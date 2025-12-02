Đình Bắc ngỡ ngàng vì bị thầy Kim "xử lý" trước ngày U22 Việt Nam đấu Lào

Buổi tập chiều ngày 2/12 của U22 Việt Nam bắt đầu từ 16h30 trên sân vận động của trường đại học RBAC (Bangkok).

HLV Kim Sang Sik đẩy buổi tập lên sớm hơn so với ngày hôm trước khoảng 30 phút, để đề phòng tình trạng kẹt xe ở thành phố Bangkok.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam nhanh chóng thực hiện các bài khởi động.

Đình Bắc là cầu thủ được ban huấn luyện cử đại diện U22 Việt Nam trả lời truyền thông trước buổi tập của U22 Việt Nam.

Khởi động xong, các học trò của HLV Kim Sang Sik vui vẻ chơi "bóng ma".

Cũng như các đội tuyển khác, U22 Việt Nam không được tập làm quen sân vận động Rajamangala trước ngày ra quân ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

Khi các cầu thủ U22 Việt Nam đang đá "bóng ma", HLV Kim Sang Sik đứng quan sát khá kỹ nhóm của Đình Bắc và lập tức bắt lỗi cầu thủ của Công an Hà Nội.

Đình Bắc đã cố gắng phân trần với HLV Kim Sang Sik, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn rút trong túi ra một thứ tượng trưng như thẻ phạt đưa về phía tiền đạo của U22 Việt Nam.

Tình huống thầy Kim phạt thẻ Đình Bắc mang đến bầu không khí khá vui vẻ ở U22 Việt Nam trước trận ra quân ở SEA Games 33.

"Xử lý" xong Đình Bắc, ông Kim Sang Sik tiếp tục quay sang "chọc" nhóm cầu thủ U22 Việt Nam khác.

Bầu không khí vui vẻ, thoải mái ở U22 Việt Nam phần nào giúp các tuyển thủ tự tin hướng đến kết quả tốt nhất trong các trận đấu sắp tới của môn bóng đá nam SEA Games 33.