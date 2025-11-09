Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình 09/11/25 - Trực tiếp
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
3
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
3
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Malaysia kháng cáo bất thành vụ "nhập tịch chui", 2 sao bị CLB chủ quản đuổi

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

1 trong số 7 cầu thủ "naturalisasi" (nhập tịch) gian lận hồ sơ của ĐTQG Malaysia chính thức bị CLB đuổi, sau khi FIFA bác bỏ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). 1 cầu thủ khác cũng đang bị tiến hành thanh lý hợp đồng.

📄 FAM bị xử phạt nặng tay

FAM vừa trải qua cơn bão chỉ trích khi bị phát hiện làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch: Imanol Macucha, Joao Figueiredo, Facundo Garces, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và Rodrigo Holgado. Kháng cáo của FAM bị FIFA bác bỏ vì bằng chứng quá rõ ràng. Hiện FAM đang cân nhắc đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) để tránh án phạt.

FIFA giữ nguyên án phạt với LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ "nhập tịch chui"

FIFA giữ nguyên án phạt với LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ "nhập tịch chui"

💥 Tương lai của Rodrigo Holgado bất định

Rodrigo Holgado, đang thi đấu cho America de Cali, là một trong những cầu thủ bị ảnh hưởng. Theo một nhà báo Argentina, CLB đang lên kế hoạch hợp pháp để chấm dứt hợp đồng.

Cho đến hiện tại, Holgado vẫn còn nằm trong danh sách cầu thủ của America de Cali, theo Transfermarkt. Tuy nhiên, quyết định chính thức dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu tuần tới và Holgado sẽ bị chấm dứt hợp đồng.

🚨 Gabriel Palmero chính thức thất nghiệp

Gabriel Felipe Arrocha, hay còn gọi là Gabriel Palmero, đã chính thức chia tay CD Tenerife. CLB công bố thông tin này trên Instagram chính thức, dù Palmero đang trong thời gian cho mượn tại Unionistas de Salamanca CF. Theo Transfermarkt, hậu vệ 23 tuổi này đã không còn là thành viên Tenerife kể từ ngày 8/11, đồng nghĩa hiện tại anh đã trở thành cầu thủ thất nghiệp.

Gabriel Palmero đã mất việc, còn&nbsp;Rodrigo Holgado sắp rơi vào tình cảnh tương tự

Gabriel Palmero đã mất việc, còn Rodrigo Holgado sắp rơi vào tình cảnh tương tự

⛔ Sẽ còn nhiều cầu thủ "nhập tịch chui" mất việc

Không chỉ mất CLB, Palmero và sáu cầu thủ naturalisasi khác còn bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Theo tờ Scoop của Malaysia, trong thời gian tới dự kiến sẽ còn nhiều cầu thủ trong diện bị FIFA cấm mất việc. Trước đó, Facundo Garces cũng bị CLB Alaves (Tây Ban Nha) đối xử phũ phàng.

CLB Alaves nhận thấy khả năng Facundo Garces kháng cáo thành công rất thấp. Do đó, họ đã gạch tên trung vệ 26 tuổi ra khỏi danh sách trên trang chủ CLB. Trước scandal này, Garces là trụ cột của Alaves. Nhưng hiện tại cầu thủ này đã không còn được phép tập luyện cùng đội một và bị cấm thi đấu theo phán quyết của FIFA.

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/11/2025 18:04 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN