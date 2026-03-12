Mỹ có bị tước quyền đăng cai World Cup 2026 nếu cấm Iran, nhắc lại “bài học Indonesia”?

Iran đối mặt nguy cơ vắng mặt vì căng thẳng chính trị

ĐT Iran được dự đoán sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự FIFA World Cup 2026, giải đấu dự kiến khởi tranh sau khoảng ba tháng nữa.

Đội tuyển Iran nhiều khả năng không dự World Cup 2026

Tuy nhiên, sự tham dự của đại diện Trung Đông đang bị đặt dấu hỏi lớn do căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Giải đấu năm 2026 do ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Iran sẽ chơi cả ba trận vòng bảng trên đất Mỹ: gặp New Zealand và Bỉ tại California vào các ngày 15 và 21/6, trước khi chạm trán Ai Cập tại Seattle ngày 26/6.

Một số quan chức Iran gần đây ám chỉ việc tham dự giải có thể bị ảnh hưởng do xung đột với Mỹ.

Mới nhất, Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali cho biết điều kiện chính trị và an ninh hiện nay khiến đội tuyển bóng đá Iran không thể tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA được cho là sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh danh sách đội tham dự, nhằm đảm bảo giải đấu vẫn giữ đủ cấu trúc 48 đội như kế hoạch.

FIFA trấn an sau cuộc gặp với Tổng thống Trump

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không quá bận tâm về việc Iran tham dự giải đấu 48 đội.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông đã gặp ông Trump hôm 10/3 để bàn về công tác chuẩn bị cho World Cup.

ĐT Iran vẫn được phép dự World Cup, còn việc họ có tham dự hay không là câu hỏi chưa lời đáp

Trên Instagram, Infantino khẳng định đã nhận được đảm bảo rằng Iran sẽ được phép đến Mỹ thi đấu.

“Chúng tôi cũng đã thảo luận về tình hình hiện tại của Iran và việc đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự World Cup 2026. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump khẳng định Iran chắc chắn được chào đón để thi đấu tại giải đấu ở Mỹ”, ông Infantino khẳng định.

Infantino nhấn mạnh rằng World Cup là sự kiện quan trọng giúp gắn kết con người trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Báo Anh nhắc lại tiền lệ Indonesia

Giám đốc điều hành World Cup - ông Heimo Schirgi cho biết FIFA đang theo dõi sát tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nhưng khẳng định giải đấu quá lớn để có thể bị hoãn.

Tuy nhiên, tờ Mail Sport cảnh báo Mỹ vẫn có thể đối mặt rủi ro mất quyền đăng cai nếu từ chối tiếp đón Iran.

Tờ báo Anh dẫn lại tiền lệ của Indonesia tại FIFA U20 World Cup 2023. Khi đó, Indonesia bị FIFA tước quyền tổ chức do từ chối tiếp đón U23 Israel.

FIFA sau đó đã chuyển giải đấu sang Argentina chỉ vài tuần trước khi trận khai mạc diễn ra. Đó là kịch bản mà truyền thông Anh cho rằng hoàn toàn có thể lặp lại nếu vấn đề chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến World Cup 2026.