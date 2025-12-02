Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp họp báo U22 Việt Nam - U22 Lào: Thầy Kim chuẩn bị gì cho trận ra quân SEA Games?

Sự kiện: SEA Games 33 HLV Kim Sang Sik U22 Việt Nam

(13h, 2/12) HLV Kim Sang Sik sẽ có những phát biểu trước thềm trận ra quân tại SEA Games 33 của U22 Việt Nam trước U22 Lào.

HLV Kim Sang Sik của ĐT U22 Việt Nam cùng với HLV Ha Hyeok Jun của ĐT U22 Lào sẽ có cuộc tiếp xúc với các phóng viên trước thềm trận ra quân của hai đội ở môn bóng đá nam SEA Games 33. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 3/12.

Đây sẽ là trận đấu giữa những gương mặt quen thuộc. HLV Kim Sang Sik không còn lạ lẫm gì với người đồng hương ở ghế chỉ đạo phía bên kia, và một số cầu thủ của hai đội cũng vừa góp mặt ở trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 giữa hai ĐTQG diễn ra tháng trước. 

Danh sách chính thức U22 Việt Nam dự SEA Games 33

Danh sách chính thức U22 Việt Nam dự SEA Games 33

8

02/12/2025 08:50 AM (GMT+7)
