Bất ngờ kịch bản ĐT Italia thay ĐT Iran dự World Cup, không phải đá play-off

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Arsenal 12/03/26 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
1
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Bất ngờ kịch bản ĐT Italia thay ĐT Iran dự World Cup, không phải đá play-off

Sự kiện: World Cup 2026

Bất ngờ kịch bản ĐT Italia thay ĐT Iran dự World Cup, không phải đá play-off

World Cup 2026 đang đứng trước biến động lớn về danh sách các đội tham dự sau khi đội tuyển quốc gia Iran cân nhắc vắng mặt. Trả lời truyền thông, Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali cho biết điều kiện chính trị và an ninh hiện nay khiến đội tuyển không thể tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bất ngờ kịch bản ĐT Italia thay ĐT Iran dự World Cup, không phải đá play-off - 1

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Tây Á. Vì vậy, Iran đang xem xét lại khả năng tham dự World Cup 2026, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 tại Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra, quốc gia Tây Á cũng không tham dự hội nghị chuẩn bị gần đây của FIFA dành cho các quốc gia góp mặt tại World Cup.

FIFA được cho là sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh danh sách đội tham dự, nhằm đảm bảo giải đấu vẫn giữ đủ cấu trúc 48 đội như kế hoạch.

Cơ hội dành cho ĐT Iraq

Trước khi xuất hiện các cuộc thảo luận về việc rút lui, Iran được xếp vào bảng G cùng Bỉ, Ai Cập, New Zealand. Trong trường hợp đội tuyển này chính thức rút khỏi giải, FIFA sẽ áp dụng quy định về vòng loại để xác định đội thay thế. Theo khung quy định, đội có thứ hạng tiếp theo tốt nhất trong cùng khu vực Tây Á có thể được chọn để lấp vào suất còn trống. Nếu trường hợp này xảy ra, ĐT Iraq sẽ được lựa chọn.

Bất ngờ kịch bản ĐT Italia thay ĐT Iran dự World Cup, không phải đá play-off - 2

Hiện Iraq đã góp mặt tại vòng play-off liên lục địa, sau khi đánh bại UAE 3-2 ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Đội bóng do HLV Graham Arnold dân dắt dự kiến đối đầu Bolivia hoặc Suriname tại Mexico vào ngày 31/3.

Nếu Iraq nhận suất dự World Cup thay cho Iran, ĐT UAE có thể được đẩy lên vị trí play-off mà Iraq đang nắm giữ. Cách xử lý này giúp Liên đoàn Bóng đá châu Á giữ nguyên số lượng đội bóng được phân bổ tại World Cup.

Kịch bản bất ngờ với Italia

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với talkSPORT, trợ lý HLV đội tuyển Iraq, Rene Meulensteen tiết lộ có những tin đồn khác về cách FIFA có thể xử lý tình huống. Cụ thể, cơ quan quyền lực này đang cân nhắc khả năng chọn đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới nhưng chưa giành vé tham dự giải đấu, đó là ĐT Italia.

Dù 4 lần vô địch World Cup, Italia đã vắng mặt ở 2 kỳ gần nhất (2018 và 2022). Ở vòng loại khu vực châu Âu, đội tuyển áo thiên thanh chỉ đứng nhì bảng (sau ĐT Na Uy) và phải tham dự vòng play-off. Để dự World Cup, họ cần thắng Bắc Ireland, sau đó vượt qua đội thắng trong cặp Wales – Bosnia & Herzegovina.

Bất ngờ kịch bản ĐT Italia thay ĐT Iran dự World Cup, không phải đá play-off - 3

Nếu vượt qua vòng play-off, Italia sẽ được xếp vào bảng B tại World Cup 2026 cùng Canada, Qatar và Thụy Sĩ. 

Hiện FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc đội nào sẽ lấp vào suất còn trống nếu Iran xác nhận rút lui khỏi giải đấu. Trong lúc chờ quyết định cuối cùng, câu hỏi “ai sẽ thay Iran tại World Cup” vẫn là chủ đề được giới bóng đá toàn cầu theo dõi sát sao.

Chấn động: Bộ trưởng Iran tuyên bố đội tuyển nước này không dự World Cup 2026
Chấn động: Bộ trưởng Iran tuyên bố đội tuyển nước này không dự World Cup 2026

Bộ trưởng Bộ thể thao Iran đã công bố rằng ĐTQG nước này không thể đến dự World Cup 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 00:59 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN