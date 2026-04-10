Dự đoán tỷ số vòng 32 Ngoại hạng Anh: Chelsea đấu Man City, MU - Arsenal đắc lợi

Chelsea đấu Man City nảy lửa

Tâm điểm vòng 32 Ngoại hạng Anh là màn so tài giữa Chelsea và Man City (22h30, 12/4). Chelsea đang có dấu hiệu chững lại khi thua tới 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Chiến thắng đậm 7-0 trước Port Vale ở tứ kết FA Cup không thể che lấp những vấn đề mà "The Blues" gặp phải. Thậm chí với vị trí thứ 6 hiện tại, Chelsea đối mặt nguy cơ lỗi hẹn tấm vé Champions League vì chuỗi phong độ tồi tệ hiện tại (Ngoại hạng Anh có 5 suất dự Champions League mùa tới).

Chelsea và Man City chịu sức ép trước thềm đại chiến

Theo chiều ngược lại, Man City lại đang hưng phấn với 2 chiến thắng liên tiếp ở các đấu trường cúp (League Cup, FA Cup), trong đó có trận thắng Arsenal để đăng quang League cup. Rõ ràng, đội bóng của Pep Guardiola có lợi thế rõ rệt nhờ sự ổn định lẫn chiều sâu đội hình.

Dù vậy, lợi thế sân nhà Stamford Bridge cùng áp lực phải thắng để níu kéo hy vọng lấy vé Champions League có thể giúp Chelsea bước vào trận đấu với 200% quyết tâm, qua đó gây bất ngờ cho Man City.

Arsenal - MU hưởng lợi

Man City đại chiến Chelsea, Arsenal đương nhiên là đội hưởng lợi. Do đã bị loại khỏi FA Cup và vuột mất danh hiệu League Cup, "Pháo thủ" giờ đây có thể dồn toàn lực cho tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh.

Với khoảng cách 9 điểm nhiều hơn Man City nhưng đá nhiều hơn 1 trận, "Pháo thủ" cần kiên trì tích lũy điểm số và chờ đợi đối thủ sảy chân.

Ở vòng này, Arsenal chỉ phải gặp đội hạng 13 Bournemouth (18h30, 11/4). Nếu giành chiến thắng, thầy trò Mikel Arteta sẽ gây sức ép cho Man City, đồng thời có thêm lợi thế tinh thần trước khi bước vào trận tứ kết lượt về Champions League gặp Sporting vào giữa tuần tới.

Nếu Man City là đối thủ tực tiếp của Arsenal, MU lại đang so kè quyết liệt với Chelsea trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Hiện "Quỷ đỏ" xếp thứ 3, cách vị trí thứ 6 của Chelsea 7 điểm.

Đáng chú ý, MU sẽ đá trận muộn nhất vòng 32 gặp Leeds United vào 2h ngày 14/4, tức 24 ngày kể từ lần cuối họ ra sân (trân hòa Bournemouth hôm 21/3). Việc được nghỉ ngơi dài ngày, cộng với thành tích thua 1 trận dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick là cơ sở để MU tin tưởng vào kết quả khả quan ở trận "Derby hoa hồng" diễn ra trên sân Old Trafford.

Arsenal, MU sẽ tạo nên bước ngoặt cho cuộc đua vô địch và cạnh tranh vé dự Champions League?

Tottenham chờ hiệu ứng HLV mới, Liverpool vừa đá vừa ngóng Cúp C1

Tottenham đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa thắng nổi trận nào ở giải quốc nội trong năm 2026, đồng thời ngụp lặn dưới vị trí thứ 17. Sự xuất hiện của tân HLV Roberto De Zerbi được kỳ vọng mang lại luồng gió mới, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi đội bóng cần thời gian thích nghi triết lí mới.

Cuộc chạm trán Sunderland (20h, 12/4) chính là "bài test" cho khả năng lột xác của Tottenham. Mặt khác, một kết quả bất lợi càng đẩy họ lún sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng khi khoảng cách với nhóm "cầm đèn đỏ" chỉ là 1 điểm.

Không thê thảm như Tottenham, nhưng Liverpool cũng thể hiện phong độ thiếu ổn định. Hiện tại, "Lữ đoàn đỏ" đứng thứ 5 và chịu áp lực lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Việc phải chia sức cho đấu trường Champions League khiến HLV Arne Slot đối mặt bài toán xoay tua lực lượng. Trận gặp Fulham (23h30, 11/4) vì thế mang ý nghĩa quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tương lai của Slot.