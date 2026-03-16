Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
MU đại thắng Aston Villa: Fernandes 2 kiến tạo có xuất sắc hơn Casemiro?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Bruno Fernandes

Manchester United đánh bại Aston Villa 3-1 tại Old Trafford để trở lại mạch chiến thắng dưới thời HLV Michael Carrick. Trong chiến thắng này, Bruno Fernandes và Casemiro là hai cái tên nổi bật nhất khi cùng nhận điểm số cao nhất đội hình.

   

Hai điểm 9 cho Bruno Fernandes và Casemiro

Ngôi sao sáng nhất của MU tiếp tục là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha kiến tạo từ quả phạt góc cho Casemiro mở tỷ số, trước khi tung đường chuyền xé toang hàng thủ Aston Villa để Matheus Cunha ghi bàn, giúp "Quỷ đỏ" vượt lên một lần nữa. Với hai tình huống quyết định đó, Fernandes nâng tổng số kiến tạo mùa này lên 16 và được chấm 9 điểm từ trang Manchester Evening News.

Casemiro cũng nhận 9 điểm nhờ màn trình diễn toàn diện. Tiền vệ người Brazil ghi bàn bằng pha đánh đầu tinh quái, đồng thời góp dấu giày trong hai bàn thắng còn lại, thể hiện vai trò thủ lĩnh tuyến giữa.

Hàng thủ và tuyến giữa thi đấu ổn định

Ở hàng thủ, Leny Yoro gây ấn tượng với pha tắc bóng chuẩn xác ngăn Ollie Watkins ngay trước giờ nghỉ, cùng khả năng tranh chấp tốt, được chấm 8 điểm. Harry Maguire và Luke Shaw đều có trận đấu chắc chắn, mỗi người nhận 7 điểm, theo ký giả Tyrone Marshall trên tờ Manchester Evening News.

Thủ môn Senne Lammens không có nhiều việc phải làm ngoài bàn thua từ cú sút của Ross Barkley, nhận 6 điểm. Diogo Dalot cũng được chấm 6 điểm sau khi bỏ lỡ cơ hội đáng chú ý trong hiệp một.

Tuyến giữa còn có Kobbie Mainoo với màn thể hiện điềm tĩnh, kiểm soát nhịp độ tốt trong hiệp một. Bởi thế, sao trẻ người Anh nhận điểm 7 cho màn trình diễn trước Aston Villa.

Cunha nổi bật trên hàng công, Sesko ghi điểm từ ghế dự bị

Trên hàng công, Matheus Cunha chơi năng nổ bên cánh trái và ghi bàn quan trọng giúp MU tái lập thế dẫn trước, nhận 8 điểm. Bryan Mbeumo và Amad Diallo chưa thực sự nổi bật, mỗi người được 6 điểm, theo đánh giá của Manchester Evening News.

Từ băng ghế dự bị, Benjamin Sesko vào sân và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, được chấm 7 điểm. Trong khi đó, Manuel Ugarte chỉ xuất hiện ở những phút và không có điểm số cụ thể, nhưng cũng góp phần nhất định vào chiến thắng chung cuộc.

Nhìn chung, chiến thắng trước Aston Villa cho thấy sự tỏa sáng của các trụ cột, đặc biệt là Bruno Fernandes và Casemiro. Đây là hai nhân tố giúp MU kiểm soát trận đấu và giữ vững vị trí trong cuộc đua Champions League.

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Sau chiến thắng 3-1 quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Aston Villa, đội trưởng Bruno Fernandes bất ngờ thừa nhận Manchester United vẫn chưa...

-16/03/2026 07:39 AM (GMT+7)
