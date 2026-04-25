Lịch thi đấu giải U17 châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu vòng chung kết U17 châu Á 2026, lịch đội tuyển U17 Việt Nam

Thời gian Cặp đấu Bảng Trực tiếp Vòng bảng - lượt trận 1 05/05 23:00 U17 Nhật Bản U17 Qatar A TV360 05/05 23:30 U17 Indonesia U17 Trung Quốc A TV360 06/05 00:00 U17 Saudi Arabia U17 Myanmar B TV360 06/05 00:30 U17 Tajikistan U17 Thái Lan B TV360 06/05 23:00 U17 Úc U17 Ấn Độ D TV360 06/05 23:30 U17 Uzbekistan U17 Triều Tiên D TV360 07/05 00:00 U17 Yemen U17 Việt Nam C TV360 07/05 00:30 U17 Hàn Quốc U17 UAE C TV360 Vòng bảng - lượt trận 2 09/05 23:00 U17 Trung Quốc U17 Nhật Bản A TV360 09/05 23:30 U17 Qatar U17 Indonesia A TV360 10/05 00:00 U17 Thái Lan U17 Saudi Arabia B TV360 10/05 00:30 U17 Myanmar U17 Tajikistan B TV360 10/05 23:00 U17 Việt Nam U17 Hàn Quốc C TV360 10/05 23:30 U17 UAE U17 Yemen C TV360 11/05 00:00 U17 Ấn Độ U17 Uzbekistan D TV360 11/05 00:30 U17 Triều Tiên U17 Úc D TV360 Vòng bảng - lượt trận 3 12/05 23:00 U17 Nhật Bản U17 Indonesia A TV360 12/05 23:00 U17 Trung Quốc U17 Qatar A TV360 13/05 00:00 U17 Saudi Arabia U17 Tajikistan B TV360 13/05 00:00 U17 Thái Lan U17 Myanmar B TV360 13/05 23:00 U17 Ấn Độ U17 Triều Tiên D TV360 13/05 23:00 U17 Uzbekistan U17 Úc D TV360 14/05 00:00 U17 Hàn Quốc U17 Yemen C TV360 14/05 00:00 U17 Việt Nam U17 UAE C TV360 Tứ kết 15/05 23:00 Nhất bảng B Nhì bảng A TK 1 TV360 16/05 00:00 Nhất bảng A Nhì bảng B TK 2 TV360 16/05 23:00 Nhất bảng D Nhì bảng C TK 3 TV360 17/05 00:00 Nhất bảng C Nhì bảng D TK 4 TV360 Bán kết 19/05 22:00 Thắng TK2 Thắng TK4 BK1 TV360 20/05 01:30 Thắng TK1 Thắng TK3 BK2 TV360 Chung kết 23/05 00:00 Thắng BK1 Thắng BK2 Chung kết TV360

Vòng chung kết AFC U17 Asian Cup 2026 diễn ra tại Saudi Arabia (5-22/5) là sân chơi đỉnh cao của bóng đá trẻ châu lục và mang ý nghĩa quyết định đến tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026, khi 8 đội vào tứ kết sẽ đồng thời giành quyền tham dự ngày hội lớn nhất thế giới ở cấp độ U17.

Trong bối cảnh đó, U17 Việt Nam bước vào giải với không ít kỳ vọng nhưng cũng đối diện thách thức lớn khi rơi vào bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây là bảng đấu có sự cân bằng nhất định nhưng vẫn nghiêng về phía Hàn Quốc, đội được đánh giá cao nhất cho ngôi đầu, trong khi suất còn lại gần như là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Việt Nam và UAE, còn Yemen đóng vai trò ẩn số có thể tạo đột biến.

Để nuôi hy vọng vào tứ kết, kịch bản khả thi nhất với U17 Việt Nam là giành chiến thắng trước Yemen, đồng thời không thua UAE, bởi đây là trận đấu mang tính “bản lề” quyết định cục diện bảng đấu. Nếu có thể tích lũy từ 4 đến 6 điểm, cơ hội đi tiếp sẽ trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt trong trường hợp hạn chế tối đa số bàn thua trước Hàn Quốc.

Điểm tựa của đội bóng trẻ Việt Nam đến từ hành trình ấn tượng ở vòng loại với thành tích toàn thắng, cùng chức vô địch Đông Nam Á 2026, những yếu tố cho thấy sự tiến bộ về tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, hạn chế về thể hình, thể lực và kinh nghiệm quốc tế vẫn là rào cản lớn khi bước ra sân chơi châu lục.

Dù vậy, cánh cửa World Cup không hoàn toàn khép kín ngay cả khi không vào top 2, bởi trong trường hợp U17 Qatar, đội đã có vé dự World Cup với tư cách chủ nhà lọt vào tứ kết, suất tham dự còn lại sẽ được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Điều này giúp U17 Việt Nam có thêm một “đường vòng” để cạnh tranh, miễn là giữ được điểm số và hiệu số đủ tốt. Tựu trung, mục tiêu khả thi nhất vẫn là cạnh tranh vị trí nhì bảng, với chìa khóa nằm ở hai trận đấu gặp UAE và Yemen, nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự ổn định, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ và tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup.