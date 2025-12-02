Đình Bắc háo hức làm "cán bộ", quyết giúp U22 Việt Nam lấy 3 điểm đầu tay

🔥 Đình Bắc háo hức làm "cán bộ", không xem nhẹ U22 Lào

Trả lời truyền thông trong buổi tập chiều 2/12 cùng U22 Việt Nam tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết tinh thần của toàn đội rất tốt: "Toàn đội đang rất vui vẻ và quyết tâm trước thềm SEA Games. HLV Kim Sang SIk cùng ban huấn luyện luôn tạo cảm giác thoải mái, hứng khởi cho chúng tôi trong mỗi buổi tập".

Đình Bắc háo hức trước thềm SEA Games

Hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam sẽ bắt đầu bằng cuộc chạm trán U22 Lào vào 16h ngày 3/12. Hồi tháng 7, Đình Bắc từng cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Lào 3-0 ở vòng bảng giải U23 Đông Nam Á.

Dù vậy, tiền đạo 21 tuổi cũng đồng tình với HLV Kim Sang Sik rằng màn tái đấu đối thủ sắp tới sẽ không dễ dàng: "Rất khó để nói trước điều gì. Các đội trong khu vực đã phát triển và không dễ dàng giành chiến thắng. Toàn đội cần tập trung từ bây giờ và tập luyện thật tốt, đồng thời bước vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất để cố gắng giành 3 điểm".

Trong chiến dịch SEA Games 33, Đình Bắc được tín nhiệm bầu làm đội phó. Cầu thủ 21 tuổi không giấu dược sự tự hào khi nhận trọng trách này: "Đây là lần đầu tiên tôi được giao trọng trách đội phó. Đó là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm, tôi sẽ thi đấu hết khả năng để giúp đội giành chiến thắng".

✈️ Đình Bắc xin hội quân sớm cùng U22 Việt Nam để kịp đá đầu

Theo kế hoạch ban đầu, Đình Bắc và đồng đội Minh Phúc chỉ có thể hội quân với U22 Việt Nam tại Thái Lan sau ngày 4/12 do phải phục vụ CLB Công an Hà Nội đá cúp châu Á, cúp Đông Nam Á tới đầu tháng 12, qua đó lỡ trận gặp U22 Lào. Dù vậy, HLV Polking quyết định để 2 cậu học trò lên tuyển sớm để kịp dự trận gặp U22 Lào.

Theo tiết lộ từ Đình Bắc, chính anh đề đạt nguyện vọng với HLV Polking và được nhà cầm quân này chấp nhận: "Sau khi nhận được thông báo, tôi đã gọi cho VFF hỏi lịch tập trung, sau đó nói với HLV Polking rằng mình chưa dự SEA Games lần nào.

Người hâm mộ đang hướng tới giải lần này và rất kỳ vọng vào U22 Việt Nam, tôi mong HLV hiểu và tạo điều kiện cho bản thân được góp mặt từ giai đoạn chuẩn bị ban đầu để hòa nhập và thi đấu tốt".

🎯 Tiết lộ bí quyết giải "cơn khát" bàn thắng

Cách đây vài ngày, Đình Bắc "gây sốt" với pha lập công vào phút 90, phút CLB Công an Hà Nội đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) để vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two. Đây cũng là pha lập công giúp Đình Bắc giải "cơn khát" bàn thắng sau thời gian dài chờ đợi.

Nói về trận đấu giàu cảm xúc vừa qua và bí quyết tìm lại cảm giác ghi bàn, Đình Bắc chia sẻ: "Bàn thắng vào lưới Bắc Kinh Quốc An rất quan trọng, nó tạo thêm nhiều động lực cho tôi trước khi lên tuyển U22 Việt Nam. Sau nhiều ngày không ghi bàn, HLV Mano Polking thường xuyên nhắn tin riêng cho tôi rằng: 'Bàn thắng gần đến với cậu rồi, tin tôi đi'. Ông ấy luôn thúc đẩy để tôi tiến bộ theo từng ngày".