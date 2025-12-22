MU vất vả tìm cách vá lỗ hổng của Fernandes, Amorim dần bị lột "mặt nạ"

Tình thế khó đối với MU

Aston Villa thực sự là đối thủ khó chơi với MU hiện sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. "Quỷ đỏ" mất De Ligt, Maguire, Mainoo vì chấn thương, trong khi Casemiro bị treo giò. Trong khi đó, Mbeumo, Mazraoui và Amad Diallo đều phải trở lại ĐTQG để tham dự giải vô địch châu Phi CAN 2025.

Sesko được kỳ vọng giúp MU vượt qua giai đoạn khổ cực này. Nhưng anh tỏ ra thiếu hiệu quả, từ đấy dồn áp lực ghi bàn lên vai Cunha. Trên thực tế, cầu thủ người Brazil đã ghi 1 bàn cho MU trước Aston Villa, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn thua chung cuộc với tỷ số 1-2.

Ở trận này, MU kiểm soát bóng tốt hơn Aston Villa (57% so với 43%). Dẫu vậy, thông số đó không còn quá quan trọng trong bóng đá ngày nay. Sự hiệu quả ở đầu ra bàn thắng mới mang tới khác biệt lớn nhất. Aston Villa làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với MU khi chỉ cần 4 cú dứt điểm trúng đích để có 2 bàn thắng của Morgan Rogers.

MU chỉ thắng 2 trong 8 trận đã qua

Mọi áp lực đều đang dồn vào MU. Họ chỉ kém top 4 khoảng cách 3 điểm, nhưng người hâm mộ nhận ra được rằng khoảng cách này rất khó để san lấp ở thời điểm hiện tại. Thậm chí còn có lo ngại đội chủ sân Old Trafford tiếp tục chìm sâu.

Từng có giai đoạn MU tưởng chừng thăng hoa khi giành những chiến thắng liên tiếp và thậm chí hạ các đội bóng khó chơi như Liverpool, Crystal Palace hay Brighton. Nhưng sự ổn định tích cực chưa bao giờ xuất hiện tại MU từ khi Amorim lên cầm quân. Giông bão đang quay trở lại Old Trafford vào đúng thời điểm HLV Amorim bế tắc.

Lịch thi đấu của MU trong thời gian tới không quá nặng. Họ lần lượt gặp Newcastle, Wolves, Leeds United và Burnley. Newcastle là gương mặt khó chơi duy nhất, trong khi Wolves, Leeds United và Burnley hiện ngụp lặn ở nhóm cuối bảng. Đoàn quân HLV Amorim phải tận dụng cơ hội đó để thoát khỏi chuỗi ngày bĩ cực.

Cơn đau đầu về Fernandes

Danh sách "bênh binh" của MU tăng thêm sau trận thua Aston Villa. Đội trưởng Bruno Fernandes gặp chấn thương đùi và dự kiến phải nghỉ 1 tháng.

Fernandes đã thi đấu 16.880 phút cho CLB và ĐTQG trong 3 năm qua, nhiều hơn bất kỳ tiền vệ tấn công nào trên thế giới. MU sống không thể thiếu Fernandes và giờ HLV Amorim phải trả giá khi đau đầu tìm cách vá lại vị trí của anh.

Fernandes trở thành nỗi lo lớn của MU

Giải pháp tức thì của HLV Amorim là kéo Lisandro Martinez lên đá tiền vệ trụ, dù chỉ tháng trước ông còn nói đó “không phải vị trí phù hợp” với trung vệ người Argentina.

Martinez thích nghi tốt, thể hiện sự điềm tĩnh trong môi trường lạ lẫm mà không bị lép vế về thể lực. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, khi Casemiro sắp trở lại.

Fernandes vốn không phải tiền vệ trụ thực thụ. Nếu vắng mặt dài hạn, MU sẽ nhớ nhất sự sáng tạo của anh, đúng vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc nhất. Amorim không có phương án thay thế trực tiếp.

Cơ hội cho dàn sao trẻ

Có điểm tích cực từ việc lực lượng MU tổn thất nghiêm trọng ở giai đoạn quan trọng mùa giải. Đó là chuyện Amorim có thể trao cơ hội cho tài năng trẻ học viện Carrington, điều nhiều CĐV mong đợi.

Jack Fletcher, con trai cựu tiền vệ Darren Fletcher, vào sân ở phút 73 để thay Sesko. Và sau khi ngồi dự bị 4 trận, Shea Lacey cũng ra mắt ngay sau đó.

Fletcher được trao cơ hội

Fletcher và Lacey không hề lạc lõng trong thời gian ngắn ngủi góp mặt trên sân. Bendito Mantato, tài năng được đánh giá cao khác, cũng có tên trong danh sách thi đấu.

Amorim luôn khẳng định sẽ trao cơ hội cho cầu thủ xứng đáng khi thời điểm đến. Giờ là lúc để làm việc đó. Sẽ rất thú vị theo dõi Fletcher, Lacey hay một số tài năng trẻ khác tung hoành ở sân chơi số một xứ sở sương mù.