Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Dự đoán tỷ số U22 Việt Nam - U22 Lào: Khởi đầu tham vọng "săn vàng" (SEA Games)

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 U22 Việt Nam SEA Games 33
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(16h, 3/12, lượt trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33) Hành trình đòi lại ngôi vương SEA Games của U22 Việt Nam sẽ khởi đầu bằng cuộc chạm trán đối thủ quen thuộc U22 Lào.

⭐ Tham vọng "săn vàng" và cái duyên của thầy Kim

Sau 2 kỳ SEA Games liên tiếp giành huy chương vàng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo (2019, 2021), bóng đá Việt Nam không thể tái lập kỳ tích lần thứ 3 liên tiếp ở SEA Games 32 (2023) khi chỉ đoạt huy chương đồng. Chính vì vậy, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan với trọng trách rất nặng nề: đòi lại ngôi vương đại hội thể thao khu vực.

Để cụ thể hóa tham vọng đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng khi liên tục tập huấn, tham dự các giải giao hữu (gần nhất là Panda Cup tại Trung Quốc), cọ xát với nhiều đối thủ hàng đầu châu Á. Ngoài ra, toàn đội có mặt tại Thái Lan từ ngày 1/12 để tập luyện.

U22 Lào tiến bộ, nhưng không phải là đối thủ của U22 Việt Nam

U22 Lào tiến bộ, nhưng không phải là đối thủ của U22 Việt Nam

Về nhân sự, U22 Việt Nam sở hữu dàn cầu thủ trẻ đang gây ấn tượng ở V-League. Đây cũng là SEA Games đầu tiên mà HLV Kim Sang Sik tham dự. Kể từ thời điểm gắn bó bóng đá Việt Nam, thầy Kim liên tục vô địch ASEAN Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025. Rõ ràng bên cạnh tài năng, cổ động viên rất kỳ vọng "cái duyên" giành danh hiệu của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở kỳ đại hội thể thao khu vực này.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 có 9 đội tham dự, chia thành 3 bảng, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Theo bốc thăm, U22 Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt chạm trán U22 Lào (16h, 3/12) và U22 Malaysia (16h, 11/12).

🔥 Chờ màn ra quân suôn sẻ

Hồi tháng 7, U23 Việt Nam đánh bại U23 Lào 3-0 ở vòng bảng giải U23 Đông Nam Á. Không ít cái tên góp mặt trong chiến thắng đó như Đình Bắc, Trung Kiên, Khuất Văn Khang (ghi bàn mở tỷ số), Hiểu Minh (ghi 2 bàn) sẽ tham dự trận đấu vào chiều 3/12.

Tính ở cấp độ U22, Việt Nam toàn thắng Lào 2 trận, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Tại SEA Games, đội tuyển "Xứ triệu voi" toàn thua 10 trận trước Việt Nam.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, bóng đá Việt Nam  rất có duyên đối đầu bóng đá Lào khi liên tục đụng độ ở các cấp độ và toàn thắng, từ vòng bảng ASEAN Cup 2024 (thắng 4-1), vòng loại Asian Cup (thắng 5-0 và 2-0) tới vòng bảng U23 Đông nam Á.

Ở trận đấu gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Lào gây ra nhiều khó khăn với ĐT Việt Nam và chỉ chịu thua 0-2 vì 2 bàn trong hiệp 2. Rõ ràng, bóng đá trẻ của Lào đang có bước tiến vượt bậc. Đó là lí do HLV Kim Sang Sik cùng Đình Bắc, Khuất Văn Khang tỏ ra thận trọng khi nói về đối thủ trên truyền thông. 

Tất nhiên, U22 Việt Nam vẫn ở đẳng cấp cao hơn hẳn U22 Lào và nếu thi đấu đúng khả năng, 3 điểm là mục tiêu nằm trong tầm tay của "Những chiến binh sao vàng". Vấn đề ở chỗ, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bung sức để giành chiến thắng tưng bừng hay toan tính lực lượng cho hành trình tiếp theo?

Dự đoán tỷ số:  U22 Việt Nam 3-0 U22 Lào

Đội hình dự kiến:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Anh Quân, Văn Khang, Minh Phúc, Viktor Lê, Phi Hoàng, Đình Bắc, Thanh Nhàn.

U22 Lào: Lokphathip, Somsanith, Xaysombath, Phetviengsy, Ratchachak, Khunthumphone, Duangwilai, Thongkhamsavat, Winnavong, Phanthavong, Hovchakwan.

Đình Bắc ngỡ ngàng vì bị thầy Kim "xử lý" trước ngày U22 Việt Nam đấu Lào
Đình Bắc ngỡ ngàng vì bị thầy Kim "xử lý" trước ngày U22 Việt Nam đấu Lào

Chiều ngày 2/12, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho trận ra quân đấu U22 Lào ở bảng B môn bóng nam SEA Games...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/12/2025 22:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN