Sốc Maguire không được dự World Cup 2026, lộ ngôi sao bất ngờ thay thế ở ĐT Anh

Tuchel sẽ công bố danh sách rút gọn 26 cầu thủ tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trong sự kiện diễn ra tại sân Wembley vào ngày 22/5. Nhưng trước thời điểm ấy, tờ Talksport đã tiết lộ thông tin trung vệ Maguire sẽ không có mặt trong danh sách đó.

Việc Maguire bị loại gây sốc lớn

Mùa giải 2025/26 chứng kiến Maguire chơi ấn tượng trong màu áo MU. Nhưng rồi anh vẫn không được Tuchel chọn lựa.

Trên mạng xã hội cá nhân, Maguire chia sẻ sự thất vọng: "Tôi tự tin rằng mình có thể đóng vai trò quan trọng cho tuyển Anh ở mùa hè này. Tôi vô cùng sốc và thất vọng trước quyết định ấy. Tôi chúc các cầu thủ mọi điều tốt đẹp nhất".

Việc Tuchel loại Maguire mở ra cơ hội lớn để Colwill được góp mặt trong danh sách rút gọn 26 cầu thủ đến World Cup 2026. Tờ Talksport cho hay chiến lược gia người Đức nghiêm túc cân nhắc trao cơ hội cho ngôi sao hiện khoác áo Chelsea.

Colwill từng phải nghỉ thi đấu gần 10 tháng sau khi dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước hồi tháng 8/2025. Anh tái xuất vào đầu tháng 5, trong trận Chelsea thua với tỷ số 1-3 trước Nottingham Forest.

Một cầu thủ khác cũng gặp khó khăn về thời lượng thi đấu mùa này là trung vệ John Stones của Man City. Anh mới chỉ ra sân 8 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này khi Pep Guardiola ưu tiên sử dụng Marc Guehi, Abdukodir Khusanov và Ruben Dias.

Trong khi đó, Trent Alexander-Arnold được cho là cũng có tên trong danh sách sơ bộ cùng Colwill, dù ngôi sao hiện khoác áo Real Madrid nhiều lần bị Tuchel ngó lơ trước đây.

Luke Shaw, đồng đội của Maguire tại MU cũng sẽ vắng mặt dù đã có mùa giải ấn tượng. Việc Dan Burn của Newcastle và Nico O'Reilly của Man City nhiều khả năng sẽ được triệu tập, nên Shaw bị dự đoán sẽ không có tên trong danh sách rút gọn.