U23 Việt Nam chờ đối thủ, sẵn sàng cho thách thức tại Giải U23 châu Á 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

U23 Việt Nam chờ đối thủ, sẵn sàng cho thách thức tại Giải U23 châu Á 2026

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận, Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 14h00 ngày 2/10 (giờ Việt Nam) tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia.

U23 Việt Nam chờ đối thủ, sẵn sàng cho thách thức tại Giải U23 châu Á 2026 - 1

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc nhất châu lục. Theo nguyên tắc xếp hạt giống, chủ nhà Saudi Arabia mặc định nằm ở nhóm số 1, cùng với Uzbekistan - đương kim vô địch, Nhật Bản - á quân và Iraq - đội hạng ba tại giải U23 châu Á 2024.

Bốn đội mạnh tiếp theo gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Australia và Qatar được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Các đại diện của nhóm 3 là Thái Lan, Jordan, UAE và Iran, trong khi Trung Quốc, Syria, Kyrgyzstan và Lebanon góp mặt ở nhóm 4.

Theo thể thức thi đấu, 16 đội sẽ được chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 25/1/2026.

Trước đó, hành trình vượt qua vòng loại của U23 Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng áo đỏ toàn thắng cả ba trận tại bảng C, lần lượt đánh bại Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0 để giành ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á, một thành tích khẳng định vị thế ổn định và bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Không thể không nhắc tới sự tiếp lửa cuồng nhiệt từ khán giả Phú Thọ trong suốt ba trận vòng loại. Trên sân Việt Trì, sắc đỏ rực rỡ phủ kín khán đài, tạo nên bầu không khí sôi động, trở thành nguồn cảm hứng và động lực to lớn để các cầu thủ thi đấu tự tin, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026 tại Saudi Arabia. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi lá thăm may rủi ở Kuala Lumpur, nơi U23 Việt Nam sẽ biết đối thủ của mình trong hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.

Lịch thi đấu ĐT bóng đá U23 Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026
Lịch thi đấu ĐT bóng đá U23 Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026

Lịch thi đấu U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2026 tại Việt Trì, Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 3-9/9. Đội lần lượt gặp Bangladesh (3/9), Singapore...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2025 13:34 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN