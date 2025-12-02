Trực tiếp họp báo U22 Việt Nam - U22 Lào: Thầy Kim chuẩn bị gì cho trận ra quân SEA Games?

HLV Kim Sang Sik của ĐT U22 Việt Nam cùng với HLV Ha Hyeok Jun của ĐT U22 Lào sẽ có cuộc tiếp xúc với các phóng viên trước thềm trận ra quân của hai đội ở môn bóng đá nam SEA Games 33. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16h ngày 3/12.

Đây sẽ là trận đấu giữa những gương mặt quen thuộc. HLV Kim Sang Sik không còn lạ lẫm gì với người đồng hương ở ghế chỉ đạo phía bên kia, và một số cầu thủ của hai đội cũng vừa góp mặt ở trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 giữa hai ĐTQG diễn ra tháng trước.

Danh sách chính thức U22 Việt Nam dự SEA Games 33