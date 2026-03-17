Bị cắt hợp đồng ở Mỹ sau phát biểu về Iran, ngôi sao Nhật Bản đáp trả

Theo Al Jazeera, cựu danh thủ bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda cho biết ông đã mất một hợp đồng quảng cáo tại Mỹ sau khi bày tỏ quan điểm ủng hộ đội tuyển Iran tham dự kỳ World Cup sắp tới.

Không tiết lộ tên doanh nghiệp, Honda cho biết một chiến dịch quảng cáo của một công ty Mỹ đã bị “tạm hoãn” sau khi ông bày tỏ trên mạng xã hội X rằng bản thân mong muốn Iran vẫn được tham dự kỳ World Cup do Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức.

Keisuke Honda tại World Cup 2018 ở Nga. (Nguồn: Reuters)

"Tôi biết đây là vấn đề rất nhạy cảm, nhưng cá nhân tôi vẫn mong Iran được tham dự World Cup”, ông Honda viết trên X.

Dòng trạng thái này được đăng một ngày sau khi Bộ trưởng Thể thao Iran tuyên bố nước này có thể không tham dự giải đấu do cuộc chiến với Mỹ và Israel khiến lãnh đạo tối cao của Iran thiệt mạng.

Sau đó, ông Honda cho biết bài đăng của mình đã khiến hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ.

“Có vẻ như phát biểu này đã khiến một công ty Mỹ quyết định dừng hợp đồng quảng cáo vốn đã gần hoàn tất để phát sóng đúng dịp World Cup”, ông viết.

Keisuke Honda từng tham gia các câu lạc bộ ở Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Âu, Australia và Châu Á. (Nguồn: Reuters)

Cựu tuyển thủ Nhật Bản cũng chỉ trích quyết định này, cho rằng ông không muốn hợp tác với những doanh nghiệp “phớt lờ bản chất vấn đề và đưa ra quyết định dựa trên cách nhìn thiển cận”.

Dù đã giành vé dự World Cup, Iran quyết định rút khỏi kỳ World Cup năm nay sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào nước này từ ngày 28/2. Tehran sau đó đáp trả bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông và một số cơ sở hạ tầng trong khu vực.

World Cup 2026 - kỳ World Cup thứ 23 trong lịch sử - sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại ba nước chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada. Theo lịch dự kiến, các trận vòng bảng của Iran sẽ được tổ chức tại các sân vận động ở bờ Tây nước Mỹ.

Keisuke Honda từng khoác áo đội tuyển Nhật Bản giai đoạn 2008-2018, ghi 38 bàn sau 98 lần ra sân. Ông dự ba kỳ World Cup (2010, 2014 và 2018), nằm trong top 10 cầu thủ ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất và top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Nhật Bản.

Cựu danh thủ huyền thoại này cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Asian Cup 2011, giải đấu mà Nhật Bản giành chức vô địch. Trong sự nghiệp câu lạc bộ, Honda từng thi đấu cho 11 đội bóng trên 5 châu lục trước khi giải nghệ năm 2024 và chuyển sang làm huấn luyện viên.