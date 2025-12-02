U22 Việt Nam sẵn sàng bứt phá

Trong vòng chưa đầy năm, 6 đội tuyển quốc gia Việt Nam đều thi đấu xuất sắc ở vòng loại và giành suất tham dự vòng chung kết các đấu trường châu lục, gồm: U17 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, U23 Việt Nam, Futsal nam Việt Nam và U20 nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, dù đang đứng thứ 2 bảng F nhưng đội tuyển Việt Nam cũng "rộng cửa" lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027 khi Malaysia có nguy cơ bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt nặng vì gian lận nhập tịch cầu thủ khi thi đấu.

Những kết quả ấn tượng kể trên sẽ tạo động lực giúp U22 Việt Nam tự tin chinh phục mục tiêu đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12-2025. Với phong độ cao và thành tích thi đấu tốt ở sân chơi quốc tế trong thời gian vừa qua, thầy trò ông Kim Sang-sik được đánh giá là ứng viên của bảng B giành tấm vé lọt vào bán kết giải đấu. Trước khi đến với giải đấu, U22 Việt Nam đã đăng quang U23 Đông Nam Á 2025, lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Tuyển U22 Việt Nam đã hoàn thiện bộ khung trước ngày ra quân SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Tại buổi họp mặt các đội tuyển bóng đá Việt Nam hôm 30-11, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn lưu ý những khó khăn, thách thức mới đối với đoàn quân HLV Kim Sang-sik cũng như HLV Mai Đức Chung trong hành trình chinh phục HCV SEA Games 33, trong đó có xu hướng nhập tịch cầu thủ của nhiều đội bóng trong khu vực. Vì vậy, ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam cần nghiên cứu kỹ đối thủ, có đấu pháp hợp lý, giữ sự tập trung tối đa khi thi đấu. Lãnh đạo VFF cũng nhấn mạnh mỗi tuyển thủ tham dự kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á phải là một đại sứ hình ảnh của bóng đá Việt Nam, thi đấu quyết liệt nhưng luôn đề cao tinh thần fair-play và đoàn kết.

VFF kỳ vọng đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và futsal nữ sẽ góp mặt trong các trận chung kết SEA Games 33, trong khi đội tuyển futsal nam đặt mục tiêu cao nhất để đổi màu huy chương sau nhiều kỳ giành HCĐ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, lãnh đạo VFF tin tưởng các đội tuyển sẽ mang đến những màn trình diễn xứng đáng, cống hiến cho người hâm mộ và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Ở kỳ SEA Games trước, Việt Nam đoạt HCĐ bóng đá nam, trong khi đội tuyển nữ có 4 kỳ liên tiếp giành HCV, là đương kim vô địch giải đấu. Tại SEA Games kỳ này, đoàn quân HLV Mai Đức Chung tổn thất lực lượng khi thiếu vắng nhiều trụ cột song vẫn là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua tranh ngôi vị cao nhất.

Đối với tuyển U22 Việt Nam, sau khi đặt chân đến xứ sở chùa vàng hôm 1-12, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ có thêm 2 ngày tổng dượt, lắp ghép đội hình, chuẩn bị cho trận ra quân bảng B, chạm trán U22 Lào trên sân Rajamangala (Bangkok) lúc 16 giờ ngày 3-12. Dàn khung của đội hình U22 Việt Nam sẽ là nhóm cầu thủ từng khoác áo tuyển quốc gia, gồm: thủ thành Trung Kiên, hậu vệ Hiểu Minh, Lý Đức, tiền vệ Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc và các tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt.