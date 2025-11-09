Malaysia kháng cáo bất thành vụ "nhập tịch chui", 2 sao bị CLB chủ quản đuổi

📄 FAM bị xử phạt nặng tay

FAM vừa trải qua cơn bão chỉ trích khi bị phát hiện làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch: Imanol Macucha, Joao Figueiredo, Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và Rodrigo Holgado. Kháng cáo của FAM bị FIFA bác bỏ vì bằng chứng quá rõ ràng. Hiện FAM đang cân nhắc đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) để tránh án phạt.

FIFA giữ nguyên án phạt với LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ "nhập tịch chui"

💥 Tương lai của Rodrigo Holgado bất định

Rodrigo Holgado, đang thi đấu cho America de Cali, là một trong những cầu thủ bị ảnh hưởng. Theo một nhà báo Argentina, CLB đang lên kế hoạch hợp pháp để chấm dứt hợp đồng.

Cho đến hiện tại, Holgado vẫn còn nằm trong danh sách cầu thủ của America de Cali, theo Transfermarkt. Tuy nhiên, quyết định chính thức dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tuần tới và Holgado sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

🚨 Gabriel Palmero chính thức thất nghiệp

Gabriel Felipe Arrocha, hay còn gọi là Gabriel Palmero, đã chính thức chia tay CD Tenerife. CLB công bố thông tin này trên Instagram chính thức, dù Palmero đang trong thời gian cho mượn tại Unionistas de Salamanca CF. Theo Transfermarkt, hậu vệ 23 tuổi này đã không còn là thành viên Tenerife kể từ ngày 8/11, đồng nghĩa hiện tại anh đã trở thành cầu thủ thất nghiệp.

Gabriel Palmero đã mất việc, còn Rodrigo Holgado sắp rơi vào tình cảnh tương tự

⛔ Sẽ còn nhiều cầu thủ "nhập tịch chui" mất việc

Không chỉ mất CLB, Palmero và sáu cầu thủ naturalisasi khác còn bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Theo tờ Scoop của Malaysia, trong thời gian tới dự kiến sẽ còn nhiều cầu thủ trong diện bị FIFA cấm mất việc. Trước đó, Facundo Garces cũng bị CLB Alaves (Tây Ban Nha) đối xử phũ phàng.

CLB Alaves nhận thấy khả năng Facundo Garces kháng cáo thành công rất thấp. Do đó, họ đã gạch tên trung vệ 26 tuổi ra khỏi danh sách trên trang chủ CLB. Trước scandal này, Garces là trụ cột của Alaves. Nhưng hiện tại cầu thủ này đã không còn được phép tập luyện cùng đội một và bị cấm thi đấu theo phán quyết của FIFA.