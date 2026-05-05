U17 nữ Việt Nam chỉ biết co cụm và phá bóng, HLV Nhật Bản nói gì?

HLV Nhật Bản nói gì khi U17 nữ Việt Nam thua U17 nữ Trung Quốc 0-3?

Thể hình, thể lực vượt trội đã giúp U17 nữ Trung Quốc chiếm ưu thế trong các pha chơi bóng bổng. Đó cũng là miếng đánh chủ đạo của đội chủ nhà, buộc U17 nữ Việt Nam phải tập trung chống đỡ từ khu trung tuyến nhằm bịt chặt các pha hãm thành trực diện. Chủ nhà liên tục tăng cường hỏa lực bằng những pha đánh biên hoặc không chiến để tìm đường vào khung thành của thủ môn Cẩm My, trong khi các học trò của HLV Okiyama Masahiko chỉ cố gắng phá bóng lên, càng xa khung thành càng tốt...

Điều gì đến cũng phải đến. Lượt lượt Ju Zhitong (16’, 32’) và Cheng Wandi (48’) ghi bàn để giúp U17 nữ Trung Quốc giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước U17 nữ Việt Nam, qua đó giành lại ngôi đầu bảng A và sớm giành vé vào tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026 trước 1 lượt đấu.

Phát biểu sau trận thua 0-3 trước U17 nữ Trung Quốc HLV Okiyama Masahiko ghi nhận nỗ lực và tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện của U17 nữ Việt Nam.

“Các cầu thủ đã thể hiện tốt, thi đấu cố gắng và duy trì tinh thần tập thể. Tôi hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện trong trận đấu này”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết đội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các tình huống cố định do hạn chế về thể hình. “Chiều cao của các cầu thủ Việt Nam không bằng đối thủ. Bên cạnh đó, tốc độ, lực chuyền và lực sút của các cầu thủ Trung Quốc cũng vượt trội hơn”, ông nói.

Dù vậy, HLV trưởng U17 nữ Việt Nam vẫn nhìn nhận những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của đội: “Điều đáng mừng là các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết và thể hiện đúng ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, khả năng phản công sau khi đoạt bóng vẫn còn hạn chế và cần được cải thiện”.

Hướng tới trận đấu cuối vòng bảng gặp U17 nữ Myanmar, HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh sự chuẩn bị về thể lực và lực lượng: “Chúng tôi sẽ tập trung hồi phục cho các cầu thủ đã thi đấu liên tục, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa ra sân có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Hiện tại, U17 nữ Việt Nam có 1 điểm sau hai lượt trận và sẽ bước vào trận đấu quyết định với mục tiêu giành kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng tứ kết.