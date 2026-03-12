Bất ngờ kịch bản ĐT Italia thay ĐT Iran dự World Cup, không phải đá play-off

World Cup 2026 đang đứng trước biến động lớn về danh sách các đội tham dự sau khi đội tuyển quốc gia Iran cân nhắc vắng mặt. Trả lời truyền thông, Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali cho biết điều kiện chính trị và an ninh hiện nay khiến đội tuyển không thể tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Tây Á. Vì vậy, Iran đang xem xét lại khả năng tham dự World Cup 2026, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 tại Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra, quốc gia Tây Á cũng không tham dự hội nghị chuẩn bị gần đây của FIFA dành cho các quốc gia góp mặt tại World Cup.

FIFA được cho là sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh danh sách đội tham dự, nhằm đảm bảo giải đấu vẫn giữ đủ cấu trúc 48 đội như kế hoạch.

Cơ hội dành cho ĐT Iraq

Trước khi xuất hiện các cuộc thảo luận về việc rút lui, Iran được xếp vào bảng G cùng Bỉ, Ai Cập, New Zealand. Trong trường hợp đội tuyển này chính thức rút khỏi giải, FIFA sẽ áp dụng quy định về vòng loại để xác định đội thay thế. Theo khung quy định, đội có thứ hạng tiếp theo tốt nhất trong cùng khu vực Tây Á có thể được chọn để lấp vào suất còn trống. Nếu trường hợp này xảy ra, ĐT Iraq sẽ được lựa chọn.

Hiện Iraq đã góp mặt tại vòng play-off liên lục địa, sau khi đánh bại UAE 3-2 ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Đội bóng do HLV Graham Arnold dân dắt dự kiến đối đầu Bolivia hoặc Suriname tại Mexico vào ngày 31/3.

Nếu Iraq nhận suất dự World Cup thay cho Iran, ĐT UAE có thể được đẩy lên vị trí play-off mà Iraq đang nắm giữ. Cách xử lý này giúp Liên đoàn Bóng đá châu Á giữ nguyên số lượng đội bóng được phân bổ tại World Cup.

Kịch bản bất ngờ với Italia

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với talkSPORT, trợ lý HLV đội tuyển Iraq, Rene Meulensteen tiết lộ có những tin đồn khác về cách FIFA có thể xử lý tình huống. Cụ thể, cơ quan quyền lực này đang cân nhắc khả năng chọn đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới nhưng chưa giành vé tham dự giải đấu, đó là ĐT Italia.

Dù 4 lần vô địch World Cup, Italia đã vắng mặt ở 2 kỳ gần nhất (2018 và 2022). Ở vòng loại khu vực châu Âu, đội tuyển áo thiên thanh chỉ đứng nhì bảng (sau ĐT Na Uy) và phải tham dự vòng play-off. Để dự World Cup, họ cần thắng Bắc Ireland, sau đó vượt qua đội thắng trong cặp Wales – Bosnia & Herzegovina.

Nếu vượt qua vòng play-off, Italia sẽ được xếp vào bảng B tại World Cup 2026 cùng Canada, Qatar và Thụy Sĩ.

Hiện FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc đội nào sẽ lấp vào suất còn trống nếu Iran xác nhận rút lui khỏi giải đấu. Trong lúc chờ quyết định cuối cùng, câu hỏi “ai sẽ thay Iran tại World Cup” vẫn là chủ đề được giới bóng đá toàn cầu theo dõi sát sao.