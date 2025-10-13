Fernandes lên tiếng về tương lai, fan MU không biết nên vui hay buồn

💰 Tin đồn chuyển nhượng chưa hề lắng xuống

Tiền vệ Bruno Fernandes của Man United đã lên tiếng làm rõ lập trường của mình sau hàng loạt tin đồn liên quan đến một thương vụ “bom tấn” sang Saudi Arabia. CLB Al Hilal từng sẵn sàng chi 100 triệu bảng để có được chữ ký của anh trong mùa hè, kèm mức lương có thể đưa Fernandes vào nhóm cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Fernandes được CLB Al Hilal theo đuổi gắt gao nhưng đã từ chối

Dù lời đề nghị “khủng” ấy khiến nhiều người lung lay, đội trưởng của "Quỷ đỏ" vẫn chọn ở lại Old Trafford. Quyết định này thể hiện rõ anh vẫn còn “nợ” Man United điều gì đó chưa hoàn thành.

🔴 Cam kết với Man United không chỉ là lời nói suông

Phát biểu trước trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và CH Ireland (Bồ Đào Nha thắng 1-0), Fernandes chia sẻ lý do anh từ chối lời mời từ Saudi Arabia: “Tôi không từ chối Saudi Arabia vì nghĩ đến World Cup. Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi muốn ở lại Manchester United, và CLB cũng muốn tôi ở lại. Chỉ đơn giản vậy thôi".

Fernandes vẫn đóng vai trò quan trọng với MU

Những lời này cho thấy Fernandes là cầu thủ hài lòng với hiện tại hơn là người đang tính đường ra đi. Giữa thời đại mà các bản hợp đồng “khủng” và chuyển nhượng chớp nhoáng trở nên phổ biến, Fernandes vẫn giữ sự trung thành và ổn định hiếm có.

❤️ Không có kế hoạch rời đi trong tương lai gần

Fernandes cũng dập tắt mọi suy đoán về việc có thỏa thuận “trì hoãn” chuyển nhượng nào đang được bàn thảo.

“Điều đó là không thể. Không có gì được thảo luận với tôi cả. Khi có gì được nói tới, tôi đã chia sẻ thẳng thắn với các bạn ở buổi họp báo trước trận ở Nations League", Fernandes giữ trọn sự cam kết với đội bóng chủ quản MU.

Những phát biểu ấy càng khẳng định hình ảnh một thủ lĩnh thực thụ, tập trung cho hiện tại, không bị dao động bởi tiền bạc hay hứa hẹn hào nhoáng.

HLV Amorim kiên quyết giữ Fernandes ở lại với MU

🚫 Fan MU chia rẽ vì Fernandes

Ngoài câu chuyện ở CLB, Fernandes nhấn mạnh anh vẫn đặt trọng tâm vào việc cống hiến cho đội tuyển quốc gia: “Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Điều quan trọng nhất lúc này là được đại diện cho đội tuyển – đó là niềm tự hào to lớn. Tôi còn chưa biết liệu mình có đá chính trận tới hay không, nói gì đến chuyện rời Man United trong một năm tới".

“Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Nếu không, tôi đã không ở lại" - Fernandes khẳng định chắc nịch.

Những lời ấy chắc chắn khiến fan "Quỷ đỏ" yên lòng. Bruno Fernandes không mơ tưởng tới những lời mời xa xôi, anh đang tập trung toàn lực cho mùa giải trước mắt. Tương lai mùa hè tới vẫn còn xa, nhưng hiện tại, Bruno vẫn đang ở đúng nơi anh muốn: Manchester United.

Trong khi Bruno Fernandes cam kết 100% với MU, thì thật ngạc nhiên là có một bộ phận fan "Quỷ đỏ" lại muốn đội trưởng của mình rời đi. Con số 100 triệu bảng đủ lớn để MU có thể tái đầu tư vào 1 - 2 cầu thủ trẻ hơn, phù hợp hơn với triết lý của HLV Ruben Amorim.

Dù vậy, Fernandes xác nhận anh còn kế hoạch dài hạn với MU. Đây là tin vui với số đông nhưng cũng có thể là tin không vui với một bộ phận manucian.