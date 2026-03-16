MU thắng trận, Fernandes mạnh miệng: "Chúng tôi vẫn có thể làm tốt hơn nhiều"

Chiến thắng quan trọng trước đối thủ trực tiếp

Phát biểu sau trận đấu, Bruno Fernandes nhấn mạnh tầm quan trọng của ba điểm giành được trước đối thủ có cùng số điểm trên bảng xếp hạng.

Các cầu thủ MU phản ứng với trọng tài ở trận thắng Aston Villa

“Đây là chiến thắng rất quan trọng vì chúng tôi đối đầu trực tiếp với một đối thủ cạnh tranh. Hai đội có cùng điểm số nên việc tạo được lợi thế là điều rất tích cực. Sau trận đấu trước, chúng tôi biết mình bắt buộc phải thắng. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Dù vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng Manchester United vẫn còn nhiều điều cần cải thiện: “Tôi vẫn nghĩ chúng tôi có thể chơi tốt hơn rất nhiều. Nhưng quan trọng là đội đã có ba điểm và tôi thực sự hài lòng với điều đó.”

Fernandes cũng thừa nhận việc đối đầu đối thủ này luôn rất khó khăn, bởi họ sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo khác biệt. Theo anh, Man United đã bám sát kế hoạch chiến thuật, đặc biệt là những pha chạy chỗ trước hàng thủ dâng cao của đối phương.

“Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực sự rất khó. Chỉ cần sai thời điểm chạy chỗ hoặc đường chuyền không chính xác là cơ hội sẽ trôi qua.”

Tự hào phá kỷ lục kiến tạo của David Beckham

Ở trận đấu này, Bruno Fernandes cũng vượt qua cột mốc kiến tạo tại Premier League cho Manchester United từng được David Beckham nắm giữ.

Fernandes (bên phải) tiếp tục là người hùng của MU

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết anh cảm thấy tự hào, nhưng điều khiến anh hài lòng hơn cả là những đường chuyền của mình mang lại niềm vui cho đồng đội.

“Tôi tự hào và hạnh phúc hơn vì mình làm điều đó để phục vụ các đồng đội. Mang lại niềm vui cho họ cũng là điều rất tuyệt vời, đặc biệt khi bạn chơi ở vị trí như tôi.”

Dù vậy, Fernandes khẳng định kỷ lục cá nhân không phải mục tiêu lớn nhất: “Đây là một thành tích rất ý nghĩa với tôi, nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là kết thúc mùa giải ở vị trí dẫn đầu.”