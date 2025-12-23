HLV Amorim “đại phẫu” MU: Tống tiễn tội đồ Ugarte & 3 sao, dốc vốn mua tiền vệ

🧠 MU lên danh sách mục tiêu phù hợp triết lý của Amorim

Nguồn tin từ Anh cho biết HLV Ruben Amorim đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn với ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”, trong đó nhấn mạnh rằng tháng 1 sẽ là bước khởi đầu cho quá trình tái thiết toàn diện.

MU đang nhắm đến các tiền vệ trung tâm

Ưu tiên hàng đầu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là thanh lý những cầu thủ không còn phù hợp với kế hoạch dài hạn. Nhờ vậy, Amorim muốn tạo ngân sách để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa – khu vực được xem là “trái tim” trong hệ thống chiến thuật của vị HLV 40 tuổi này.

Về mặt tăng cường lực lượng, đội ngũ tuyển trạch của Manchester United đang theo dõi sát sao một số cái tên giàu tiềm năng và phù hợp với lối chơi kiểm soát – pressing cường độ cao mà Amorim ưa thích. Ba gương mặt nổi bật được nhắc đến gồm Angelo Stiller, Adam Wharton và Elliot Anderson.

Cả ba đều được đánh giá cao ở khả năng đọc trận đấu, luân chuyển bóng nhanh và duy trì cường độ thi đấu ổn định – những yếu tố then chốt trong hệ thống của Amorim. Nếu thương vụ thành công, họ được kỳ vọng có thể lập tức nâng tầm tuyến giữa MU, thay vì chỉ đóng vai trò phương án dự phòng.

⚠️ "Thảm họa" Ugarte phải rời đi?

Song song với kế hoạch mua sắm, nguồn tin thân cận CLB tiết lộ có ít nhất 4 cầu thủ đang nằm trong diện phải ra đi. Đáng chú ý, Kobbie Mainoo – tài năng trẻ trưởng thành từ học viện – không nằm trong danh sách này, bất chấp những đồn đoán xoay quanh tương lai của anh thời gian qua.

Ugarte chơi khá tệ trong màu áo MU

Người đầu tiên được nhắc tới là Manuel Ugarte. Ngôi sao người Uruguay đang vô tình trở thành cái tên gắn liền với vận đen của "Quỷ đỏ". Trong 9 lần ra sân gần nhất có sự góp mặt của tiền vệ người Uruguay, đội chủ sân Old Trafford không giành nổi bất kỳ chiến thắng nào – một thống kê đủ để khiến niềm tin của người hâm mộ MU lung lay dữ dội.

Hệ quả tất yếu là Ugarte bị đẩy lên vị trí “vật tế thần” mới tại Old Trafford, kèm theo biệt danh không mấy dễ chịu: “lời nguyền của MU”.

Trên mạng xã hội X, làn sóng mỉa mai xuất hiện dày đặc. Một tài khoản chua chát bình luận: “Lời nguyền Ugarte vẫn đang tiếp diễn”. Người khác ngắn gọn hơn: “Lời nguyền Ugarte lại giáng xuống”. Thậm chí có CĐV thẳng thừng chỉ ra: “Đã 7 trận Ugarte đá chính và MU thua cả 7”.

Những con số thống kê càng khiến bầu không khí thêm u ám. Trong 9 trận Ugarte góp mặt, MU thu về kết quả tồi tệ: 0 thắng, 1 hòa, 8 trận thua. Đây là chuỗi trận không thắng dài thứ hai gắn với một cầu thủ MU trong lịch sử giải đấu, chỉ xếp sau trường hợp của Kleberson trong giai đoạn từ tháng 1/2004 đến tháng 5/2005.

Đáng nói hơn, ngay cả quãng thời gian tệ hại dưới thời Kleberson cũng chưa u ám như hiện tại. Khi đó, MU vẫn kịp giành 7 trận hòa và chỉ thua 3 trận – thành tích còn “dễ thở” hơn rất nhiều so với bức tranh ảm đạm mà Ugarte đang đối mặt lúc này.

🚪 Cuộc thanh lọc quy mô lớn ở Old Trafford

Nhưng Ugarte có thể chỉ là sự khởi đầu. Người được cho là cái tên tiếp theo phải rời Old Trafford ngay tháng 1 là Joshua Zirkzee.

Tiền đạo người Hà Lan đang đối mặt với tương lai bấp bênh sau khi MU chiêu mộ hàng loạt tân binh tấn công như Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo, khiến cơ hội ra sân của anh suy giảm rõ rệt. Juventus và AC Milan hiện đang theo dõi sát tình hình của Zirkzee.

Không chỉ Ugarte mà cả Zirkzee cũng có nguy cơ bị thanh lý trong tháng 1

Tyrell Malacia là cái tên tiếp theo. Hậu vệ trái này gần như không có cơ hội thể hiện do liên tục dính chấn thương. Điều đó không đáp ứng được yêu cầu của Amorim, người muốn các hậu vệ biên phải lên công về thủ bền bỉ suốt 90 phút.

Ở vị trí thủ môn, Altay Bayindir đang mất dần chỗ đứng khi không thể cạnh tranh suất bắt chính. Sự vươn lên của Senne Lammens khiến cơ hội ra sân của Bayindir ngày càng hạn chế, làm tăng khả năng anh phải tìm bến đỗ mới.

Ban lãnh đạo MU được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý cho 4 cái tên kể trên, nhằm mở đường cho các tân binh tuyến giữa đúng “gu” Amorim.