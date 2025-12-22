MU gục ngã ở Villa Park: "Quỷ đỏ" vỡ kế hoạch vì Fernandes, HLV Amorim bất lực

🌟 Morgan Rogers – người thay đổi cục diện

Aston Villa không chơi trận hay nhất, nhưng họ có trong tay một “match-winner” (người định đoạt trận đấu). Morgan Rogers lúc này chính là cầu thủ tạo khác biệt, một ngôi sao đặc biệt đang đạt phong độ cao nhất sự nghiệp. Anh ăn mừng đầy cảm xúc trước khán đài Holte End, tận hưởng trọn vẹn sự tung hô của cổ động viên khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Rogers

Hai bàn thắng đẳng cấp nữa của cầu thủ 23 tuổi – trong đó pha lập công đầu tiên thực sự là một tuyệt tác vừa tinh tế vừa ngoạn mục – đã giúp Villa phá dớp trước MU trên sân nhà. Nhờ vậy, đoàn quân của HLV Unai Emery rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm so với đội đầu bảng Arsenal, đối thủ mà họ sẽ chạm trán tại Emirates vào ngày 30/12.

Khi đó, người ta mới thực sự biết Aston Villa có “chung mâm” trong cuộc đua vô địch hay không.

Aston Villa từng chơi tốt hơn khi đánh bại Arsenal và Man City tại Villa Park, nhưng chiến thắng trước MU mang ý nghĩa khác: họ đã hóa giải chuỗi ám ảnh kéo dài, khi trước đó chỉ thắng đúng 1/26 trận sân nhà trước "Quỷ đỏ" tại Premier League. Cảm giác như một “khối tâm lý” cuối cùng cũng được tháo bỏ.

Thông số trận Aston Villa - MU (theo ESPN)

Aston Villa MU Sút khung thành 12 (4) 15 (6) Thời gian kiểm soát bóng 43% 57% Phạm lỗi 11 14 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 1 Phạt góc 5 5 Cứu thua 5 2

🧠 MU sa sút, Aston Villa trưởng thành

Đây không còn là MU từng thống trị Villa Park. Đội khách sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương và CAN 2025. "Quỷ đỏ" thậm chí kết thúc trận với cặp tiền vệ chắp vá gồm Jack Fletcher 18 tuổi (con trai Darren Fletcher) trong ngày ra mắt Premier League và trung vệ Lisandro Martinez. Thủ quân Bruno Fernandes tập tễnh rời sân vì chấn thương gân kheo ngay khi hiệp 1 khép lại.

MU chơi không tệ, nhưng vẫn thua trận

Dù vậy, MU không chơi tệ. Matheus Cunha – người gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Rogers – đáng lẽ đã phải ghi bàn gỡ hòa lần nữa, nhưng lại đánh đầu cận thành ra ngoài ở phút 67. Một khoảnh khắc phung phí khiến "Quỷ đỏ" trả giá, qua đó chỉ thắng 2/8 trận gần nhất và thêm một lần bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 5. Đây rõ ràng là dấu hiệu của một vấn đề mang tính hệ thống.

🎯 Bàn thắng để đời và chuỗi phong độ phi thường

Bàn quyết định phút 57 mang đậm dấu ấn tốc độ và sự hung hãn của Rogers. Sao trẻ người Anh phản xạ nhanh hơn Leny Yoro để đón bóng bật ra và cứa lòng tinh tế hạ gục thủ môn Senne Lammens. Trên đường biên, Unai Emery cởi phăng áo khoác, ném lên không trung trong khoảnh khắc bùng nổ.

Nhưng tâm điểm vẫn là bàn mở tỷ số: Rogers khống chế bóng trên không từ đường chuyền của John McGinn, ngoặt vào trong khi Yoro không áp sát đủ nhanh, rồi tung cú cứa lòng chân phải hoàn hảo. Một bàn thắng xứng đáng được chiếu đi chiếu lại, ứng viên nặng ký cho “Bàn thắng đẹp nhất mùa”, đến từ một cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ.

Hệ thống phòng ngự của MU đã mắc sai lầm

🏆 Aston Villa mơ lớn, nhưng thách thức vẫn còn

Hai bàn thắng của Rogers giúp Villa nối dài chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Thật là nghịch lý thú vị! Đội bóng của HLV Emery khởi đầu tệ nhất trong vòng 28 năm. Thế nhưng, ngay sau đó là chuỗi trận thăng hoa nhất trong 111 năm kể từ khi thành lập của CLB này.

Aston Villa không chỉ cho thấy họ đủ sức đua vô địch, mà còn chứng kiến danh tiếng của Rogers bùng nổ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là đội chủ sân Villa Park phụ thuộc ngày càng lớn vào Rogers – điều không bền vững với bất kỳ đội bóng nào. Trong 10 chiến thắng ấy, 8 trận gần nhất đều chỉ cách biệt một bàn.

Aston Villa đang phụ thuộc vào Rodgers

Rõ ràng là Aston Villa cần những cái tên khác bước lên, đặc biệt là Ollie Watkins, người mới ghi 3 bàn sau 23 trận. Đây rõ ràng là con số chưa tương xứng với trung phong số một của đội đứng thứ ba giải đấu.

Với phong độ hiện tại, thật khó để “đặt cược chống lại Aston Villa" – câu nói bất hủ của huyền thoại Ron Saunders trong mùa vô địch 1981 nay lại vang vọng. Đoàn quân của Unai Emery đang trên đà phá vỡ mọi giới hạn, và ít nhất một suất top 4 khi mùa giải hạ màn ngày càng hiện hữu.

Aston Villa chưa chạm đỉnh, nhưng họ đang khiến cả Premier League phải ngoái nhìn. Còn Morgan Rogers? Anh đơn giản là… không thể ngăn cản!

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)