này. Các hậu vệ Ngoại hạng Anh không còn phải quá cảnh giác với Salah nữa, khi anh không còn là chính mình.

HLV Slot rất khó để Salah dự bị, khi Liverpool vốn đã gia hạn hợp đồng với cầu thủ này kèm mức lương lên đến 400.000 bảng mỗi tuần. Nhưng nếu không làm việc đó, ông phải tập làm quen với chuyện cánh phải của đội không tạo ra sát thương lớn như kỳ vọng.