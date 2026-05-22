Djokovic rơi nhánh "tử thần" ở Roland Garros, muốn gặp Sinner phải hạ Zverev

Lễ bốc thăm phân nhánh Roland Garros 2026 mới diễn ra tại Pháp tạo nên kịch bản khiến cả thế giới tennis phấn khích, trận chung kết trong mơ giữa Jannik Sinner và Novak Djokovic hoàn toàn có thể xảy ra tại Paris.

Tuy nhiên, nếu Sinner được xem như rộng cửa tiến tới trận đấu cuối cùng, thì Djokovic lại bước vào hành trình đầy giông bão ở nửa dưới nhánh đấu. Và chốt chặn lớn nhất trên con đường săn Grand Slam thứ 25 của huyền thoại Serbia chính là Alexander Zverev.

Djokovic (áo vàng) phải vượt qua nhiều trận đấu khó khăn nếu muốn gặp Sinner (áo đen) ở chung kết

Sinner thênh thang tiến bước, Djokovic rơi vào “nhánh tử thần”

Lá thăm đưa Sinner và Djokovic nằm ở hai nhánh khác nhau, đồng nghĩa họ chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết.

Đây cũng là viễn cảnh mà người hâm mộ mong chờ nhất lúc này: cuộc đối đầu giữa tay vợt số 1 thế giới đang thống trị sân đất nện và tượng đài vĩ đại nhất lịch sử Grand Slam.

Sinner bước vào Roland Garros với phong độ gần như không thể ngăn cản. Tay vợt 24 tuổi người Ý đã càn quét toàn bộ các Masters 1000 trên sân đất nện mùa này tại Monte Carlo, Madrid và Rome, đồng thời sở hữu chuỗi 29 trận thắng liên tiếp.

Quan trọng hơn, Roland Garros là mảnh ghép cuối cùng để Sinner hoàn tất bộ sưu tập “Career Grand Slam”, điều mà không nhiều tay vợt trong lịch sử làm được.

Trong khi đó, Djokovic đến Paris với áp lực lớn hơn rất nhiều. Danh hiệu Grand Slam thứ 25 sẽ giúp anh độc chiếm vị trí số 1 lịch sử tennis cả nam và nữ, nhưng con đường tiến tới cột mốc ấy lại đầy rẫy hiểm họa.

Hành trình dự kiến dễ thở của Sinner

So với phần còn lại, nhánh đấu của Sinner được đánh giá “dễ thở” hơn đáng kể, đặc biệt sau khi đương kim vô địch Carlos Alcaraz rút lui vì chấn thương cổ tay.

Ngay vòng một, Sinner chỉ phải gặp tay vợt chủ nhà nhận vé đặc cách Clement Tabur. Những vòng tiếp theo cũng chưa xuất hiện đối thủ đủ sức tạo ra địa chấn với tay vợt người Ý.

Vòng 2 có thể gặp Jack Fearnley (Vương quốc Anh) hoặc Juan Manuel Cerundolo (Argentina). Vòng 3 đấu Martin Landaluce (Tây Ban Nha) hoặc Corentin Moutet (Hạt giống 30 - Pháp). Vòng 4 so tài Lorenzo Darderi (Hạt giống 14 - Ý) hoặc Arthur Rinderknech (Hạt giống 22 - Pháp)

Thử thách đáng kể đầu tiên nhiều khả năng xuất hiện ở tứ kết, nơi Sinner được dự đoán sẽ chạm trán Ben Shelton. Những cú giao bóng cực mạnh cùng nền tảng thể lực sung mãn của Shelton có thể khiến số 1 thế giới gặp khó trên mặt sân đất nện vốn đòi hỏi khả năng phòng ngự bền bỉ.

Nếu vượt qua, Sinner nhiều khả năng sẽ đối đầu Felix Auger-Aliassime (Hạt giống 4 - Canada) ở bán kết hoặc Daniil Medvedev (Hạt giống 6 - Nga). Đây được xem là bài test cuối cùng trước khi tay vợt Ý hướng tới trận tranh cúp bạc.

Djokovic và hành trình “tử thần” tới trận chung kết

Trái ngược với Sinner, Djokovic gần như không có bất kỳ vòng đấu nào dễ thở. Ngay trận mở màn, anh đã phải gặp “máy giao bóng” người Pháp Giovanni Mpetshi Perricard, tay vợt sở hữu chiều cao và sức giao bóng đáng sợ bậc nhất ATP Tour hiện tại. Vòng 2, tay vợt Serbia có thể gặp Valentin Royer (Pháp) hoặc tay vợt vượt qua vòng loại.

Nguy hiểm hơn Djokovic có thể sớm đụng độ hai tài năng trẻ cực kỳ khó chịu là Joao Fonseca (Hạt giống 28 - Brazil) hoặc Dino Prizmic (Croatia). Đặc biệt, Prizmic chính là người từng đánh bại Djokovic tại Rome Masters cách đây không lâu.

Đến vòng 4, thử thách tiếp tục tăng cấp khi đối thủ tiềm năng là Casper Ruud, chuyên gia sân đất nện từng hai lần vào chung kết Roland Garros.

Tứ kết, tay vợt người Serbia có thể so tài Taylor Fritz (Hạt giống 7 - Mỹ) hoặc Jiri Lehečka (Hạt giống 12 - CH Séc). Nếu mọi dự đoán đúng như phân nhánh hiện tại, Djokovic sẽ phải chạm trán Alexander Zverev (Hạt giống 2 - Đức) ở bán kết.

Zverev đang đạt phong độ cực cao trên sân đất nện Paris. Tay vợt người Đức không chỉ là đương kim Á quân Roland Garros mà còn sở hữu lối đánh cực kỳ khó chịu với những cú trái tay có độ nặng và chiều sâu hàng đầu ATP Tour.

Ở thời điểm hiện tại, Zverev được đánh giá là một trong số ít tay vợt đủ khả năng kéo Djokovic vào những cuộc chiến thể lực kéo dài suốt 4-5 set trên sân đất nện.

Muốn tạo nên trận chung kết trong mơ với Sinner, Djokovic bắt buộc phải vượt qua “bức tường thép” mang tên Zverev.

Sabalenka tái ngộ Gauff, Swiatek rơi nhánh khó

Kết quả bốc thăm đơn nữ Roland Garros 2026 vừa tạo ra cục diện cực nóng với khả năng xuất hiện hai trận bán kết trong mơ giữa top 4 thế giới.

Sabalenka có thể tái ngộ Gauff

Ở nhánh trên, số 1 thế giới Aryna Sabalenka nằm cùng nhánh với đương kim vô địch Coco Gauff, đồng nghĩa trận chung kết năm ngoái sẽ tái hiện ngay từ bán kết. Tuy nhiên, Sabalenka vẫn tiềm ẩn nguy cơ chạm trán cựu số 1 thế giới Naomi Osaka từ vòng 4.

Trong khi đó, nhánh dưới thực sự là “cửa tử” khi quy tụ Iga Swiatek và Elena Rybakina. Swiatek thậm chí có thể đụng “khắc tinh” Jelena Ostapenko ngay vòng 3. Tay vợt Latvia hiện sở hữu thành tích đối đầu 6-0 trước cựu vô địch Roland Garros.

Ngoài ra, nhánh đấu của Rybakina còn chật kín các tên tuổi lớn như Barbora Krejcikova, Karolina Muchova hay Jasmine Paolini. Các trận tứ kết dự kiến cũng cực kỳ hấp dẫn với những cặp đấu như Sabalenka gặp Jessica Pegula, Gauff đấu Amanda Anisimova hay Swiatek chạm trán Elina Svitolina.

Roland Garros 2026 còn nóng bởi những lời chia tay

Ngoài cuộc đua vô địch, Roland Garros năm nay còn mang màu sắc cảm xúc đặc biệt khi nhiều huyền thoại bước vào mùa giải cuối cùng.

Tâm điểm vòng một sẽ là màn đối đầu giữa Arthur Fils và nhà vô địch Roland Garros 2015 Stan Wawrinka. Ở tuổi 41, Wawrinka đang chơi những giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, “gã điên” Gael Monfils cũng sẽ có lần thứ 19 xuất hiện tại Roland Garros trước khi chia tay quần vợt chuyên nghiệp. Trận derby với Hugo Gaston hứa hẹn trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất giải đấu.