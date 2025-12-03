Dự đoán tỷ số U22 Việt Nam - U22 Lào: Khởi đầu tham vọng "săn vàng" (SEA Games)

⭐ Tham vọng "săn vàng" và cái duyên của thầy Kim

Sau 2 kỳ SEA Games liên tiếp giành huy chương vàng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo (2019, 2021), bóng đá Việt Nam không thể tái lập kỳ tích lần thứ 3 liên tiếp ở SEA Games 32 (2023) khi chỉ đoạt huy chương đồng. Chính vì vậy, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan với trọng trách rất nặng nề: đòi lại ngôi vương đại hội thể thao khu vực.

Để cụ thể hóa tham vọng đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng khi liên tục tập huấn, tham dự các giải giao hữu (gần nhất là Panda Cup tại Trung Quốc), cọ xát với nhiều đối thủ hàng đầu châu Á. Ngoài ra, toàn đội có mặt tại Thái Lan từ ngày 1/12 để tập luyện.

U22 Lào tiến bộ, nhưng không phải là đối thủ của U22 Việt Nam

Về nhân sự, U22 Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ trẻ đang gây ấn tượng ở V-League. Đây cũng là SEA Games đầu tiên mà HLV Kim Sang Sik tham dự. Kể từ thời điểm gắn bó bóng đá Việt Nam, thầy Kim liên tục vô địch ASEAN Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025. Rõ ràng bên cạnh tài năng, cổ động viên rất kỳ vọng "cái duyên" giành danh hiệu của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở kỳ đại hội thể thao khu vực này.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 có 9 đội tham dự, chia thành 3 bảng, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Theo bốc thăm, U22 Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt chạm trán U22 Lào (16h, 3/12) và U22 Malaysia (16h, 11/12).

🔥 Chờ màn ra quân suôn sẻ

Hồi tháng 7, U23 Việt Nam đánh bại U23 Lào 3-0 ở vòng bảng giải U23 Đông Nam Á. Không ít cái tên góp mặt trong chiến thắng đó như Đình Bắc, Trung Kiên, Khuất Văn Khang (ghi bàn mở tỷ số), Hiểu Minh (ghi 2 bàn) sẽ tham dự trận đấu vào chiều 3/12.

Tính ở cấp độ U22, Việt Nam toàn thắng Lào 2 trận, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Tại SEA Games, đội tuyển "Xứ triệu voi" toàn thua 10 trận trước Việt Nam.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam rất có duyên đối đầu bóng đá Lào khi liên tục đụng độ ở các cấp độ và toàn thắng, từ vòng bảng ASEAN Cup 2024 (thắng 4-1), vòng loại Asian Cup (thắng 5-0 và 2-0) tới vòng bảng U23 Đông nam Á.

Ở trận đấu gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Lào gây ra nhiều khó khăn với ĐT Việt Nam và chỉ chịu thua 0-2 vì 2 bàn trong hiệp 2. Rõ ràng, bóng đá trẻ của Lào đang có bước tiến vượt bậc. Đó là lí do HLV Kim Sang Sik cùng Đình Bắc, Khuất Văn Khang tỏ ra thận trọng khi nói về đối thủ trên truyền thông.

Tất nhiên, U22 Việt Nam vẫn ở đẳng cấp cao hơn hẳn U22 Lào và nếu thi đấu đúng khả năng, 3 điểm là mục tiêu nằm trong tầm tay của "Những chiến binh sao vàng". Vấn đề ở chỗ, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bung sức để giành chiến thắng tưng bừng hay toan tính lực lượng cho hành trình tiếp theo?

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 3-0 U22 Lào

Đội hình dự kiến:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Anh Quân, Văn Khang, Minh Phúc, Viktor Lê, Phi Hoàng, Đình Bắc, Thanh Nhàn.

U22 Lào: Lokphathip, Somsanith, Xaysombath, Phetviengsy, Ratchachak, Khunthumphone, Duangwilai, Thongkhamsavat, Winnavong, Phanthavong, Hovchakwan.