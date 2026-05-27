Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Vụ 115 cáo buộc của Man City sắp sáng tỏ, cả Ngoại hạng Anh nín thở

Sự kiện: Manchester City Premier League 2025-26

Một nguồn tin vừa tiết lộ cập nhật quan trọng về thời điểm công bố phán quyết cuối cùng liên quan tới 115 cáo buộc nhằm vào Man City.

   

Dù phiên điều trần độc lập của vụ việc đã khép lại từ tháng 12/2024, người hâm mộ vẫn chưa được thông báo về phán quyết cuối cùng. Man City bị cáo buộc vi phạm các quy định tài chính và có thể đối mặt với những án phạt nghiêm khắc.

115 cáo buộc mà Man City đang đối mặt đã tiến rất gần tới hồi kết

Thậm chí, một số chuyên gia cho rằng đội chủ sân Etihad có thể bị trừ tới 60 điểm, trong khi nhiều ý kiến khác tin rằng CLB nên bị tước các danh hiệu giành được trong giai đoạn liên quan tới các cáo buộc.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, điều mà người hâm mộ mong chờ nhất lúc này là câu trả lời chính thức từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Và theo những diễn biến mới nhất, phán quyết có thể sẽ sớm được công bố trong tương lai gần.

Nguồn tin bóng đá uy tín Hand of Arsenal, trang X từng tiết lộ chính xác việc Pep Guardiola rời Man City, đồng thời khẳng định Enzo Maresca sẽ là ứng viên thay thế trước thời điểm chiến lược gia người Tây Ban Nha xác nhận chia tay tới 20 ngày, cho biết phán quyết liên quan tới 115 cáo buộc nhằm vào Man City sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.

Nguồn tin này chia sẻ: “Theo những gì tôi được biết, hiện có sự tự tin rất lớn rằng quyết định về vụ việc 115 cáo buộc của Man City sẽ được công bố trong vài tuần tới, muộn nhất là trong mùa hè này. Tất cả các CLB Ngoại hạng Anh đều đang chờ thông báo chính thức”.

Mốc thời gian trên cũng trùng khớp với nhận định của cựu cố vấn tài chính Man City, Stefan Borson. Ông gần đây khẳng định vụ việc “không thể kéo dài lâu hơn nữa”, trước khi giải thích: “Theo tôi được biết, không có lý do đặc biệt nào khiến phán quyết chưa được công bố. Không ai bị ốm, không có cuộc đàm phán bí mật nào phía sau hậu trường. Cũng không tồn tại kế hoạch can thiệp nào từ chính phủ hay những điều tương tự.

Mọi thứ thực tế khá đơn giản. Hội đồng xét xử ban đầu chỉ là chưa hoàn tất việc soạn thảo văn bản kết luận, hoặc ít nhất vẫn chưa hoàn thiện tính đến vài tuần trước”.

Borson kết luận: “Các bên liên quan đều kỳ vọng phán quyết sẽ được công bố ngay sau khi mùa giải khép lại”.

Nhiều cái tên theo chân Pep Guardiola rời Man City

Sự ra đi của Pep Guardiola có thể được xem là khá đúng thời điểm, khi chiến lược gia người Tây Ban Nha chia tay Man City sau 10 năm gắn bó, đúng vào giai đoạn đội chủ sân Etihad có nguy cơ đối mặt với những án phạt nghiêm khắc nếu bị kết luận có tội trong vụ 115 cáo buộc.

Dẫu vậy, cần lưu ý rằng các cáo buộc vi phạm quy định tài chính liên quan tới giai đoạn từ năm 2009 đến 2018. Pep Guardiola chỉ tới nước Anh làm việc vào năm 2016, vì thế chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2017/18, mùa giải mà MU cán đích ở vị trí á quân, sẽ là danh hiệu duy nhất trong thời kỳ của ông có thể bị đặt dấu hỏi trực tiếp nếu Man City bị kết tội.

Pep Guardiola cũng không phải cái tên lớn duy nhất rời sân Etihad trong mùa hè này. Đáng chú ý, Bernardo Silva và John Stones đều chuẩn bị chia tay CLB sau nhiều năm gặt hái hàng loạt danh hiệu.

Bên cạnh đó, hàng loạt thành viên ban huấn luyện gồm Pep Lijnders, Kolo Toure, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte và Xabi Mancisidor cũng đã rời đội bóng nửa xanh thành Manchester.

