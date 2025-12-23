Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Fernandes chấn thương, MU đối mặt nguy cơ trượt dài tại Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Bruno Fernandes Premier League 2025-26 Manchester United

Bruno Fernandes đang đứng trước quãng nghỉ dài hiếm hoi trong màu áo MU vì chấn thương gân kheo. Lịch sử cho thấy, mỗi lần thiếu vắng đội trưởng người Bồ Đào Nha, "Quỷ đỏ" thường rơi vào trạng thái bất ổn, đặc biệt tại Ngoại hạng Anh.

   

🔴 Vắng mặt hiếm hoi nhưng đầy rủi ro

Trước trận thua Aston Villa tại vòng 17 Ngoại hạng Anh, Bruno Fernandes mới chỉ hai lần vắng mặt trong màu áo MU vì chấn thương. Dưới thời Erik Ten Hag, CLB rất kín tiếng trong việc công bố tình trạng cầu thủ và Fernandes từng không ra sân trong 2 thất bại liên tiếp trước Crystal Palace và Arsenal vào tháng 5/2024.

Bruno Fernandes dính chấn thương trong hiệp một trận thua Aston Villa

Bruno Fernandes dính chấn thương trong hiệp một trận thua Aston Villa

Trước đó, lần vắng mặt bắt buộc duy nhất của tiền vệ người Bồ Đào Nha là do ốm trong chiến thắng 3-2 trước Tottenham vào tháng 3/2022, trận đấu mà Cristiano Ronaldo lập hat-trick. Khi đó, "Quỷ đỏ" vẫn còn một ngôi sao đủ đẳng cấp để gánh đội. Hiện tại, MU không còn sở hữu một “lá bùa hộ mệnh” như Ronaldo để bù đắp cho lần vắng mặt dài ngày đầu tiên của Fernandes.

⏰ Chấn thương đúng thời điểm nhạy cảm

Đội trưởng của Man Utd dự kiến sẽ phải nghỉ khoảng một tháng vì chấn thương gân kheo gặp phải trong hiệp một trận thua Aston Villa.

Điều đó đồng nghĩa Fernandes sẽ không thể góp mặt ở hàng loạt trận quan trọng: tiếp Newcastle và Wolves trên sân nhà, làm khách Leeds và Burnley đầu năm mới, trận gặp Brighton ở vòng 3 FA Cup, trận derby Manchester lượt về và thậm chí là chuyến làm khách trước Arsenal.

Wolves và Burnley được đánh giá là những đối thủ tương đối dễ chịu, nhưng trong bối cảnh hiện tại, mùa giải của MU hoàn toàn có thể “đổ bể” nếu thiếu Fernandes (31 tuổi) trong những tuần sắp tới. FA Cup đang là cơ hội giành danh hiệu duy nhất của Quỷ đỏ, nhưng họ đã đánh rơi một lượng điểm đáng báo động khi chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất.

😬 Boxing Day ám ảnh và ký ức xấu

Ký ức xấu càng khiến người hâm mộ lo lắng. Gần một năm trước, Fernandes bị truất quyền thi đấu trong thất bại 0-2 trước Wolves vào ngày Boxing Day. Trận đấu tiếp theo gặp Newcastle, không có đội trưởng vì án treo giò, MU đã bị dẫn 0-2 chỉ sau 19 phút. Joshua Zirkzee thậm chí hứng chịu những tiếng la ó dữ dội khi bị thay ra ở phút 31.

MU thi đấu khó khăn khi Bruno Fernandes bị truất quyền thi đấu

MU thi đấu khó khăn khi Bruno Fernandes bị truất quyền thi đấu

Mùa này, lịch thi đấu đảo chiều khi Newcastle sẽ làm khách tại Old Trafford vào Boxing Day, trước khi Man Utd chạm trán Wolves vào ngày 30/1. Dù thành tích sân khách của Newcastle ở Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 chỉ là 1 chiến thắng trong 8 trận, họ lại thường xuyên gây khó dễ cho MU trong những năm gần đây.

Dưới thời Eddie Howe, Newcastle thắng năm, hòa hai và chỉ thua hai trong các lần đối đầu với "Quỷ đỏ". Đáng chú ý, mùa trước “Chích chòe” đã lần đầu tiên kể từ mùa 1930/31 giành cú đúp chiến thắng trước MU tại giải Ngoại hạng Anh.

📊 Những con số không biết nói dối

Kể từ khi gia nhập Man Utd vào tháng 1/2020, Fernandes đã ra sân 308 trong tổng số 325 trận có thể thi đấu, chỉ vắng mặt 17 trận. Riêng tại Ngoại hạng Anh, MU đã thua 5 và hòa 1 trong 6 trận gần nhất không có Fernandes. Tính trên mọi đấu trường, họ chỉ giành được tám chiến thắng trong 17 trận thiếu vắng tiền vệ người Bồ Đào Nha, trong đó năm trận thắng đến từ FA Cup, League Cup và Europa League.

Thống kê thi đấu và không thi đấu của Bruno tại MU

Thống kê thi đấu và không thi đấu của Bruno tại MU

Bruno từng phải nhận bốn án treo giò một trận do tích lũy thẻ vàng. Mùa trước, anh bị đuổi khỏi sân 3 lần, nhưng lần đầu đã được hủy sau kháng cáo nên tránh được án treo giò. MU cũng từng hòa Fenerbahce khi Fernandes chấp hành án cấm thi đấu một trận vì thẻ đỏ nhận ở Porto.

Không phải lúc nào "Quỷ đỏ" cũng sụp đổ khi thiếu Bruno Fernandes. Họ từng đánh bại Burnley 3-1 vào tháng 12/2021, nhưng chỉ 11 tháng sau lại bị Aston Villa “nghiền nát” với tỷ số 3-1. Khi Bruno trở lại Manchester, MU bị loại khỏi cúp châu Âu sau thất bại bạc nhược 0-3 trước Sevilla vào tháng 4/2023, nhưng vài tháng sau lại giành được trận hòa 0-0 đáng khen trên sân Anfield.

Fernandes từng được cho nghỉ ở trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh mùa 2020/21, chiến thắng 2-1 trên sân Wolves, khi đó chỉ còn ba ngày là tới chung kết Europa League gặp Villarreal. Anh cũng là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận thua 3-4 trước Brentford vào tháng 5, khi Amorim ưu tiên cho trận bán kết lượt về Europa League với Athletic Bilbao, trận đấu mà MU có thời điểm bị dẫn 1-4.

Trận FA Cup duy nhất Bruno Fernandes không góp mặt là cuộc đối đầu nhạt nhòa với Watford ở vòng 3 tháng 1/2021, được định đoạt bằng cú đánh đầu của Scott McTominay. Ở League Cup, MU lại toàn thắng cả bốn trận không có Fernandes, chủ yếu là các trận vòng đầu gặp những đội Ngoại hạng Anh xoay tua mạnh hoặc các CLB hạng dưới như Brighton, Charlton và Crystal Palace.

Thành tích của MU tại Ngoại hạng Anh sa sút rõ rệt mỗi khi thiếu Bruno Fernandes

Thành tích của MU tại Ngoại hạng Anh sa sút rõ rệt mỗi khi thiếu Bruno Fernandes

MU vất vả tìm cách vá lỗ hổng của Fernandes, Amorim dần bị lột "mặt nạ"
MU vất vả tìm cách vá lỗ hổng của Fernandes, Amorim dần bị lột "mặt nạ"

Chuỗi ngày thi đấu đáng quên dần trở lại với MU sau khi họ nhận thất bại trước Aston Villa tại vòng 17 Ngoại hạng Anh đã qua.

Bấm xem >>

T.T

Nguồn: [Link nguồn]

-23/12/2025 17:53 PM (GMT+7)
