Ngắm sân bóng 5 vạn chỗ ngồi U22 Việt Nam tranh HCV SEA Games

Sân vận động quốc gia Rajamangala ban đầu được lựa chọn tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 33. Bên cạnh đó, sân bóng có sức chứa 51.000 chỗ ngồi này còn là nơi tổ chức các trận đấu bóng đá nam từ vòng bán kết.

Nhưng ban tổ chức sau đó đã quyết định dời địa điểm tổ chức bảng A và B môn bóng đá nam về thi đấu hết ở Rajamangala.

Ít ngày trước, Rajamangala tổ chức một sự kiện giải trí nên giới chuyên môn ở Thái Lan lo ngại mặt cỏ bị hư và không kịp hồi phục để tổ chức các trận bóng đá nam từ vòng bảng. Theo ghi nhận của phóng viên chiều 2/12, mặt cỏ sân Rajamangala được chăm sóc rất đẹp và sẵn sàng cho màn trình diễn của U22 Thái Lan, U22 Việt Nam,…

Sân khấu chính của lễ khai mạc SEA Games đã được dựng lên ở khu vực khán đài B.

Cờ của 11 quốc gia tham dự SEA Games được dựng lên ở trong khuôn viên sân Rajamangala.

Nhà tổ chức đang cố gắng hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng ở Rajamangala, trước khi các trận đấu bóng đá nam chính thức khởi tranh tại đây từ 16h chiều ngày 3/12.

HLV Kim Sang Sik của U22 Việt Nam đã có dịp ngắm sơ qua sân vận động Rajamangala khi ông đến dự họp báo chiều ngày 2/12. Các đội bóng không được tập làm quen sân Rajamangala. Cần nhắc lại, ông Kim có kỷ niệm đẹp tại Rajamangala khi cùng ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan để vô địch AFF Cup 2024 ngay trên đất Thái.

Trung tâm báo chí của SEA Games 33 cũng đã đi vào hoạt động ở trung tâm truyền hình quốc gia Thái Lan, cách sân Rajamangala khoảng 7 km.

Bàn làm việc và khu vực căn tin sẵn sàng phục vụ hàng trăm phóng viên các nước đến tác nghiệp SEA Games 33.