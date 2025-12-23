Đua top 5 Ngoại hạng Anh: MU - Liverpool hay Chelsea sáng cửa bứt phá 5 vòng tới?

MU tiếp tục lỡ cơ hội vươn lên nhóm đầu

MU, vốn từng rơi xuống giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đã nhiều lần có cơ hội để trở lại nhóm đầu. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống trước đó, họ đều không tận dụng được. Điều này thêm lần nữa lặp lại ở vòng 17 vừa qua. “Quỷ đỏ” có cơ hội lọt vào top 5 nếu đánh bại Aston Villa, đội đang xếp thứ ba. Không chỉ vậy, MU còn có thể rút ngắn khoảng cách điểm số với chính Aston Villa. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như ý.

MU vẫn chưa thể chen chân vào top 5 Ngoại hạng Anh dù đã nhiều lần có cơ hội

MU phải thất bại 1-2 trong trận mà “Quỷ đỏ” thiếu vắng 7 cầu thủ đội một tại Villa Park. Leny Yoro và Manuel Ugarte có trận đấu đáng quên, nhưng vẫn có những điểm sáng đến từ màn trình diễn của Patrick Dorgu, Matheus Cunha và Mason Mount.

Trận thua Aston Villa khiến đoàn quân của HLV Ruben Amorim tụt xuống vị trí thứ 7 và hy vọng chen chân vào top 5 tiếp tục bị hoãn lại. Hiện tại, MU đang kém Chelsea và Liverpool 3 điểm, và cuộc đua top 4 vẫn nằm trong tầm tay đội chủ sân Old Trafford.

MU sẽ có lịch thi đấu dày đặc vào dịp lễ, và đoàn quân của HLV Amorim phải rút ngắn khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong những tuần tới để nuôi hy vọng dự cúp châu Âu. Một vị trí trong top 5 nhiều khả năng sẽ đủ để giành vé dự Champions League vào cuối mùa, dù vẫn không có gì đảm bảo do hệ số UEFA.

MU và nỗi lo lực lượng

MU sẽ có ba trận liên tiếp được đánh giá là dễ giành điểm ở giữa chuỗi 5 vòng tiếp theo, trong khi những trận khó khăn là tiếp đón Newcastle và cuộc đại chiến với Man City. HLV Amorim đối mặt bài toán lớn khi Bruno Fernandes gia nhập danh sách bệnh binh sau chấn thương gặp phải trong trận thua Aston Villa.

MU đối mặt bài toán lớn khi mất nhạc trưởng Bruno Fernandes

Fernandes không chỉ là đội trưởng và linh hồn trong lối chơi của MU, mà còn gần như luôn có mặt trong mọi trận đấu. Kể từ khi gia nhập MU từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiếm khi vắng mặt. Anh chỉ nghỉ hai trận vào cuối mùa 2023/24 vì chấn thương đầu gối và một trận khác do ốm. Ngoài ra, Fernandes gần như xuất hiện trong mọi đội hình xuất phát của MU, với 308 trận ra sân, ghi 103 bàn và kiến tạo 93 lần.

Không thể phủ nhận Fernandes là cầu thủ xuất sắc và ổn định nhất của MU. Giờ đây, anh không thể thi đấu. Thời gian vắng mặt vẫn chưa được xác định. HLV Amorim cũng không có sự phục vụ của Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui do đang tham dự Cúp các quốc gia châu Phi, còn Harry Maguire và Matthijs De Ligt cũng đang chấn thương.

Liverpool trở lại đúng hướng

Liverpool đang đưa mùa giải đúng hướng trở lại bằng phong độ khởi sắc, mới nhất là chiến thắng quan trọng trước Tottenham cuối tuần qua. Ba điểm quý giá giúp “Lữ đoàn đỏ” trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League, bằng điểm với Chelsea ở vị trí thứ tư, dù chiến thắng phải trả giá. Tiền đạo Alexander Isak nhiều khả năng sẽ phải nghỉ dài hạn, trong khi Conor Bradley cũng rời sân với chấn thương.

Trong giai đoạn dịp lễ, Liverpool có lịch thi đấu thuận lợi

Liverpool sẽ có lịch thi đấu thuận lợi trong giai đoạn dịp lễ sắp tới. Chuyến làm khách tại Emirates của đội đầu bảng Arsenal rõ ràng là thử thách khó khăn nhất với “Lữ đoàn đỏ” trong 5 vòng tiếp theo. Đoàn quân của HLV Arne Slot được kỳ vọng giành chiến thắng ở 4 trận còn lại, đặc biệt là những trận đấu tại “thánh địa” Anfield.

Họ có hai trận sân nhà gặp những đội bóng đang nằm trong nhóm nguy cơ xuống hạng, và đây là cơ hội mà họ bắt buộc phải tận dụng.

MU Chelsea Liverpool Newcastle (sân nhà) Aston Villa (sân nhà) Wolves (sân nhà) Wolves (sân nhà) Bournemouth (sân nhà) Leeds United (sân nhà) Leeds United (sân khách Man City (sân khách) Fulham (sân khách) Burnley (sân khách) Fulham (sân khách) Arsenal (sân khách) Man City (sân nhà) Brentford (sân nhà) Burnley (sân nhà)

Lịch thi đấu của MU, Chelsea và Liverpool ở Ngoại hạng Anh 5 vòng tới

Chelsea thất thường

Chelsea là đội bóng khó dự đoán nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. HLV Enzo Maresca sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng vẫn thiếu những phẩm chất cần thiết để biến đội bóng thành ứng viên vô địch thực thụ.

Các trận gặp Aston Villa và Man City được dự báo sẽ rất khó khăn với “The Blues”. Những trận còn lại nhiều khả năng Chelsea sẽ giành trọn 3 điểm, nhưng với phong độ của họ dười thời HLV Maresca, không thể bao giờ hoàn toàn chắc chắn. Chelsea từng gieo sầu cho các ông lớn trong ngày đẹp trời, nhưng họ cũng không ít lần sảy chân trước các đối thủ kèo dưới.