Dự đoán tỷ số vòng 32 Ngoại hạng Anh: Chelsea đấu Man City, MU - Arsenal đắc lợi

Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Thể Công - Viettel
-
Đông Á Thanh Hóa
-
Paris FC vs Monaco
Paris FC
-
Monaco
-
Augsburg vs Hoffenheim
Augsburg
-
Hoffenheim
-
Roma vs Pisa
Roma
-
Pisa
-
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
West Ham United
-
Wolverhampton Wanderers
-
Real Madrid vs Girona
Real Madrid
-
Girona
-
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng
-
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Thép Xanh Nam Định
-
Hoàng Anh Gia Lai
-
Arsenal vs AFC Bournemouth
Arsenal
-
AFC Bournemouth
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen
-
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
RB Leipzig
-
Borussia M'gladbach
-
Heidenheim vs Union Berlin
Heidenheim
-
Union Berlin
-
Brentford vs Everton
Brentford
-
Everton
-
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Burnley
-
Brighton & Hove Albion
-
Milan vs Udinese
Milan
-
Udinese
-
Liverpool vs Fulham
Liverpool
-
Fulham
-
Barcelona vs Espanyol
Barcelona
-
Espanyol
-
St. Pauli vs Bayern Munich
St. Pauli
-
Bayern Munich
-
Atalanta vs Juventus
Atalanta
-
Juventus
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Sevilla
-
Atlético de Madrid
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
PVF-CAND
-
Công An Hà Nội
-
Osasuna vs Real Betis
Osasuna
-
Real Betis
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Crystal Palace
-
Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Nottingham Forest
-
Aston Villa
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Sunderland
-
Tottenham Hotspur
-
Parma vs Napoli
Parma
-
Napoli
-
Toulouse vs Lille
Toulouse
-
Lille
-
Chelsea vs Manchester City
Chelsea
-
Manchester City
-
Stuttgart vs Hamburger SV
Stuttgart
-
Hamburger SV
-
Como vs Inter Milan
Como
-
Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Olympique Lyonnais
-
Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Athletic Club
-
Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Fiorentina
-
Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Manchester United
-
Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Atlético de Madrid
-
Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
-
Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
-
Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Arsenal
-
Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Celta de Vigo
-
Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Real Betis
-
Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Nottingham Forest
-
Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Aston Villa
-
Bologna
-

Dự đoán tỷ số vòng 32 Ngoại hạng Anh: Chelsea đấu Man City, MU - Arsenal đắc lợi

Sự kiện: Premier League 2025-26 Man City - Chelsea: 2 "đại gia" quyết đấu Arsenal

Việc những đối thủ cạnh tranh đối đầu ở vòng 32 Ngoại hạng Anh có thể giúp Arsenal, MU tạo bước ngoặt cho cuộc đua vô địch và tranh vé dự Champions League.

   

Chelsea đấu Man City nảy lửa

Tâm điểm vòng 32 Ngoại hạng Anh là màn so tài giữa Chelsea và Man City (22h30, 12/4). Chelsea đang có dấu hiệu chững lại khi thua tới 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Chiến thắng đậm 7-0 trước Port Vale ở tứ kết FA Cup không thể che lấp những vấn đề mà "The Blues" gặp phải. Thậm chí với vị trí thứ 6 hiện tại, Chelsea đối mặt nguy cơ lỗi hẹn tấm vé Champions League vì chuỗi phong độ tồi tệ hiện tại (Ngoại hạng Anh có 5 suất dự Champions League mùa tới).

Chelsea và Man City chịu sức ép trước thềm đại chiến

Theo chiều ngược lại, Man City lại đang hưng phấn với 2 chiến thắng liên tiếp ở các đấu trường cúp (League Cup, FA Cup), trong đó có trận thắng Arsenal để đăng quang League cup. Rõ ràng, đội bóng của Pep Guardiola có lợi thế rõ rệt nhờ sự ổn định lẫn chiều sâu đội hình. 

Dù vậy, lợi thế sân nhà Stamford Bridge cùng áp lực phải thắng để níu kéo hy vọng lấy vé Champions League có thể giúp Chelsea bước vào trận đấu với 200% quyết tâm, qua đó gây bất ngờ cho Man City.

Arsenal - MU hưởng lợi

Man City đại chiến Chelsea, Arsenal đương nhiên là đội hưởng lợi. Do đã bị loại khỏi FA Cup và vuột mất danh hiệu League Cup, "Pháo thủ" giờ đây có thể dồn toàn lực cho tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh.

 Với khoảng cách 9 điểm nhiều hơn Man City nhưng đá nhiều hơn 1 trận, "Pháo thủ" cần kiên trì tích lũy điểm số và chờ đợi đối thủ sảy chân.

Ở vòng này, Arsenal chỉ phải gặp đội hạng 13 Bournemouth (18h30, 11/4). Nếu giành chiến thắng, thầy trò Mikel Arteta sẽ gây sức ép cho Man City, đồng thời có thêm lợi thế tinh thần trước khi bước vào trận tứ kết lượt về Champions League gặp Sporting vào giữa tuần tới.

Nếu Man City là đối thủ tực tiếp của Arsenal, MU lại đang so kè quyết liệt với Chelsea trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Hiện "Quỷ đỏ" xếp thứ 3, cách vị trí thứ 6 của Chelsea 7 điểm.

Đáng chú ý, MU sẽ đá trận muộn nhất vòng 32 gặp Leeds United vào 2h ngày 14/4, tức 24 ngày kể từ lần cuối họ ra sân (trân hòa Bournemouth hôm 21/3). Việc được nghỉ ngơi dài ngày, cộng với thành tích thua 1 trận dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick là cơ sở để MU tin tưởng vào kết quả khả quan ở trận "Derby hoa hồng" diễn ra trên sân Old Trafford. 

Arsenal, MU sẽ tạo nên bước ngoặt cho cuộc đua vô địch và cạnh tranh vé dự Champions League?

Tottenham chờ hiệu ứng HLV mới, Liverpool vừa đá vừa ngóng Cúp C1

Tottenham đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa thắng nổi trận nào ở giải quốc nội trong năm 2026, đồng thời ngụp lặn dưới vị trí thứ 17. Sự xuất hiện của tân HLV Roberto De Zerbi được kỳ vọng mang lại luồng gió mới, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi đội bóng cần thời gian thích nghi triết lí mới.

Cuộc chạm trán Sunderland (20h, 12/4) chính là "bài test" cho khả năng lột xác của Tottenham. Mặt khác, một kết quả bất lợi càng đẩy họ lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng khi khoảng cách với nhóm "cầm đèn đỏ" chỉ là 1 điểm.

Không thê thảm như Tottenham, nhưng Liverpool cũng thể hiện phong độ thiếu ổn định. Hiện tại, "Lữ đoàn đỏ" đứng thứ 5 và chịu áp lực lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Việc phải chia sức cho đấu trường Champions League khiến HLV Arne Slot đối mặt bài toán xoay tua lực lượng. Trận gặp Fulham (23h30, 11/4) vì thế mang ý nghĩa quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tương lai của Slot.

Dự đoán tỷ số vòng 32 Ngoại hạng Anh

Ngày 11/4:

- 2h: West Ham 2-2 Wolverhampton

- 18h30: Arsenal 1-0 Bournemouth

- 21h:

Brentford 0-2 Everton

Burnley 2-3 Brighton

- 23h30: Liverpool 2-1 Fulham

Ngày 12/4:

- 20h:

Crystal Palace 2-1 Newcastle

Sunderland 0-1 Tottenham

Nottingham Forest 1-1 Aston Villa

- 22h30: Chelsea 2-2 Man City

Ngày 14/4,

- 2h:  MU 2-0 Leeds United
Kịch bản Ngoại hạng Anh có tới 11 đội tham dự cúp châu Âu khi nào?
Kịch bản Ngoại hạng Anh có tới 11 đội tham dự cúp châu Âu khi nào?

Ngoại hạng Anh hoàn toàn có khả năng áp đảo các đấu trường châu Âu mùa tới khi có tới 11 CLB vẫn còn cơ hội giành vé tham dự các giải đấu cấp châu...

Bấm xem >>

10/04/2026 10:26 AM (GMT+7)
