Sao MU bị chê đá kém hơn cầu thủ bán chuyên, cứ ra sân là "Quỷ đỏ" thua trận

MU tiếp tục chuỗi ngày thi đấu không tốt khi họ thua 1-2 trước Aston Villa ở trận đấu vừa qua. Ở trận này, "Quỷ đỏ" thiếu vắng nhiều trụ cột khi Casemiro bị treo giò, Mainoo chấn thương.

HLV Amorim quyết định trao cơ hội đá chính cho Ugarte. Nhưng cuối cùng, anh lại có màn trình diễn kém cỏi, đặc biệt ở khâu chuyền bóng. Phút 30, anh chuyền bóng ra thẳng đường biên dù không bị ai theo kèm.

Ugarte thi đấu thiếu chắc chắn

Truyền thông Anh nhận xét pha chuyền bóng của Ugarte còn kém cả cầu thủ bán chuyên. Trong khi đó, các CĐV MU không muốn tiền vệ người Uruguay tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ".

Tờ The Sun ghi nhận một số bình luận đáng chú ý của fan MU: "Tôi không muốn thấy Ugarte trở lại đội hình xuất phát nữa; MU phải bán Ugarte vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026; Mainoo còn xứng đáng đá chính hơn Ugarte, tiếc thay anh ta chấn thương".

Có thống kê buồn về Ugarte, đó là việc mỗi khi anh đá chính, MU không thể thắng. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 2001 đã có 9 lần góp mặt ở đội hình xuất phát, trong đó đội chủ sân Old Trafford thua 8 trận và hòa 1 trận. Điều này cho thấy Ugarte không khác gì "cục tạ" kéo MU đi xuống.

Xét kỹ hơn vào thông số của Ugarte ở trận MU thua Aston Villa, người hâm mộ lại càng thất vọng. Anh không tung ra đường chuyền quyết định nào, mất bóng 8 lần, 4 lần phạm lỗi và mắc 1 sai lầm.

Về phần MU, trận thua trước Aston Villa khiến họ chôn chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với chỉ 26 điểm có trong tay. Đoàn quân HLV Amorim kém top 4 khoảng cách 3 điểm.