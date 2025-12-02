Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Đình Bắc ngỡ ngàng vì bị thầy Kim "xử lý" trước ngày U22 Việt Nam đấu Lào

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33 U22 Việt Nam HLV Kim Sang Sik

Chiều ngày 2/12, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho trận ra quân đấu U22 Lào ở bảng B môn bóng nam SEA Games 33 (16h ngày 3/12).

Buổi tập chiều ngày 2/12 của U22 Việt Nam bắt đầu từ 16h30 trên sân vận động của trường đại học RBAC (Bangkok).

Buổi tập chiều ngày 2/12 của U22 Việt Nam bắt đầu từ 16h30 trên sân vận động của trường đại học RBAC (Bangkok).

HLV Kim Sang Sik đẩy buổi tập lên sớm hơn so với ngày hôm trước khoảng 30 phút, để đề phòng tình trạng kẹt xe ở thành phố Bangkok.

HLV Kim Sang Sik đẩy buổi tập lên sớm hơn so với ngày hôm trước khoảng 30 phút, để đề phòng tình trạng kẹt xe ở thành phố Bangkok.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam nhanh chóng thực hiện các bài khởi động.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam nhanh chóng thực hiện các bài khởi động.

Đình Bắc là cầu thủ được ban huấn luyện cử đại diện U22 Việt Nam trả lời truyền thông trước buổi tập của U22 Việt Nam.

Đình Bắc là cầu thủ được ban huấn luyện cử đại diện U22 Việt Nam trả lời truyền thông trước buổi tập của U22 Việt Nam.

Khởi động xong, các học trò của HLV Kim Sang Sik vui vẻ chơi "bóng ma".

Khởi động xong, các học trò của HLV Kim Sang Sik vui vẻ chơi "bóng ma".

Cũng như các đội tuyển khác, U22 Việt Nam không được tập làm quen sân vận động Rajamangala trước ngày ra quân ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

Cũng như các đội tuyển khác, U22 Việt Nam không được tập làm quen sân vận động Rajamangala trước ngày ra quân ở môn bóng đá nam SEA Games 33.

Khi các cầu thủ U22 Việt Nam đang đá "bóng ma", HLV Kim Sang Sik đứng quan sát khá kỹ nhóm của Đình Bắc và lập tức bắt lỗi cầu thủ của Công an Hà Nội.

Khi các cầu thủ U22 Việt Nam đang đá "bóng ma", HLV Kim Sang Sik đứng quan sát khá kỹ nhóm của Đình Bắc và lập tức bắt lỗi cầu thủ của Công an Hà Nội.

Đình Bắc đã cố gắng phân trần với HLV Kim Sang Sik, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn rút trong túi ra một thứ tượng trưng như thẻ phạt đưa về phía tiền đạo của U22 Việt Nam.

Đình Bắc đã cố gắng phân trần với HLV Kim Sang Sik, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn rút trong túi ra một thứ tượng trưng như thẻ phạt đưa về phía tiền đạo của U22 Việt Nam.

Tình huống thầy Kim phạt thẻ Đình Bắc mang đến bầu không khí khá vui vẻ ở U22 Việt Nam trước trận ra quân ở SEA Games 33.

Tình huống thầy Kim phạt thẻ Đình Bắc mang đến bầu không khí khá vui vẻ ở U22 Việt Nam trước trận ra quân ở SEA Games 33.

"Xử lý" xong Đình Bắc, ông Kim Sang Sik tiếp tục quay sang "chọc" nhóm cầu thủ U22 Việt Nam khác.

"Xử lý" xong Đình Bắc, ông Kim Sang Sik tiếp tục quay sang "chọc" nhóm cầu thủ U22 Việt Nam khác.

Bầu không khí vui vẻ, thoải mái ở U22 Việt Nam phần nào giúp các tuyển thủ tự tin hướng đến kết quả tốt nhất trong các trận đấu sắp tới của môn bóng đá nam SEA Games 33.

Bầu không khí vui vẻ, thoải mái ở U22 Việt Nam phần nào giúp các tuyển thủ tự tin hướng đến kết quả tốt nhất trong các trận đấu sắp tới của môn bóng đá nam SEA Games 33.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/12/2025 19:24 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN