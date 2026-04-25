Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Mainz 05 vs Bayern Munich
Köln vs Bayer Leverkusen
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Borussia Dortmund vs Freiburg
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Lịch thi đấu giải U17 châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất

Vòng chung kết AFC U-17 Asian Cup 2026 khởi tranh đầu tháng 5 (5-22/5) tại Saudi Arabia với lịch thi đấu dày đặc. U17 Việt Nam nằm ở bảng C và đối mặt nhiều thử thách lớn.

Lịch thi đấu vòng chung kết U17 châu Á 2026, lịch đội tuyển U17 Việt Nam

Thời gian

Cặp đấu

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng - lượt trận 1

05/05

23:00

U17 Nhật Bản

U17 Qatar

A

TV360

05/05

23:30

U17 Indonesia

U17 Trung Quốc

A

TV360

06/05

00:00

U17 Saudi Arabia

U17 Myanmar

B

TV360

06/05

00:30

U17 Tajikistan

U17 Thái Lan

B

TV360

06/05

23:00

U17 Úc

U17 Ấn Độ

D

TV360

06/05

23:30

U17 Uzbekistan

U17 Triều Tiên

D

TV360

07/05

00:00

U17 Yemen

U17 Việt Nam

C

TV360

07/05

00:30

U17 Hàn Quốc

U17 UAE

C

TV360

Vòng bảng - lượt trận 2

09/05

23:00

U17 Trung Quốc

U17 Nhật Bản

 A

TV360

09/05

23:30

U17 Qatar

U17 Indonesia

 A

TV360

10/05

00:00

U17 Thái Lan

U17 Saudi Arabia

 B

TV360

10/05

00:30

U17 Myanmar

U17 Tajikistan

 B

TV360

10/05

23:00

U17 Việt Nam

U17 Hàn Quốc

 C

TV360

10/05

23:30

U17 UAE

U17 Yemen

 C

TV360

11/05

00:00

U17 Ấn Độ

U17 Uzbekistan

 D

TV360

11/05

00:30

U17 Triều Tiên

U17 Úc

 D

TV360

Vòng bảng - lượt trận 3

12/05

23:00

U17 Nhật Bản

U17 Indonesia

 A

TV360

12/05

23:00

U17 Trung Quốc

U17 Qatar

 A

TV360

13/05

00:00

U17 Saudi Arabia

U17 Tajikistan

 B

TV360

13/05

00:00

U17 Thái Lan

U17 Myanmar

 B

TV360

13/05

23:00

U17 Ấn Độ

U17 Triều Tiên

 D

TV360

13/05

23:00

U17 Uzbekistan

U17 Úc

 D

TV360

14/05

00:00

U17 Hàn Quốc

U17 Yemen

 C

TV360

14/05

00:00

U17 Việt Nam

U17 UAE

 C

TV360

Tứ kết

15/05

23:00

Nhất bảng B

Nhì bảng A

TK 1

TV360

16/05

00:00

Nhất bảng A

Nhì bảng B

TK 2

TV360

16/05

23:00

Nhất bảng D

Nhì bảng C

TK 3

TV360

17/05

00:00

Nhất bảng C

Nhì bảng D

TK 4

TV360

Bán kết

19/05

22:00

Thắng TK2

Thắng TK4

BK1

TV360

20/05

01:30

Thắng TK1

Thắng TK3

BK2

TV360

Chung kết 

23/05

00:00

Thắng

BK1

Thắng

BK2

Chung kết

TV360

Vòng chung kết AFC U17 Asian Cup 2026 diễn ra tại Saudi Arabia (5-22/5) là sân chơi đỉnh cao của bóng đá trẻ châu lục và mang ý nghĩa quyết định đến tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026, khi 8 đội vào tứ kết sẽ đồng thời giành quyền tham dự ngày hội lớn nhất thế giới ở cấp độ U17.

Trong bối cảnh đó, U17 Việt Nam bước vào giải với không ít kỳ vọng nhưng cũng đối diện thách thức lớn khi rơi vào bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây là bảng đấu có sự cân bằng nhất định nhưng vẫn nghiêng về phía Hàn Quốc, đội được đánh giá cao nhất cho ngôi đầu, trong khi suất còn lại gần như là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Việt Nam và UAE, còn Yemen đóng vai trò ẩn số có thể tạo đột biến.

Để nuôi hy vọng vào tứ kết, kịch bản khả thi nhất với U17 Việt Nam là giành chiến thắng trước Yemen, đồng thời không thua UAE, bởi đây là trận đấu mang tính “bản lề” quyết định cục diện bảng đấu. Nếu có thể tích lũy từ 4 đến 6 điểm, cơ hội đi tiếp sẽ trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt trong trường hợp hạn chế tối đa số bàn thua trước Hàn Quốc.

Điểm tựa của đội bóng trẻ Việt Nam đến từ hành trình ấn tượng ở vòng loại với thành tích toàn thắng, cùng chức vô địch Đông Nam Á 2026, những yếu tố cho thấy sự tiến bộ về tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, hạn chế về thể hình, thể lực và kinh nghiệm quốc tế vẫn là rào cản lớn khi bước ra sân chơi châu lục.

Dù vậy, cánh cửa World Cup không hoàn toàn khép kín ngay cả khi không vào top 2, bởi trong trường hợp U17 Qatar, đội đã có vé dự World Cup với tư cách chủ nhà lọt vào tứ kết, suất tham dự còn lại sẽ được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Điều này giúp U17 Việt Nam có thêm một “đường vòng” để cạnh tranh, miễn là giữ được điểm số và hiệu số đủ tốt. Tựu trung, mục tiêu khả thi nhất vẫn là cạnh tranh vị trí nhì bảng, với chìa khóa nằm ở hai trận đấu gặp UAE và Yemen, nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự ổn định, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ và tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Trọng tài biên đã "giúp" U17 Việt Nam có bàn thứ 3 vào lưới U17 Malaysia?
Trọng tài biên đã “giúp" U17 Việt Nam có bàn thứ 3 vào lưới U17 Malaysia?

