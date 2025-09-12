Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Onana chính thức rời MU gia nhập Trabzonspor, bị fan cuồng "bao vây" gây sốt

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United
Thủ môn Andre Onana đã bị đám đông cổ động viên Trabzonspor vây kín và cùng họ nhảy múa trong ngày đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ, khép lại “cơn ác mộng” tại Manchester United.

   

Thủ môn người Cameroon khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

⬇️ Từ thủ môn số 1 đến “người thừa” ở Old Trafford

Ở tuổi 29, Onana dần tụt dốc trong thứ tự lựa chọn tại Man United sau hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn.

HLV Ruben Amorim khởi đầu mùa giải với Altay Bayindir trong khung gỗ, đồng thời chiêu mộ thêm Senne Lammens từ Royal Antwerp, khiến cơ hội của Onana gần như bằng 0.

Onana rời Man United với tâm thế kẻ thất bại

Onana rời Man United với tâm thế kẻ thất bại

Trên trang chủ Man United, đội bóng này công bố quyết định cho Onana đến Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

Thông báo của đội chủ sân Old Trafford có đoạn: "Thủ môn Andre Onana của Manchester United đã chính thức gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26, thương vụ chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục quốc tế và đăng ký thi đấu.

Ngôi sao người Cameroon, 29 tuổi, đã có 102 lần ra sân cho “Quỷ đỏ” kể từ khi cập bến Old Trafford từ Inter Milan vào tháng 7/2023.

Trong mùa giải đầu tiên, Onana góp mặt trong đội hình giúp Man United đăng quang FA Cup sau chiến thắng 2-1 trước Manchester City tại Wembley. Sang mùa thứ hai, thủ môn số 24 của Man United tiếp tục là lựa chọn số một trong khung gỗ với 50 trận bắt chính.

Giờ đây, Onana đã đồng ý chuyển tới Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn, thương vụ kịp hoàn tất ngay trước thời điểm thị trường chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ khép lại vào thứ Sáu.

Manchester United gửi lời chúc may mắn đến Andre trong hành trình mới".

✈️ Niềm vui mới trên đất Thổ Nhĩ Kỳ

Onana tỏ ra phấn khích khi rời bỏ sau lưng những tháng ngày u ám ở Manchester. Ngay khi đặt chân xuống thành phố Trabzon, anh được hàng trăm cổ động viên cuồng nhiệt chào đón.

Trong cảnh tượng hỗn loạn tại sân bay, Onana không ngần ngại khoác chiếc khăn mang màu sắc của Trabzonspor và hòa mình vào những khúc ca, điệu nhảy với người hâm mộ đội bóng mới.

Onana chính thức rời MU gia nhập Trabzonspor, bị fan cuồng "bao vây" gây sốt - 2

Các fan Trabzonspor chào đón Onana

Các fan Trabzonspor chào đón Onana

🚫 “Thanh lọc” Man United, Amorim dứt khoát loại Onana

Theo tiết lộ độc quyền của SunSport, HLV Ruben Amorim tin rằng việc Onana rời đi đã giúp đội hình Man United “sạch bóng” những ảnh hưởng tiêu cực.

Mối quan hệ giữa thủ môn người Cameroon và ông thầy người Bồ Đào Nha vốn đã rạn nứt nghiêm trọng trong tháng qua.

Amorim không hài lòng khi cựu sao Inter Milan dính chấn thương gân kheo ngay từ đầu giai đoạn tiền mùa giải, trước đó còn bị quay video chơi bóng trên một bãi đất lầy ở quê nhà hồi tháng Sáu.

Onana hào hứng với bến đỗ mới

Onana hào hứng với bến đỗ mới

🔄 Man United biến động: Hàng loạt ngôi sao ra đi

Mùa hè này, Amorim mạnh tay cải tổ với việc chia tay nhiều ngôi sao: Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Antony đều đã rời Old Trafford.

Thậm chí, Tyrell Malacia cũng sắp nối gót Onana sang Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn tại Eyupspor.

⚔️ Nỗi lo trước thềm derby Manchester

Sự ra đi của Onana đồng nghĩa HLV Amorim sẽ phải lựa chọn giữa Bayindir và tân binh Lammens cho trận derby Manchester vào Chủ nhật này.

Dù ai được trao cơ hội, nỗi ám ảnh mang tên Erling Haaland chắc chắn vẫn hiển hiện. Ngôi sao Man City vừa “nã” tới 5 bàn vào lưới Moldova trong trận đấu rạng sáng thứ Ba, như lời cảnh báo cho khung thành "Quỷ đỏ".

12/09/2025 02:44 AM (GMT+7)
