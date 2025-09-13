Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Fernandes giữ liên hệ với đại gia Ả rập, MU nguy cơ mất đội trưởng ngay tháng 1

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Bruno Fernandes Manchester United

Tiền vệ Bruno Fernandes quyết định ở lại MU, dù nhận được những lời đề nghị hậu hĩnh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nhưng ở phiên chợ tháng 1, mọi thứ có thể thay đổi.

   

⚡ MU đối mặt nguy cơ mất Bruno Fernandes ngay tháng 1

Bruno Fernandes tiếp tục được đồn đoán rời Old Trafford khi Manchester United đứng trước thách thức giữ chân ngôi sao sáng giá của mình. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Bồ Đào Nha còn đến năm 2027, nhưng tương lai của anh tại “Nhà hát của những giấc mơ” vẫn chưa chắc chắn.

Fernandes (áo đỏ) có thể rời MU trong tháng 1

Fernandes (áo đỏ) có thể rời MU trong tháng 1

Mùa hè vừa qua, Al Hilal được cho là đã gửi lời đề nghị trị giá khoảng 700.000 bảng/tuần, đủ để biến Fernandes thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, MU khẳng định sẽ giữ anh ở lại, trong khi chính Bruno Fernandes cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với CLB.

🌍 Saudi Pro League chưa bỏ cuộc

Theo TBR Football, các kênh liên lạc giữa Fernandes và giải VĐQG Saudi Arabia vẫn đang mở, và một thương vụ vào tháng 1 hoàn toàn có thể xảy ra. Dù Fernandes từng từ chối, giới chóp bu tại Saudi Pro League vẫn tin rằng họ có thể thuyết phục anh gia nhập.

Điều đáng chú ý, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã đảm bảo rằng việc thi đấu ở Trung Đông sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội góp mặt của Fernandes tại World Cup sắp tới.

🎙️ Bruno Fernandes nói về lời mời từ Saudi Arabia

Chia sẻ hồi đầu năm, Fernandes tiết lộ anh từng nhận được cuộc gọi trực tiếp từ Chủ tịch Al Hilal: “Ông ấy đã liên lạc cách đây một tháng để hỏi về khả năng tôi chuyển sang đó. Tôi phải cân nhắc khá lâu về tương lai. Từ phía MU, họ nói sẽ không bán tôi, trừ khi tôi thực sự muốn rời đi”.

Fernandes thừa nhận được các đại gia Saudi Arabia theo đuổi

Fernandes thừa nhận được các đại gia Saudi Arabia theo đuổi

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng cho biết lời mời từ Al Hilal là “rất tham vọng”, và ông chủ CLB đã để lại ấn tượng tốt. Anh khẳng định quyết định ở lại không liên quan đến tiền bạc, mà xuất phát từ sự cân nhắc kỹ lưỡng cho gia đình và định hướng sự nghiệp.

🔴 Tình thế tại Old Trafford vẫn “chưa yên”

Bruno Fernandes hiện tập trung thi đấu cho MU và hướng tới một mùa giải thành công trước thềm World Cup. Tuy nhiên, với mức đãi ngộ khủng từ Saudi Arabia cùng sự lấp lửng trong tương lai, MU có thể phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn để giữ chân thủ quân của mình ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

13/09/2025 09:08 AM (GMT+7)
