ĐT Anh công bố danh sách dự World Cup: Alexander-Arnold nối gót Maguire - Shaw ở nhà

Vào ngày hôm nay 22/5, HLV Thomas Tuchel đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Trong đó, những ngôi sao đạt phong độ cao ở mùa giải 2025/26 như Maguire và Shaw lại không có mặt.

Điều này khiến nhiều CĐV không khỏi bức xúc. Trong khi đó, trung vệ Maguire đã lên mạng xã hội để thể hiện sự thất vọng: "Tôi tự tin rằng mình có thể đóng vai trò quan trọng cho tuyển Anh ở mùa hè này. Tôi vô cùng sốc và thất vọng trước quyết định ấy. Tôi chúc các cầu thủ mọi điều tốt đẹp nhất".

Alexander-Arnold là nhân tố khó lòng thay thế dưới thời của Southgate trước đây. Nhưng khi Tuchel lên nắm quyền ĐT Anh, ông lại tỏ ra hắt hủi hậu vệ hiện chơi cho Real Madrid. Hậu vệ sinh năm 1998 cũng bị loại khỏi danh sách rút gọn dự World Cup 2026.

Nhiều ngôi sao lớn của ĐT Anh không được dự World Cup 2026

Foden và Palmer cũng không được HLV Tuchel tin dùng ở World Cup 2026. 2 ngôi sao này có phong độ sa sút đáng kể ở mùa giải 2025/26 nên việc họ bị loại không quá bất ngờ.

John Stones là trường hợp được triệu tập bất ngờ hơn cả. Anh mới chỉ ra sân 8 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này nhưng lại vượt mặt Maguire tại "Tam sư".

Madueke ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo sau 41 trận. Anh không có cống hiến nổi bật ở mùa bóng hiện tại trong màu áo CLB. Nhưng giống Stones, Madueke vẫn được HLV Tuchel đặt trọn niềm tin.

Bellingham không phải mẫu tiền vệ mà Tuchel ưa thích. Nhưng cuối cùng, anh lại được HLV Tuchel sử dụng ở World Cup 2026.

ĐT Anh nằm ở bảng L World Cup 2026. "Tam sư" lần lượt đấu Croatia (3h, 18/6), Ghana (3h, 24/6) và Panama (4h, 28/6).

Danh sách tham dự World Cup 2026 của ĐT Anh