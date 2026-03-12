Mỹ có bị tước quyền đăng cai World Cup 2026 nếu cấm Iran, nhắc lại “bài học Indonesia”?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Mỹ có bị tước quyền đăng cai World Cup 2026 nếu cấm Iran, nhắc lại “bài học Indonesia”?

Sự kiện: World Cup 2026

Truyền thông Anh cho rằng chủ nhà Mỹ có nguy cơ bị tước quyền đăng cai FIFA World Cup 2026 nếu từ chối tiếp đón ĐT Iran. Tờ Mail Sport thậm chí dẫn lại trường hợp của Indonesia tại FIFA U20 World Cup 2023 như một tiền lệ từng khiến FIFA thay đổi nước chủ nhà vào phút chót.

Iran đối mặt nguy cơ vắng mặt vì căng thẳng chính trị

ĐT Iran được dự đoán sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự FIFA World Cup 2026, giải đấu dự kiến khởi tranh sau khoảng ba tháng nữa.

Đội tuyển Iran nhiều khả năng không dự World Cup 2026

Đội tuyển Iran nhiều khả năng không dự World Cup 2026

Tuy nhiên, sự tham dự của đại diện Trung Đông đang bị đặt dấu hỏi lớn do căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Giải đấu năm 2026 do ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico, diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7.

Theo lịch thi đấu dự kiến, Iran sẽ chơi cả ba trận vòng bảng trên đất Mỹ: gặp New Zealand và Bỉ tại California vào các ngày 15 và 21/6, trước khi chạm trán Ai Cập tại Seattle ngày 26/6.

Một số quan chức Iran gần đây ám chỉ việc tham dự giải có thể bị ảnh hưởng do xung đột với Mỹ.

Mới nhất, Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali cho biết điều kiện chính trị và an ninh hiện nay khiến đội tuyển bóng đá Iran không thể tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA được cho là sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh danh sách đội tham dự, nhằm đảm bảo giải đấu vẫn giữ đủ cấu trúc 48 đội như kế hoạch.

FIFA trấn an sau cuộc gặp với Tổng thống Trump

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không quá bận tâm về việc Iran tham dự giải đấu 48 đội.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông đã gặp ông Trump hôm 10/3 để bàn về công tác chuẩn bị cho World Cup.

ĐT Iran vẫn được phép dự World Cup, còn việc họ có tham dự hay không là câu hỏi chưa lời đáp

ĐT Iran vẫn được phép dự World Cup, còn việc họ có tham dự hay không là câu hỏi chưa lời đáp

Trên Instagram, Infantino khẳng định đã nhận được đảm bảo rằng Iran sẽ được phép đến Mỹ thi đấu.

“Chúng tôi cũng đã thảo luận về tình hình hiện tại của Iran và việc đội tuyển Iran đã giành quyền tham dự World Cup 2026. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump khẳng định Iran chắc chắn được chào đón để thi đấu tại giải đấu ở Mỹ”, ông Infantino khẳng định.

Infantino nhấn mạnh rằng World Cup là sự kiện quan trọng giúp gắn kết con người trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Báo Anh nhắc lại tiền lệ Indonesia

Giám đốc điều hành World Cup - ông Heimo Schirgi cho biết FIFA đang theo dõi sát tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, nhưng khẳng định giải đấu quá lớn để có thể bị hoãn.

Tuy nhiên, tờ Mail Sport cảnh báo Mỹ vẫn có thể đối mặt rủi ro mất quyền đăng cai nếu từ chối tiếp đón Iran.

Tờ báo Anh dẫn lại tiền lệ của Indonesia tại FIFA U20 World Cup 2023. Khi đó, Indonesia bị FIFA tước quyền tổ chức do từ chối tiếp đón U23 Israel.

FIFA sau đó đã chuyển giải đấu sang Argentina chỉ vài tuần trước khi trận khai mạc diễn ra. Đó là kịch bản mà truyền thông Anh cho rằng hoàn toàn có thể lặp lại nếu vấn đề chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến World Cup 2026.

World Cup 2026 đối mặt thách thức: Mỹ-Iran căng thẳng, Mexico bạo loạn
World Cup 2026 đối mặt thách thức: Mỹ-Iran căng thẳng, Mexico bạo loạn

Chưa đầy 100 ngày tới World Cup 2026, giải đấu đối mặt nguy cơ Iran rút lui, bạo lực tại Mexico và tranh cãi tổ chức ở Mỹ, khiến FIFA rơi vào thế khó...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 12:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN