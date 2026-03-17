Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Bất ngờ Iran không bỏ World Cup, đàm phán FIFA chuyển địa điểm thi đấu khỏi Mỹ

Liên đoàn bóng đá Iran đang làm việc với FIFA để chuyển các trận đấu tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và những lo ngại về an toàn của đội tuyển.

   

⚽ Iran “đàm phán” với FIFA để đổi địa điểm thi đấu

Liên đoàn bóng đá Iran xác nhận đang tiến hành các cuộc thảo luận với FIFA nhằm chuyển các trận đấu vòng bảng của đội tuyển tại World Cup từ Hoa Kỳ sang Mexico. Thông tin này được Đại sứ quán Iran tại Mexico công bố, với lý do chính là tình hình xung đột đang diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra làn sóng tranh cãi khi ông cho rằng đội tuyển Iran dù “được chào đón” nhưng không nên tới Mỹ “vì sự an toàn của chính họ”. Điều này trái ngược với tuyên bố trước đó của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, người khẳng định Tổng thống Trump đã đảm bảo Iran sẽ được chào đón tại giải đấu.

🔥 Căng thẳng Trung Đông và kế hoạch thi đấu bị đảo lộn

Khả năng tham dự World Cup 2026 của Iran đang bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực. Các quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, nhấn mạnh: “Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng ông không thể đảm bảo an ninh cho đội tuyển quốc gia Iran, thì chắc chắn chúng tôi sẽ không tới Mỹ. Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán với FIFA để tổ chức các trận đấu của Iran tại World Cup ở Mexico”.

Theo lịch dự kiến, Iran sẽ lần lượt chạm trán New Zealand và Bỉ tại Los Angeles, trước khi đối đầu Ai Cập tại Seattle. Đại bản doanh của đội tuyển được lên kế hoạch đặt tại Tucson, bang Arizona, Hoa Kỳ, nhưng có thể phải thay đổi nếu phương án mới được thông qua.

🚫 Iran phản ứng cứng rắn, FIFA chưa lên tiếng

Đại sứ Iran tại Mexico, ông Abolfazl Pasandideh, đã chỉ trích chính phủ Mỹ vì “thiếu hợp tác trong việc cấp thị thực và hỗ trợ hậu cần” cho đoàn thể thao Iran, đồng thời đề xuất FIFA chuyển các trận đấu sang Mexico.

Hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước đề xuất từ phía Iran.

Trước những phát biểu từ phía Mỹ, Iran khẳng định: “Không ai có thể loại đội tuyển quốc gia Iran khỏi World Cup.” Tình hình khiến tương lai của đội bóng này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên khó lường, khi yếu tố chính trị đang tác động mạnh mẽ tới thể thao.

Theo T.T

