Arsenal vẫn đứng đỉnh bảng nếu bỏ "bóng chết", MU của Carrick chỉ xếp thứ 9

Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Thể Công - Viettel
Đông Á Thanh Hóa
Paris FC vs Monaco
Paris FC
Monaco
Augsburg vs Hoffenheim
Augsburg
Hoffenheim
Roma vs Pisa
Roma
Pisa
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Sông Lam Nghệ An
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Thép Xanh Nam Định
Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Arsenal
AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
RB Leipzig
Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Heidenheim
Union Berlin
Brentford vs Everton
Brentford
Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Burnley
Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Milan
Udinese
Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Barcelona vs Espanyol
Barcelona
Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
St. Pauli
Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Atalanta
Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Sevilla
Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
PVF-CAND
Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Osasuna
Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Crystal Palace
Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Nottingham Forest
Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Sunderland
Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Parma
Napoli
Toulouse vs Lille
Toulouse
Lille
Chelsea vs Manchester City
Chelsea
Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Stuttgart
Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Como
Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Olympique Lyonnais
Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Athletic Club
Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Fiorentina
Lazio
Manchester United vs Leeds United
Manchester United
Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Arsenal
Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Celta de Vigo
Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Real Betis
Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Nottingham Forest
Porto
Aston Villa vs Bologna
Aston Villa
Bologna
Arsenal vẫn đứng đỉnh bảng nếu bỏ "bóng chết", MU của Carrick chỉ xếp thứ 9

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal HLV Mikel Arteta

Bảng xếp hạng giả tưởng sau vòng 31 Premier League 2025/26 cho thấy Arsenal vẫn dẫn đầu với 63 điểm nếu loại bỏ mọi bàn thắng từ tình huống cố định.

   

Ngoại hạng Anh đã chán ngán với "bóng chết"

Mùa giải 2025/26 chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt về chiến thuật khi số bàn thắng từ bóng sống giảm khoảng 20%, nhường sân khấu cho các pha cố định. Tuy nhiên, khi loại bỏ yếu tố này để “lọc” sức mạnh thuần túy, bức tranh trở nên khác biệt đáng kể.

Arsenal vẫn xếp số 1 Ngoại hạng Anh dù không có tình huống cố định

Giai đoạn đầu, Liverpool từng bứt lên nhờ lối chơi tấn công rực lửa, trong khi Arsenal bị hoài nghi vì phong cách thực dụng, gợi nhớ thời kỳ của Jose Mourinho. Dù chỉ thủng lưới 1 bàn trong nhiều vòng, việc hòa quá nhiều khiến họ có nguy cơ hụt hơi.

Bước ngoặt đến ở vòng 20 khi cuộc đua tam mã giữa Arsenal, Man City và Liverpool cùng chạm mốc 41 điểm, mở ra chặng đua nghẹt thở (nếu các đội cùng bỏ các bàn thắng từ tình huống cố định).

Arsenal: Bản lĩnh từ hệ thống và hàng thủ thép

Nếu không còn phụ thuộc vào bóng chết, Arsenal vẫn chứng minh họ là đội bóng toàn diện nhất giải. Đoàn quân của Mikel Arteta dẫn đầu bảng với 63 điểm (thực tế là 70 điểm sau 31 vòng), nổi bật nhờ khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự gần như hoàn hảo.

Chỉ để lọt lưới 14 bàn từ bóng sống, Arsenal xây dựng nền tảng thành công dựa trên kỷ luật chiến thuật và sự ổn định. Dù hiệu số từ bóng chết của họ vẫn rất ấn tượng (+13), việc giữ vững ngôi đầu ngay cả khi loại bỏ lợi thế này cho thấy “DNA chiến thắng” đã thực sự hình thành tại Emirates.

Arsenal bị chỉ trích nhiều vì phương án phạt góc hiệu quả của mình

MU và những ông lớn chật vật: Niềm tin lung lay

Trái ngược với Arsenal, Manchester United tiếp tục gây thất vọng. Theo đó, "Quỷ đỏ" chỉ đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng nếu không có tình huống cố định, phản ánh sự thiếu ổn định trong lối chơi bóng sống. Thành tích này khiến niềm tin từ người hâm mộ tiếp tục bị bào mòn, đồng thời phản ánh các tình huống cố định quan trọng với đội chủ sân Old Trafford như thế nào.

Ở chiều ngược lại, Chelsea cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi Liam Rosenior nắm quyền, ghi tới 11 bàn trong 4 trận để vươn lên top 3. Trong khi đó, ông lớn gây thất vọng nhất chính là Tottenham khi rơi xuống vị trí 17, đối mặt nguy cơ xuống hạng.

Đội bóng của HLV Arteta đang có nhiều cơ hội đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này

Cuộc đua vô địch: Man City chờ thời, Arsenal giữ đỉnh

Sau 31 vòng, nếu không tính các tình huống cố định thì Arsenal vẫn dẫn đầu với 63 điểm, nhưng Manchester City mới là đội nắm quyền tự quyết khi chỉ kém 2 điểm và còn một trận chưa đấu. Cuộc đua song mã hứa hẹn sẽ kéo dài đến những vòng cuối cùng.

Ở nhóm cuối, các đội như Burnley, Crystal Palace và Bournemouth lại hưởng lợi khi chơi tốt trong các tình huống bóng sống, tích lũy thêm từ 6 – 8 điểm. Ngược lại, Everton chịu thiệt hại nặng nề với việc mất tới 9 điểm.

Trận đại chiến tại Etihad ngày 19/4 được xem là “chung kết sớm”, nơi câu hỏi lớn nhất sẽ được giải đáp: ai mới là đội bóng mạnh nhất khi mọi lợi thế từ bóng chết bị loại bỏ.

Như vậy, nếu bỏ tình huống cố định, Arsenal chỉ mất 7 điểm so với bảng xếp hạng hiện tại (70 điểm sau 31 trận, tính toàn bộ các bàn thắng từ bóng sống và cố định). Nhiều người vin vào các bàn thắng từ cố định để chỉ trích "Pháo thủ". Tuy nhiên, điều đó là không công bằng với những gì đoàn quân của HLV Arteta làm được ở mùa giải năm nay.

Top 5 đội giành nhiều điểm nhất Ngoại hạng Anh nếu bỏ tình huống cố định

