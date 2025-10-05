Salah bị chấm điểm 4/10 trước Chelsea, Liverpool phải gạt bỏ ở đại chiến với MU

🔥 Salah mờ nhạt tại Stamford Bridge

Ở tuổi 33, Salah vẫn có thể bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Nhưng khi tập thể sa sút, anh gần như biến mất trên sân – đúng như kịch bản tại Stamford Bridge. Đặc biệt trong hiệp một, Salah hoàn toàn vô hại và gần như không để lại dấu ấn nào.

Salah (áo đỏ) chơi tệ trước Chelsea

HLV Slot từng mạnh tay loại Florian Wirtz vì sa sút phong độ, và giờ đây, ngay cả “Vua phá lưới” mùa trước cũng không thể nằm ngoài vòng xoáy ấy.

⚽ Thất bại trước đội bóng cũ

Trong quá khứ, Salah nhiều lần gieo sầu cho Chelsea với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 24 lần đối đầu. Thế nhưng lần này, anh lép vế trong mọi cuộc tranh chấp, chơi rời rạc và bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 64 khi tỉ số còn là 1-1.

Liverpool hiện sở hữu đội hình có chiều sâu đáng kể sau kỳ chuyển nhượng hè, và điều đó đồng nghĩa không một ngôi sao nào có thể “an toàn” nếu thi đấu kém, ngay cả khi người đó là Salah.

Salah và Wirtz đang có sự khởi đầu thiếu ấn tượng ở mùa giải 2025/26

🚨 Nguy cơ mất suất đá chính

Khả năng Salah ngồi dự bị trong trận đại chiến với MU tại Anfield (diễn ra lúc 22h30 ngày 19/10) là không cao. Tuy nhiên, nếu tiếp tục trình diễn thất vọng, chính anh sẽ phải đối diện nguy cơ mất chỗ đứng. Slot từng thử nghiệm Jeremie Frimpong ở cánh phải, và đây có thể là giải pháp thay thế để Salah “nghỉ ngơi bắt buộc”.

🎙️ Lời chỉ trích gay gắt từ chuyên gia

Cựu cầu thủ Chelsea, Pat Nevin, không ngần ngại phê phán trên BBC Radio 5 Live: “Salah gần như chẳng làm được gì trong hiệp một, thậm chí không thèm lui về hỗ trợ phòng ngự. Ở Ngoại hạng Anh, tất cả phải làm việc hết mình, và với Salah, điều đó đã không còn đúng”.

💰 Hợp đồng bom tấn trở thành gánh nặng?

Liverpool từng mất nhiều tháng đàm phán để giữ chân Salah, biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh với mức 400.000 bảng/tuần. Quyết định kể trên được xem là hợp lý khi ấy, nhưng nhìn lại, “The Kop” có lẽ nên sớm tìm người kế nhiệm.

HLV Slot có thể giáng cơn thịnh nộ xuống đầu Salah

📉 Salah bị chấm 4/10 – tương lai bất định

Tờ Liverpool Echo chỉ chấm Salah 4/10 cho màn trình diễn ở Stamford Bridge. Tốc độ, sự sắc bén và khả năng dứt điểm từng khiến hậu vệ đối thủ khiếp sợ giờ không còn thấy. Nếu không nhanh chóng trở lại với phong độ vốn có, Salah hoàn toàn có thể đối diện với kịch bản mất suất đá chính ngay trong mùa này, thậm chí ngay trong trận tới.