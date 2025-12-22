MU vất vả tìm cách vá lỗ hổng của Fernandes, Amorim dần bị lột "mặt nạ"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Nottingham Forest
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Athletic Club vs Espanyol
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

MU vất vả tìm cách vá lỗ hổng của Fernandes, Amorim dần bị lột "mặt nạ"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Aston Villa Ruben Amorim

Chuỗi ngày thi đấu đáng quên dần trở lại với MU sau khi họ nhận thất bại trước Aston Villa tại vòng 17 Ngoại hạng Anh đã qua.

   

Tình thế khó đối với MU

Aston Villa thực sự là đối thủ khó chơi với MU hiện sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. "Quỷ đỏ" mất De Ligt, Maguire, Mainoo vì chấn thương, trong khi Casemiro bị treo giò. Trong khi đó, Mbeumo, Mazraoui và Amad Diallo đều phải trở lại ĐTQG để tham dự giải vô địch châu Phi CAN 2025. 

Sesko được kỳ vọng giúp MU vượt qua giai đoạn khổ cực này. Nhưng anh tỏ ra thiếu hiệu quả, từ đấy dồn áp lực ghi bàn lên vai Cunha. Trên thực tế, cầu thủ người Brazil đã ghi 1 bàn cho MU trước Aston Villa, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn thua chung cuộc với tỷ số 1-2. 

Ở trận này, MU kiểm soát bóng tốt hơn Aston Villa (57% so với 43%). Dẫu vậy, thông số đó không còn quá quan trọng trong bóng đá ngày nay. Sự hiệu quả ở đầu ra bàn thắng mới mang tới khác biệt lớn nhất. Aston Villa làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với MU khi chỉ cần 4 cú dứt điểm trúng đích để có 2 bàn thắng của Morgan Rogers. 

MU chỉ thắng 2&nbsp;trong 8 trận đã qua

MU chỉ thắng 2 trong 8 trận đã qua

Mọi áp lực đều đang dồn vào MU. Họ chỉ kém top 4 khoảng cách 3 điểm, nhưng người hâm mộ nhận ra được rằng khoảng cách này rất khó để san lấp ở thời điểm hiện tại. Thậm chí còn có lo ngại đội chủ sân Old Trafford tiếp tục chìm sâu.

Từng có giai đoạn MU tưởng chừng thăng hoa khi giành những chiến thắng liên tiếp và thậm chí hạ các đội bóng khó chơi như Liverpool, Crystal Palace hay Brighton. Nhưng sự ổn định tích cực chưa bao giờ xuất hiện tại MU từ khi Amorim lên cầm quân. Giông bão đang quay trở lại Old Trafford vào đúng thời điểm HLV Amorim bế tắc.

Lịch thi đấu của MU trong thời gian tới không quá nặng. Họ lần lượt gặp Newcastle, Wolves, Leeds United và Burnley. Newcastle là gương mặt khó chơi duy nhất, trong khi Wolves, Leeds United và Burnley hiện ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Đoàn quân HLV Amorim phải tận dụng cơ hội đó để thoát khỏi chuỗi ngày bĩ cực. 

Cơn đau đầu về Fernandes

Danh sách "bênh binh" của MU tăng thêm sau trận thua Aston Villa. Đội trưởng Bruno Fernandes gặp chấn thương đùi và dự kiến phải nghỉ 1 tháng. 

Fernandes đã thi đấu 16.880 phút cho CLB và ĐTQG trong 3 năm qua, nhiều hơn bất kỳ tiền vệ tấn công nào trên thế giới. MU sống không thể thiếu Fernandes và giờ HLV Amorim phải trả giá khi đau đầu tìm cách vá lại vị trí của anh. 

Fernandes trở thành nỗi lo lớn của MU

Fernandes trở thành nỗi lo lớn của MU

Giải pháp tức thì của HLV Amorim là kéo Lisandro Martinez lên đá tiền vệ trụ, dù chỉ tháng trước ông còn nói đó “không phải vị trí phù hợp” với trung vệ người Argentina. 

Martinez thích nghi tốt, thể hiện sự điềm tĩnh trong môi trường lạ lẫm mà không bị lép vế về thể lực. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, khi Casemiro sắp trở lại.

Fernandes vốn không phải tiền vệ trụ thực thụ. Nếu vắng mặt dài hạn, MU sẽ nhớ nhất sự sáng tạo của anh, đúng vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc nhất. Amorim không có phương án thay thế trực tiếp.

Cơ hội cho dàn sao trẻ

Có điểm tích cực từ việc lực lượng MU tổn thất nghiêm trọng ở giai đoạn quan trọng mùa giải. Đó là chuyện Amorim có thể trao cơ hội cho tài năng trẻ học viện Carrington, điều nhiều CĐV mong đợi.

Jack Fletcher, con trai cựu tiền vệ Darren Fletcher, vào sân ở phút 73 để thay Sesko. Và sau khi ngồi dự bị 4 trận, Shea Lacey cũng ra mắt ngay sau đó.

Fletcher được trao cơ hội

Fletcher được trao cơ hội

Fletcher và Lacey không hề lạc lõng trong thời gian ngắn ngủi góp mặt trên sân. Bendito Mantato, tài năng được đánh giá cao khác, cũng có tên trong danh sách thi đấu.

Amorim luôn khẳng định sẽ trao cơ hội cho cầu thủ xứng đáng khi thời điểm đến. Giờ là lúc để làm việc đó. Sẽ rất thú vị theo dõi Fletcher, Lacey hay một số tài năng trẻ khác tung hoành ở sân chơi số một xứ sở sương mù. 

MU gục ngã ở Villa Park: "Quỷ đỏ" vỡ kế hoạch vì Fernandes, HLV Amorim bất lực
MU gục ngã ở Villa Park: "Quỷ đỏ" vỡ kế hoạch vì Fernandes, HLV Amorim bất lực

MU hành quân đến Villa Park với hy vọng chen chân vào top 5 Ngoại hạng Anh. Nhưng với thất bại 1-2, "Quỷ đỏ" chỉ khiến những hy vọng trước trận trở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/12/2025 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN