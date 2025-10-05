Salah bị chấm điểm 4/10 trước Chelsea, Liverpool phải gạt bỏ ở đại chiến với MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Fiorentina vs Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Wolverhampton Wanderers vs Brighton & Hove Albion
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Aston Villa vs Burnley
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Monaco vs Nice
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Brentford vs Manchester City
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Napoli vs Genoa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Espanyol vs Real Betis
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs PSG
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Celta de Vigo vs Atlético de Madrid
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Salah bị chấm điểm 4/10 trước Chelsea, Liverpool phải gạt bỏ ở đại chiến với MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 MU - Liverpool: Rực lửa Chelsea
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mohamed Salah tiếp tục mất hút trong những tuần gần đây. Màn trình diễn nhạt nhòa ở thất bại 1-2 của Liverpool trên sân Chelsea có lẽ là giọt nước tràn ly với HLV Arne Slot.

   

🔥 Salah mờ nhạt tại Stamford Bridge

Ở tuổi 33, Salah vẫn có thể bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Nhưng khi tập thể sa sút, anh gần như biến mất trên sân – đúng như kịch bản tại Stamford Bridge. Đặc biệt trong hiệp một, Salah hoàn toàn vô hại và gần như không để lại dấu ấn nào.

Salah (áo đỏ) chơi tệ trước Chelsea

Salah (áo đỏ) chơi tệ trước Chelsea

HLV Slot từng mạnh tay loại Florian Wirtz vì sa sút phong độ, và giờ đây, ngay cả “Vua phá lưới” mùa trước cũng không thể nằm ngoài vòng xoáy ấy.

⚽ Thất bại trước đội bóng cũ

Trong quá khứ, Salah nhiều lần gieo sầu cho Chelsea với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 24 lần đối đầu. Thế nhưng lần này, anh lép vế trong mọi cuộc tranh chấp, chơi rời rạc và bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 64 khi tỉ số còn là 1-1.

Liverpool hiện sở hữu đội hình có chiều sâu đáng kể sau kỳ chuyển nhượng hè, và điều đó đồng nghĩa không một ngôi sao nào có thể “an toàn” nếu thi đấu kém, ngay cả khi người đó là Salah.

Salah và Wirtz đang có sự khởi đầu thiếu ấn tượng ở mùa giải 2025/26

Salah và Wirtz đang có sự khởi đầu thiếu ấn tượng ở mùa giải 2025/26

🚨 Nguy cơ mất suất đá chính

Khả năng Salah ngồi dự bị trong trận đại chiến với MU tại Anfield (diễn ra lúc 22h30 ngày 19/10) là không cao. Tuy nhiên, nếu tiếp tục trình diễn thất vọng, chính anh sẽ phải đối diện nguy cơ mất chỗ đứng. Slot từng thử nghiệm Jeremie Frimpong ở cánh phải, và đây có thể là giải pháp thay thế để Salah “nghỉ ngơi bắt buộc”.

🎙️ Lời chỉ trích gay gắt từ chuyên gia

Cựu cầu thủ Chelsea, Pat Nevin, không ngần ngại phê phán trên BBC Radio 5 Live: “Salah gần như chẳng làm được gì trong hiệp một, thậm chí không thèm lui về hỗ trợ phòng ngự. Ở Ngoại hạng Anh, tất cả phải làm việc hết mình, và với Salah, điều đó đã không còn đúng”.

💰 Hợp đồng bom tấn trở thành gánh nặng?

Liverpool từng mất nhiều tháng đàm phán để giữ chân Salah, biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh với mức 400.000 bảng/tuần. Quyết định kể trên được xem là hợp lý khi ấy, nhưng nhìn lại, “The Kop” có lẽ nên sớm tìm người kế nhiệm.

HLV Slot có thể giáng cơn thịnh nộ xuống đầu Salah

HLV Slot có thể giáng cơn thịnh nộ xuống đầu Salah

📉 Salah bị chấm 4/10 – tương lai bất định

Tờ Liverpool Echo chỉ chấm Salah 4/10 cho màn trình diễn ở Stamford Bridge. Tốc độ, sự sắc bén và khả năng dứt điểm từng khiến hậu vệ đối thủ khiếp sợ giờ không còn thấy. Nếu không nhanh chóng trở lại với phong độ vốn có, Salah hoàn toàn có thể đối diện với kịch bản mất suất đá chính ngay trong mùa này, thậm chí ngay trong trận tới.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Chelsea hạ đẹp Liverpool: Ám ảnh "FC phút cuối", Salah lạc lối & đẳng cấp Maresca
Chelsea hạ đẹp Liverpool: Ám ảnh "FC phút cuối", Salah lạc lối & đẳng cấp Maresca

Liverpool tự biến biệt danh "FC phút cuối" của họ thành đội bóng chuyên nhận bàn thua phút bù giờ sau khi nhận thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng 7...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2025 08:33 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN