Đỉnh cao bi-a World Cup: Thanh Tự thắng siêu sao hạng 2 thế giới Eddy Merckx

Thanh Tự thắng siêu sao hạng 2 thế giới Eddy Merckx, Chiêm Hồng Thái hòa Dick Jaspers

Ở lượt trận thứ 2 của bảng C, Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thi đấu tốt khi thắng 40-35 sau 18 lượt cơ trước “thần cơ” người Bỉ đang xếp hạng 2 thế giới Eddy Merckx. Với 2 chiến thắng cùng hiệu suất ghi điểm cao (2,5), Thanh Tự khá rộng cửa giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, cơ thủ của Việt Nam vẫn cần giữ sự tập trung ở lượt trận cuối trước Peter Ceulemans.

Tại bảng A, Cho Myung Woo thắng 40-36 chỉ sau 17 lượt cơ trước Bao Phương Vinh, qua đó chắc suất đi tiếp. Như vậy ở lượt cuối, Phương Vinh sẽ tranh suất đi tiếp còn lại trong bảng với Jeong Sung II (Hàn Quốc).

Ở bảng C, Chiêm Hồng Thái hòa 40-40 sau 27 lượt cơ trước siêu sao hạng 3 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan). Kang Ja In tung series 11 điểm, thắng 40-25 chỉ sau 14 lượt cơ trước Nguyễn Văn Trí. Cục diện bảng C cực kỳ khó đoán khi hiện tại, Hồng Thái và Kang Ja In đang có cùng 3 điểm (1 thắng – 1 hòa).

Dick Jaspers có 2 điểm sau 2 trận hòa. Ở lượt cuối, Hồng Thái gặp Kang Ja In còn Dick Jaspers gặp Nguyễn Văn Trí. Kết quả đáng chú ý khác, Marco Zanetti thắng 40-23 sau 23 lượt cơ trước Bury Jeremy

🔥 Quyết Chiến và Thanh Lực khiến dàn sao thế giới ngả mũ

Trận đấu ở lượt trận mở màn bảng F của Quyết Chiến và Thanh Lực tạo nên “cơn sốt”. Trong hiệp 1, Thanh Lực đã dẫn trước đến 21-0 sau 7 lượt cơ đầu. Nhưng trong hiệp 2, Quyết Chiến với series 16 điểm đã dần rút ngắn cách biệt trước khi dẫn ngược lại 36-34.

Thanh Lực cũng cho thấy bản lĩnh khi cán đích 40 điểm trước. Quyết Chiến (cầm bi vàng) đã đề pa hậu 3 điểm để có kết quả hòa 40-40 trong tràng pháo tay vang dội. Trận đấu của 2 cơ thủ Việt Nam đã thu hút tất cả các ngôi sao hàng đầu thế giới đứng theo dõi cũng như đông đảo khán giả có mặt tại nhà thi đấu.

Ở những diễn biến khác, Tayfun Tasdemir có series 17 điểm. Heo Jung Han thắng Sidhom. Kiraz thắng Kim Haeng Jik. "Thiên tài" Caudron cũng khởi đầu tốt với cách biệt 40-27 trước Kahofer.

🎯 Dàn cơ thủ Việt Nam có kết quả tốt

Lượt trận mở màn vòng bảng chính thức của giải Billiards carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 diễn ra trưa ngày 22/5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du chứng kiến những kết quả thuận lợi cho các cơ thủ chủ nhà. Cụ thể, Bao Phương Vinh (Bảng A) có chiến thắng 40-31 sau 22 lượt cơ trước Mohamed Abdin (Ai Cập).

Chiêm Hồng Thái (áo đen), Bao Phương Vinh đều có kết quả thuận lợi ở trận ra quân vòng chính

Ở bảng B, Chiêm Hồng Thái vượt qua người đàn anh Nguyễn Văn Trí với cách biệt 40-14 sau 18 lượt cơ. Nguyễn Trần Thanh Tự (Bảng C) cũng có kết quả tốt khi thắng Omer Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỉ số 40-17 sau 14 lượt cơ.. Song song đó, các siêu sao như Cho Myung Woo, Eddy Merckx, Jeremy Bury, Marco Zanetti cũng thể hiện đẳng cấp.

Với kết quả này, lượt trận lúc 14h sẽ chứng kiến màn so tài giữa Bao Phương Vinh và cơ thủ số 1 thế giới Cho Myung Woo tại nhánh thắng của bảng A, trận đấu nhiều khả năng sẽ quyết định cho ngôi nhất bảng cùng tấm vé sớm đi tiếp vào vòng knock-out.

Trong ngày 22/5, giải sẽ diễn ra vòng bảng chính thức. 32 cơ thủ với những ngôi sao hàng đầu thế giới, các cơ thủ vượt qua vòng loại và một số cơ thủ có suất đặc cách sẽ chia làm 8 bảng (mỗi bảng 4 VĐV), thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra nhất, nhì mỗi bảng vào vòng knock-out cho top 16.