Danh sách tuyển Anh và Brazil: Không ai là ngoại lệ ở World Cup 2026

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Danh sách tuyển Anh và Brazil: Không ai là ngoại lệ ở World Cup 2026

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Brazil Đội tuyển Anh

Với những nền bóng đá thường xuyên sản sinh ngôi sao như Brazil hay Anh, việc lựa chọn 26 tuyển thủ dự World Cup chưa bao giờ dễ dàng.

"Đại công thần" đều bị gạt khỏi cuộc chơi

World Cup 2026 đang cho thấy một thực tế ngày càng khắc nghiệt ở những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Từ đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel đến Brazil dưới thời Carlo Ancelotti, tiêu chí lựa chọn cầu thủ đều xoay quanh 2 yếu tố cốt lõi: phong độ hiện tại và mức độ phù hợp với hệ thống chiến thuật. 

Điều này lý giải vì sao hàng loạt tên tuổi lớn hoặc "đại công thần" đều bị gạt khỏi cuộc chơi, bất chấp vị trí từng "không thể thay thế".

Phil Foden (trái) và Cole Palmer gần như đánh mất chính mình trong thời gian gần đây (Ảnh: Chelsea News)

Tại Anh, những tranh cãi bùng nổ ngay trước thời điểm Tuchel chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ đến Bắc Mỹ mùa hè này. Trung vệ Harry Maguire, cầu thủ đã có 66 lần khoác áo "Tam Sư", cùng gia đình công khai bày tỏ sự thất vọng khi bản thân không được lựa chọn. 

Tuy nhiên, họ không để tâm đến thực tế rằng Maguire không còn đủ sự chắc chắn ở hàng thủ, thường xuyên mắc sai lầm, thậm chí phản lưới nhà.

Theo danh sách được ESPN tiết lộ, không chỉ Maguire, 2 gương mặt từng được xem là tương lai của bóng đá Anh là Phil Foden và Cole Palmer cũng đứng ngoài kế hoạch của Tuchel. Cách đây 2 năm, Foden đá chính trong trận chung kết Euro 2024 gặp Tây Ban Nha, còn Palmer ra sân từ ghế dự bị và mất 3 phút để gỡ hòa cho đại diện xứ sở sương mù.

Thế nhưng, Tuchel không muốn xây dựng đội bóng dựa trên quá khứ hay giá trị truyền thông. Tiền vệ của Chelsea ghi được 10 bàn cho "The Blues" mùa này song không còn duy trì sự nhanh nhẹn hay những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ như trước.

Trong khi đó, Foden sa sút suốt thời gian dài và không còn để lại nhiều ấn tượng tại Man City. Đến mức truyền thông Anh nhận định màn trình diễn ở trận gặp Crystal Palace mới đây chỉ là "một ngoại lệ chứ không phải quy luật".

Bất ngờ được trao cơ hội

Dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua, cầu thủ sinh năm 2000 được ra sân trong 2 trận giao hữu đấu Uruguay và Nhật Bản. Tuy nhiên, Foden thi đấu hoàn toàn mờ nhạt và đều phải rời sân đầu hiệp 2.

Neymar đang gặp phải chấn thương bắp chân và cần chờ kết luận từ bộ phận y tế tuyển Brazil (Ảnh: AP)

Đó cũng là lý do những cái tên như Eberechi Eze, Morgan Rogers và Ivan Toney bất ngờ được trao cơ hội. Họ có thể không nổi tiếng bằng các ngôi sao của Man City hay Chelsea nhưng lại đáp ứng đúng yêu cầu chiến thuật mà Tuchel theo đuổi.

Đặc biệt, Eze dần chứng minh vai trò của mình tại tuyển Anh với 3 bàn sau 6 trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Điều đáng nói, "Tam Sư" hòa Uruguay và thua Nhật Bản trong 2 trận giao hữu gần đây khi thiếu đi tốc độ và sự khó lường của tiền vệ Arsenal.

Ở Brazil, áp lực cạnh tranh còn khốc liệt hơn. Quốc gia từng 5 lần vô địch World Cup luôn sở hữu nguồn cầu thủ dồi dào bậc nhất thế giới. Vì vậy, ngay cả biểu tượng lớn nhất bóng đá Brazil hơn 1 thập kỷ qua như Neymar cũng không nhận được bất kỳ đặc quyền nào.

Trước khi Neymar trở lại "Selecao" sau gần 3 năm, HLV Carlo Ancelotti đã trực tiếp gọi điện và nhấn mạnh ngôi sao của Santos FC buộc phải tuân theo quy trình đánh giá thể lực như các đồng đội.

Nếu dựa trên thống kê cấp CLB mùa này, Neymar (6 bàn) chắc chắn không thể theo kịp Joao Pedro (20 bàn). Dù vậy, điều mà tiền đạo Chelsea thiếu lại là bản lĩnh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ra mắt những "vũ công Samba" từ năm 2023, Pedro chưa từng để lại dấu ấn trên bảng tỉ số hay trong lối chơi chung của toàn đội.

Ngược lại, Neymar dù có ít pha lập công hơn nhưng vẫn chứng minh được giá trị của mình khi đạt thể trạng tốt nhất. Trong 9 trận chân sút này có bàn thắng hoặc kiến tạo, Santos chỉ thua 1 trận duy nhất.

Ancelotti sẵn sàng loại Neymar nếu anh không vượt qua bài kiểm tra y tế ngày 27-5 tới. Theo quy định của LĐBĐ Thế giới (FIFA), một tuyển thủ bị chấn thương nghiêm trọng trong vòng 24 giờ trước trận đấu mở màn có thể được thay thế bằng một cái tên khác trong danh sách sơ bộ. 

Điều này cho thấy Neymar cũng sẽ không phải ngoại lệ của đội tuyển Brazil.
22/05/2026 12:45 PM (GMT+7)
