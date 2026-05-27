Fernandes phá kỷ lục kiến tạo: Chân chuyền sáng tạo nhất lịch sử Ngoại hạng Anh?

Fernandes vào hàng ngũ huyền thoại sáng tạo

Fernandes vừa trải qua mùa giải 2025/26 cực kỳ ấn tượng cả ở khía cạnh tập thể lẫn cá nhân. Anh là đầu tàu giúp MU trở lại nhóm dẫn đầu tại Ngoại hạng Anh và giành vé dự Champions League, đồng thời thâu tóm các giải thưởng cá nhân danh giá. Không dừng lại ở đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với 21 pha kiến tạo, phá kỷ lục tồn tại suốt 23 năm.

Fernandes giành danh hiệu “Cầu thủ kiến ​​tạo xuất sắc nhất” Ngoại hạng Anh sau mùa giải bùng nổ với kỷ lục 21 pha kiến tạo

Fernandes chính thức vượt qua hai huyền thoại Kevin De Bruyne và Thierry Henry để trở thành cầu thủ sở hữu nhiều kiến tạo nhất trong một mùa giải Premier League. Không chỉ dẫn đầu về số đường chuyền thành bàn, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn thể hiện phong độ bùng nổ xuyên suốt mùa giải. Anh đã tạo ra tới 136 cơ hội ghi bàn, nhiều nhất giải đấu và nhiều hơn tới 58 cơ hội so với người đứng thứ hai là Dominik Szoboszlai của Liverpool.

Màn trình diễn xuất sắc đó cũng giúp Fernandes giành giải “Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm” do Hiệp hội các cây viết bóng đá Anh (FWA) bình chọn hồi tuần trước, sau đó tiếp tục được vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League”.

Tuy nhiên, chính cột mốc này lại trở thành nguyên nhân dẫn tới làn sóng chỉ trích từ huyền thoại MU Roy Keane. Sau khi Fernandes cân bằng kỷ lục của De Bruyne và Thierry Henry trong trận sân nhà cuối cùng mùa giải gặp Nottingham Forest, Keane cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đang đặt thành tích cá nhân lên trên lợi ích tập thể.

Thứ hạng Cầu thủ Mùa giải Số pha kiến tạo 1 Bruno Fernandes 2025/26 21 2 Kevin De Bruyne 2019/20 20 3 Thierry Henry 2002/03 20 4 Mesut Ozil 2015/16 19 5 Cesc Fabregas 2014/15 18 6 Frank Lampard 2004/05 18 7 Kevin De Bruyne 2016/17 18 8 Mohamed Salah 2024/25 18 9 Cesc Fabregas 2007/08 17 10 Eric Cantona 1992/93 16

Kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh

Kể từ khi Fernandes đến Ngoại hạng Anh cách đây 6 năm, không cầu thủ nào tạo ra nhiều cơ hội hơn tiền vệ người Bồ Đào Nha, và khoảng cách anh tạo ra với phần còn lại là cực kỳ vượt trội.

Tính đến vòng đấu cuối cùng mùa giải 2025/26, đội trưởng MU đã tạo ra tổng cộng 670 cơ hội, nhiều hơn tới 238 cơ hội so với người đứng thứ hai là De Bruyne.

Không cầu thủ nào sở hữu nhiều kiến tạo hơn Fernandes kể từ ngày anh ra mắt Ngoại hạng Anh, với 71 đường chuyền thành bàn. Bên cạnh đó, chỉ có 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn con số 70 pha lập công của tiền vệ người Bồ Đào Nha tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Thứ hạng Cầu thủ Số cơ hội tạo ra 1 Bruno Fernandes 670 2 Kevin De Bruyne 432 3 Mohamed Salah 411 4 Bukayo Saka 401 5 Trent Alexander Arnold 377 6 Martin Odegaard 375

Những cầu thủ tạo ra cơ hội nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh từ ngày 1/2/2020

Nếu tính tổng số bàn thắng và kiến tạo ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2020, chỉ duy nhất Mohamed Salah (193 lần góp dấu giày vào bàn thắng) vượt qua Fernandes, người đang sở hữu tổng cộng 141 lần.

Mùa giải bùng nổ này cũng giúp Fernandes trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải cho MU, vượt qua kỷ lục 15 kiến tạo mà David Beckham thiết lập ở mùa 1999/2000.

Tính trong màu áo MU, Fernandes hiện có 72 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh sau 7 mùa giải. Dù vậy, anh vẫn còn khoảng cách khá xa để chạm tới kỷ lục kiến tạo mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh của Ryan Giggs, người đang sở hữu 162 đường chuyền thành bàn.

Ngoài ra, Fernandes cũng kém xa kỷ lục tạo nhiều cơ hội nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh của Mesut Ozil, người từng tạo ra 146 cơ hội cho Arsenal ở mùa giải 2015/16.

MU "sống bằng hơi thở" của Fernandes

Cách đây đúng 1 năm, đã có những tranh luận thực sự nghiêm túc về tương lai của Fernandes tại MU. Không ít ý kiến cho rằng đội chủ sân Old Trafford nên chấp nhận lời đề nghị khổng lồ từ Al Hilal của Saudi Arabia và dùng số tiền đó để tái thiết đội hình.

Cuối cùng, MU trao quyền quyết định cho chính Fernandes. Sau những lời khuyên từ người vợ, người hỏi anh liệu đã hoàn thành mọi mục tiêu tại Old Trafford hay chưa, tiền vệ người Bồ Đào Nha quyết định ở lại.

Và sau mùa giải này, ban lãnh đạo MU có lẽ phải gửi lời cảm ơn tới bà xã Fernandes.

Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu Fernandes ra đi, nhưng thật khó tưởng tượng có cầu thủ nào khác có thể tạo ra tầm ảnh hưởng lớn đến vậy cho MU mùa này.

Kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh rõ ràng mang ý nghĩa đặc biệt khi chiến dịch bước vào giai đoạn cuối. Nhưng trước cả thời điểm đó, trong giai đoạn Michael Carrick tiếp quản “Quỷ đỏ” giữa lúc mùa giải đứng bên bờ vực khủng hoảng, Fernandes đã trở thành điểm tựa lớn nhất.

16 lần góp dấu giày vào bàn thắng chỉ sau 16 trận đã giúp MU giành vé dự Champions League và mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Nếu không có Fernandes, liệu có ai khác đủ khả năng tạo ra những con số như vậy?

Khi danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do FWA trao cho Fernandes gây tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng một cầu thủ của Arsenal xứng đáng hơn bởi họ là tập thể mạnh hơn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở mùa giải này, không cá nhân nào làm nhiều hơn Fernandes trong việc kéo cả đội bóng đi lên.

Tương lai của Fernandes tại MU vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Và sẽ là cái kết hoàn hảo nếu kỷ lục kiến tạo lịch sử của anh đi kèm với một bản hợp đồng mới để tiếp tục gắn bó cùng Old Trafford.